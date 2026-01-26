高壓清洗機 K 5 Power Control Flex

更靈活的控制： K 5 Power Control Flex 配備 PremiumFlex 軟管和 G 160 Q Power Control 扳機噴槍，專為露台、花園家具和車輛上的頑固污垢設計。

使用 K 5 Power Control Flex 高壓清洗機，每種表面都能以合適的壓力進行清潔。內置於 Kärcher Home & Garden 應用程式的應用顧問，通過提供每種清潔情境和任務的實用建議，幫助用戶找到合適的壓力，從而獲得完美的清潔效果。為了實現最大程度的控制，只需轉動噴槍或檢查 G 160 Q Power Control 扳機噴槍即可輕鬆調整壓力水平。這款高壓清洗機還配備了 Kärcher Plug 'n' Clean 清潔劑系統，方便更換清潔劑； PremiumFlex 高壓軟管，提升使用便利性；高品質鋁合金伸縮手柄，便於搬運； Quick Connect 系統，節省高壓軟管與設備及扳機噴槍的連接時間；以及停車位設計，確保配件隨時可取。

特點和好處
高壓清洗機 K 5 Power Control Flex: Power Control 扳機槍配以 Quick Connect 噴槍
Power Control 扳機槍配以 Quick Connect 噴槍
每個表面的最佳設置。 三種壓力設置和一種洗滌劑設置。 Full control - 手動顯示屏顯示已設置的裝置。 快速連接可輕鬆連接高壓軟管和配件。
高壓清洗機 K 5 Power Control Flex: PremiumFlex 高壓軟管
PremiumFlex 高壓軟管
柔性軟管可確保最大的靈活性，因此可最大程度地移動 輕鬆纏繞和解開高壓軟管，不會纏繞打結。
高壓清洗機 K 5 Power Control Flex: 家庭與庭院應用程式
家庭與庭院應用程式
Kärcher 家庭與庭院應用程序讓您成為清潔專家。 利用我們豐富的 Kärcher 知識獲得完美的清潔效果。 方便的綜合服務 - 有關設備、其應用程序和我們的服務門戶的所有信息。
Plug 'n' Clean – Kärcher 清潔劑系統
  • 只要輕輕轉一下, 即插即用清潔劑調整系統可以快速更換。
絕佳清潔表現
  • 水冷式電機以其特別長的使用壽命和高功率而著稱。
技術說明

技術數據

電壓 (V) 230
頻率 (Hz) 50
壓力 (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14.5
水流量 (l/h) max. 500
面積功率 (m²/h) 40
入口溫度 (°C) max. 40
電線負荷 (kW) 2.1
連接線 (m) 5
顏色 黃色
淨重 (不含配件) (kg) 12.2
包括包裝的重量 (kg) 15.9
尺寸(長x寬x高) (mm) 405 x 306 x 584

Scope of supply

  • 高壓噴射槍: G 160 Q Power Control
  • 可變強力噴嘴
  • 螺旋噴頭
  • 高壓喉管: 10 m, PremiumFlex
  • 花園專用管線連接頭A3/4"

設備

  • 集成式存儲網
  • 設備側面的快速連接
  • 清潔劑入口: 即插即用清潔系統
  • 人體工學手柄
  • 水冷式馬達
  • 綜合式細網水過濾器
  • 吸水
應用領域
  • 單車
  • 清潔園藝機器和工具
  • 花園 / 露台 / 陽台家具
  • 家庭和花園周圍的區域
  • 摩托車和踏板車
  • 小型汽車
  • 外面的步驟
  • 中型汽車與小貨車
  • 花園牆和石牆
  • 表面
附件
