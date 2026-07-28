濕噴裝置055的噴頭套件

由濕式噴嘴和噴頭插件組成–僅與濕式噴嘴單元組合使用4.115-000.0 | 4.115-006.0。

技術說明

技術數據

連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
包括包裝的重量 (kg) 0.4