適合需要隨時清潔解決方案且可以在最小空間內存放和攜帶的人士： Kärcher 的 OC 3 摺疊式高壓清洗機，緊湊輕便，擁有可摺疊水箱。水箱能快速摺疊至最小包裝尺寸，節省存放空間。憑藉其鋰離子電池，設備隨時隨地可用，且無需耗時的準備：只需加水即可開始使用。 LED 顯示屏提供電池電量信息。靈活的 1.8 米高壓軟管確保清潔時的最佳活動自由度。不論是在露營地、騎行後還是在家中的花園，這款移動式戶外清潔器都是快速清潔的理想解決方案。還有多種配件可供選擇，用於擴展使用範圍。