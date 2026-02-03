儘管 K 3 Classic 設計緊湊，但仍然提供全功能的高壓清洗機性能。其鋁製伸縮手柄使其可輕鬆收納以節省空間，並且便於攜帶和靈活使用。 K3 Classic 配備 Quick Connect 觸控槍、 6 米高壓水管、可變功率噴槍、污垢清潔器和水過濾器，適合偶爾清潔輕污垢，如花園家具、園藝工具、自行車及家庭其他地方。其清潔面積性能為每小時 25 平方米。