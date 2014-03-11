家庭系列產品
查看Karcher如何讓您的家庭煥然一新。 Kärcher還可以提供整個系列的獨有家庭清潔解決方案，因此對於所有家庭清潔任務，Kärcher可提供全面的解決方案組合。首先，這些產品包括蒸汽清洗機和電池供電式擦窗器，但也包括無線電動掃帚、真空吸塵器、噴霧器和硬地板清洗機，這些設備可完成一流的家庭工作。您可以自己試一試！
家庭生活
日復一日的生活有時候會讓人非常心煩意亂，不管是單身、夫妻倆還是整個家庭。我們都想享受生活的樂趣，同時衛生和清潔狀況要保持高標准，這就需要我們能夠快速且高效地完成家務清潔。
在清潔領域，我們擁有超過75年的經驗和豐富的專業知識，不僅開發了廣受歡迎的黃色Karcher清潔用具，這些產品已成為家庭和園藝固定配置設備，而且現在還可以通過我們的新Homeline產品線為用戶每日的家庭生活提供高質量的清潔解決方案。它們精巧的設計和便捷的操作方式為客戶提供了一種即時可用的完美清潔解決方案。
專業商店專售系列產品
2010年9月，Kärcher Homeline系列產品首次在柏林IFA國際消費電子展上亮相。 高性能系列產品僅在專業電子商店銷售，具體產品包括各種蒸汽清洗設備、噴抽清洗機、真空吸塵器、硬地板清洗機和掃地機等。該系列還包括電池供電式擦窗器，這是一種僅Karcher可提供的產品。
蒸汽清洗機
可靠的深度清洗解決方案。Kärcher蒸汽清洗機是一種真正的全能產品，它可以瞬間解決幾乎所有清潔問題。
電池供電式擦窗器
Karcher推出的電池供電式擦窗器是全球唯一的一種擦窗系統，可實現快速、透亮的清潔效果。
無線電動掃帚
Karcher無線電動掃帚採用了創新的刷子更換技術，理想適用於快速便捷地清潔地毯和硬地板。
採用水過濾器的真空吸塵器
如果您非常愛干淨和清新的室內空氣，Karcher水過濾器式真空吸塵器可滿足您的要求。
真空吸塵器
首台智能真空吸塵器：多種便捷的特征讓Karcher真空吸塵器使用迅速且簡單。
噴抽清洗機
在深度徹底清洗地毯時，Karcher噴抽清洗機是理想的輔助工具，它還標准配置了硬地清洗附件。