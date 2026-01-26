移動式戶外清洗機 OC 3 Foldable
配有可摺疊水箱，易於攜帶、存放及多功能用途： OC 3 可摺疊移動式戶外清潔機，搭載鋰離子電池，適用於移動清潔。
適合需要隨時清潔解決方案且可以在最小空間內存放和攜帶的人士： Kärcher 的 OC 3 摺疊式高壓清洗機，緊湊輕便，擁有可摺疊水箱。水箱能快速摺疊至最小包裝尺寸，節省存放空間。憑藉其鋰離子電池，設備隨時隨地可用，且無需耗時的準備：只需加水即可開始使用。 LED 顯示屏提供電池電量信息。靈活的 1.8 米高壓軟管確保清潔時的最佳活動自由度。不論是在露營地、騎行後還是在家中的花園，這款移動式戶外清潔器都是快速清潔的理想解決方案。還有多種配件可供選擇，用於擴展使用範圍。
特點和好處
高效且溫和的低壓低壓的優勢：高效且非常溫和的清潔，適合敏感表面。 標準扁平噴嘴可以可靠且精確地清潔難以觸及的地方。圓錐形噴嘴則適合更敏感的清潔，比如狗爪。
創新的可摺疊水箱可摺疊的柔性水箱，容量大（ 8 升），可摺疊至最小尺寸，便於攜帶和節省存放空間。 減少空間需求：軟管和觸發噴槍存放在緊湊摺疊的設備中。
一體式鋰離子電池隨時進行移動清潔，無需電源連接。 長時間的電池續航能力，可重複使用，無需中途充電。 LED 顯示屏提示何時需要充電。 設備上的 USB Type C 充電插口，即便在移動中也能靈活充電，例如在車內或使用移動電源。
簡單方便的操作
- 隨時隨地做好準備，無需費時準備，只需加水即可開始使用。
- 符合人體工學的攜帶手柄，配有軟管固定裝置，便於攜帶。
- 由於開口大，水箱加水簡單方便。
多種配件可供選擇
- 可選配大量配件以擴展應用範圍。
- 提供適合每項清潔任務的配件（無論是自行車、戶外設備、花園家具、狗狗等）。
技術說明
技術數據
|壓力範圍
|低壓
|水流量 (l/min)
|max. 2
|電池供電設備
|電池類型
|鋰電池
|電池續航時間 (min)
|max. 15
|電池充電時間 (h)
|2.25
|顏色
|黃色
|淨重 (不含配件) (kg)
|2.2
|包括包裝的重量 (kg)
|3.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|305 x 298 x 271
Scope of supply
- 充電器: 5 V / 2 A USB-C 充電線及適配器（各 1 件）
- 鋰電池
- 扁平噴射噴嘴
設備
- 水箱容量: 8 l
- 軟管長度: 1.8 m
- 軟管類型: 低壓柔性軟管
- 綜合式細網水過濾器
- 壓力噴槍: 低壓觸發噴槍
- 過濾器
Videos
應用領域
- 單車
- 帳篷/露營設備
- 運動器材（衝浪板、皮划艇、立式划槳板）
- 寵物/狗
- 嬰兒推車/手推車
- 鞋/登山靴
- 清潔園藝機器和工具
- 兒童玩具/玩具車/滾輪
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 花盆