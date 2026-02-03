高壓清洗機 K 3 Classic 高壓清洗機
K 3 Classic 配備伸縮手柄，特別適合清除房屋周圍的輕量 污垢。它的設計超級緊湊，便於攜帶和存放。
儘管 K 3 Classic 設計緊湊，但仍然提供全功能的高壓清洗機性能。其鋁製伸縮手柄使其可輕鬆收納以節省空間，並且便於攜帶和靈活使用。 K3 Classic 配備 Quick Connect 觸控槍、 6 米高壓水管、可變功率噴槍、污垢清潔器和水過濾器，適合偶爾清潔輕污垢，如花園家具、園藝工具、自行車及家庭其他地方。其清潔面積性能為每小時 25 平方米。
特點和好處
前上的水管儲存設計喉管 可以方便地掛在前蓋上
人體工學手柄鋁製伸縮手柄可以延長運輸時間，並可以再次縮回以便存放。
清潔劑使用方法用清潔劑的吸入管 Kärcher清潔劑可提高效率，有助於保護和護理被清潔的表面。
設備上整合附件收納
- 噴槍觸手可及，清潔完成後所有配件都能緊湊地儲存在設備上。
技術說明
技術數據
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|壓力 (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|水流量 (l/h)
|380
|面積功率 (m²/h)
|25
|入口溫度 (°C)
|max. 40
|Rated input power (kW)
|1.6
|連接線 (m)
|5
|顏色
|黃色
|淨重 (不含配件) (kg)
|4.2
|包括包裝的重量 (kg)
|5.9
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- 高壓噴射槍: G 120 Q
- 可變強力噴嘴
- 螺旋噴頭
- 高壓喉管: 6 m
- 花園專用管線連接頭A3/4"
設備
- 設備側面的快速連接
- 清潔劑入口: 吸水喉
- 人體工學手柄
- 綜合式細網水過濾器
應用領域
- 單車
- 清潔園藝機器和工具
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 家庭和花園周圍的區域
- 摩托車和踏板車