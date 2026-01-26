使用 K 5 Power Control Flex 高壓清洗機，每種表面都能以合適的壓力進行清潔。內置於 Kärcher Home & Garden 應用程式的應用顧問，通過提供每種清潔情境和任務的實用建議，幫助用戶找到合適的壓力，從而獲得完美的清潔效果。為了實現最大程度的控制，只需轉動噴槍或檢查 G 160 Q Power Control 扳機噴槍即可輕鬆調整壓力水平。這款高壓清洗機還配備了 Kärcher Plug 'n' Clean 清潔劑系統，方便更換清潔劑； PremiumFlex 高壓軟管，提升使用便利性；高品質鋁合金伸縮手柄，便於搬運； Quick Connect 系統，節省高壓軟管與設備及扳機噴槍的連接時間；以及停車位設計，確保配件隨時可取。