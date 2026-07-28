強力噴嘴 , 100

扇形噴霧噴頭，最適合用於大面積覆蓋和頑固的污垢和污漬。

25°噴霧角的扇形噴霧噴頭可提供大面積清洗，瞬間去除頑強髒污。

技術說明

技術數據

噴嘴尺寸 ( ) 100
連接螺紋 M22 x 1,5
顏色 銀色