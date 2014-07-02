Kärcher 強力噴頭

Kärcher 高壓噴頭 0° 噴角

高壓噴頭 0° 噴角

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Kärcher 強力噴頭噴射角度15 °

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Kärcher 強力噴頭噴射角度25 °

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Kärcher 強力噴頭噴射角度40 °

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