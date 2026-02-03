高壓清洗機 K 3 Classic 高壓清洗機

K 3 Classic 配備伸縮手柄，特別適合清除房屋周圍的輕量 污垢。它的設計超級緊湊，便於攜帶和存放。

儘管 K 3 Classic 設計緊湊，但仍然提供全功能的高壓清洗機性能。其鋁製伸縮手柄使其可輕鬆收納以節省空間，並且便於攜帶和靈活使用。 K3 Classic 配備 Quick Connect 觸控槍、 6 米高壓水管、可變功率噴槍、污垢清潔器和水過濾器，適合偶爾清潔輕污垢，如花園家具、園藝工具、自行車及家庭其他地方。其清潔面積性能為每小時 25 平方米。

特點和好處
高壓清洗機 K 3 Classic 高壓清洗機: 前上的水管儲存設計
前上的水管儲存設計
喉管 可以方便地掛在前蓋上
高壓清洗機 K 3 Classic 高壓清洗機: 人體工學手柄
人體工學手柄
鋁製伸縮手柄可以延長運輸時間，並可以再次縮回以便存放。
高壓清洗機 K 3 Classic 高壓清洗機: 清潔劑使用方法
清潔劑使用方法
用清潔劑的吸入管 Kärcher清潔劑可提高效率，有助於保護和護理被清潔的表面。
設備上整合附件收納
  • 噴槍觸手可及，清潔完成後所有配件都能緊湊地儲存在設備上。
技術說明

技術數據

電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
壓力 (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
水流量 (l/h) 380
面積功率 (m²/h) 25
入口溫度 (°C) max. 40
Rated input power (kW) 1.6
連接線 (m) 5
顏色 黃色
淨重 (不含配件) (kg) 4.2
包括包裝的重量 (kg) 5.9
尺寸(長x寬x高) (mm) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • 高壓噴射槍: G 120 Q
  • 可變強力噴嘴
  • 螺旋噴頭
  • 高壓喉管: 6 m
  • 花園專用管線連接頭A3/4"

設備

  • 設備側面的快速連接
  • 清潔劑入口: 吸水喉
  • 人體工學手柄
  • 綜合式細網水過濾器
高壓清洗機 K 3 Classic 高壓清洗機
應用領域
  • 單車
  • 清潔園藝機器和工具
  • 花園 / 露台 / 陽台家具
  • 家庭和花園周圍的區域
  • 摩托車和踏板車
附件
清潔劑