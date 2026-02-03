WD 3 V-17/4/20 擁有強大的吸力與節能表現，額定輸入功率僅為 1,000 瓦。該設備、吸塵管和 Clips 地板吸頭經過最佳配合，無論乾、濕、細小或粗大的污垢都能實現出色的清潔效果。 此濕乾兩用吸塵器設計緊湊，配備堅固的 17 公升塑膠集塵桶、 4 米電線、 2 米吸塵管及無紡布過濾袋。一體式濾筒可同時吸取乾濕污垢，無需更換濾芯。其吹風功能可用於清潔難以觸及的區域。吸塵管可掛在設備頂部節省空間，電線可纏繞於電線掛鉤，吸管和地板吸頭則可固定於保護墊上。 Pull & Push 鎖定系統方便輕鬆開啟和關閉集塵桶。吸塵器的手柄可拆卸，讓配件直接連接到吸塵管。此外，設備頂部還設有存放工具和小零件的空間。符合人體工學的提手設計，讓搬運更加舒適。