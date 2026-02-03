乾濕兩用吸塵機 WD 3 17L *GB
強大高效，具備超高性價比： WD 3 V-17/4/20 配備 17 公升塑膠集塵桶、 4 米電線、 2 米吸塵管以及一體式濾筒，表現令人印象深刻。
WD 3 V-17/4/20 擁有強大的吸力與節能表現，額定輸入功率僅為 1,000 瓦。該設備、吸塵管和 Clips 地板吸頭經過最佳配合，無論乾、濕、細小或粗大的污垢都能實現出色的清潔效果。 此濕乾兩用吸塵器設計緊湊，配備堅固的 17 公升塑膠集塵桶、 4 米電線、 2 米吸塵管及無紡布過濾袋。一體式濾筒可同時吸取乾濕污垢，無需更換濾芯。其吹風功能可用於清潔難以觸及的區域。吸塵管可掛在設備頂部節省空間，電線可纏繞於電線掛鉤，吸管和地板吸頭則可固定於保護墊上。 Pull & Push 鎖定系統方便輕鬆開啟和關閉集塵桶。吸塵器的手柄可拆卸，讓配件直接連接到吸塵管。此外，設備頂部還設有存放工具和小零件的空間。符合人體工學的提手設計，讓搬運更加舒適。
特點和好處
過濾雜質過濾袋用於濕式和乾式真空吸塵，無需額外更換過濾器。 通過轉動即可輕鬆安裝和拆卸過濾器，無需額外的鎖定部件。
可儲存電源線和附件節省空間，安全，容易獲取的配件存放。 電源電纜可使用一體化電纜掛鉤安全存放。
軟管存放在主機頂端可將吸入軟管掛在設備頂部，節省空間存放。 為左手和右手用戶提供直觀的保護機制。
儲物架
- 用於安全存放工具和小零件，例如螺絲和釘子。
實用的吹塵功能
- 實用的吹塵功能能將無法清潔處的髒污吹起吸除
- 輕鬆去除污垢，例如 從礫石層上。
無紡布過濾袋
- 三層，極耐撕裂的羊毛材料。
- 吸力持久，吸塵能力強。
手柄在設備頭上的中間停放
- 工作休息時，快速將手柄停在設備頭部。
設備、吸水軟管和地板噴嘴進行了最佳協調
- 為了獲得最佳清潔效果–無論是乾，濕，細還是粗污垢。
- 用於真空抽吸時的最大抽真空方便性和靈活性。
「推拉式」鎖定系統
- 集塵桶簡單開啟或蓋上關閉
人體工學手柄
- 移動靈活，方便使用
技術說明
技術數據
|Rated input power (W)
|1000
|抽吸功率 (W)
|230
|吸塵 (mbar)
|max. 230
|空氣量 (l/s)
|max. 45
|貨櫃容量 (l)
|17
|容器材質
|塑料
|彩色組件
|設備頂部 黃色 容器 黃色 設備保險槓 黃色
|連接線 (m)
|4
|標準配件ID (mm)
|35
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|噪音計量錶 (dB(A))
|74
|顏色
|黃色
|淨重 (不含配件) (kg)
|4.5
|包括包裝的重量 (kg)
|7.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 2 m
- 吸尘软管类型: 帶彎曲手柄
- 吸尘软管材质: 塑料
- 可拆卸手柄
- 延长杆数量: 2 Piece(s)
- 延长杆长度: 0.5 m
- 延长杆直径: 35 mm
- 延长杆材质: 塑料
- 濕的/乾的地板吸頭: 夾式
- 縫隙吸頭
- 過濾雜質過濾袋: 纖維素材質
- 無紡布過濾袋: 1 Piece(s), 三層
設備
- 旋轉開關 (開/關)
- 吹風機功能
- 手柄存放在主機頂端的中間位置
- 軟管存放在主機頂端
- 主機頂端的其他附件收納
- 小零件的存儲空間
- 可折疊手柄
- 電線掛鉤
- 停放位置
- 儀器上的配件存放
- 防震的旋轉保護
- 無剎車腳輪: 4 Piece(s)
Videos
應用領域
- 陽台
- 車輛內部
- 車庫
- 工作間
- 地下室
- 高效的濕污垢去除
- 門口
- 娛樂室