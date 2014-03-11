家庭生活

日復一日的生活有時候會讓人非常心煩意亂，不管是單身、夫妻倆還是整個家庭。我們都想享受生活的樂趣，同時衛生和清潔狀況要保持高標准，這就需要我們能夠快速且高效地完成家務清潔。

在清潔領域，我們擁有超過75年的經驗和豐富的專業知識，不僅開發了廣受歡迎的黃色Karcher清潔用具，這些產品已成為家庭和園藝固定配置設備，而且現在還可以通過我們的新Homeline產品線為用戶每日的家庭生活提供高質量的清潔解決方案。它們精巧的設計和便捷的操作方式為客戶提供了一種即時可用的完美清潔解決方案。