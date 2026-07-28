橡膠唇

用於縫隙清潔器窗口工具的橡膠刮刀。

可以更換用於蒸氣清潔器窗口工具的橡膠刮刀。每次都要清潔乾淨的表面。

特點和好處
橡皮刮板
  • 更換磨損的窗口噴嘴刮板
  • 無條紋清潔
技術說明

技術數據

顏色 煙灰色
尺寸(長x寬x高) (mm) 257 x 21 x 9
應用領域
  • 窗戶和玻璃表面
  • 鏡子