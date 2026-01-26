高壓清洗機 K 5 Power Control Flex
更靈活的控制： K 5 Power Control Flex 配備 PremiumFlex 軟管和 G 160 Q Power Control 扳機噴槍，專為露台、花園家具和車輛上的頑固污垢設計。
使用 K 5 Power Control Flex 高壓清洗機，每種表面都能以合適的壓力進行清潔。內置於 Kärcher Home & Garden 應用程式的應用顧問，通過提供每種清潔情境和任務的實用建議，幫助用戶找到合適的壓力，從而獲得完美的清潔效果。為了實現最大程度的控制，只需轉動噴槍或檢查 G 160 Q Power Control 扳機噴槍即可輕鬆調整壓力水平。這款高壓清洗機還配備了 Kärcher Plug 'n' Clean 清潔劑系統，方便更換清潔劑； PremiumFlex 高壓軟管，提升使用便利性；高品質鋁合金伸縮手柄，便於搬運； Quick Connect 系統，節省高壓軟管與設備及扳機噴槍的連接時間；以及停車位設計，確保配件隨時可取。
特點和好處
Power Control 扳機槍配以 Quick Connect 噴槍每個表面的最佳設置。 三種壓力設置和一種洗滌劑設置。 Full control - 手動顯示屏顯示已設置的裝置。 快速連接可輕鬆連接高壓軟管和配件。
PremiumFlex 高壓軟管柔性軟管可確保最大的靈活性，因此可最大程度地移動 輕鬆纏繞和解開高壓軟管，不會纏繞打結。
家庭與庭院應用程式Kärcher 家庭與庭院應用程序讓您成為清潔專家。 利用我們豐富的 Kärcher 知識獲得完美的清潔效果。 方便的綜合服務 - 有關設備、其應用程序和我們的服務門戶的所有信息。
Plug 'n' Clean – Kärcher 清潔劑系統
- 只要輕輕轉一下, 即插即用清潔劑調整系統可以快速更換。
絕佳清潔表現
- 水冷式電機以其特別長的使用壽命和高功率而著稱。
技術說明
技術數據
|電壓 (V)
|230
|頻率 (Hz)
|50
|壓力 (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14.5
|水流量 (l/h)
|max. 500
|面積功率 (m²/h)
|40
|入口溫度 (°C)
|max. 40
|電線負荷 (kW)
|2.1
|連接線 (m)
|5
|顏色
|黃色
|淨重 (不含配件) (kg)
|12.2
|包括包裝的重量 (kg)
|15.9
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- 高壓噴射槍: G 160 Q Power Control
- 可變強力噴嘴
- 螺旋噴頭
- 高壓喉管: 10 m, PremiumFlex
- 花園專用管線連接頭A3/4"
設備
- 集成式存儲網
- 設備側面的快速連接
- 清潔劑入口: 即插即用清潔系統
- 人體工學手柄
- 水冷式馬達
- 綜合式細網水過濾器
- 吸水
應用領域
- 單車
- 清潔園藝機器和工具
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 家庭和花園周圍的區域
- 摩托車和踏板車
- 小型汽車
- 外面的步驟
- 中型汽車與小貨車
- 花園牆和石牆
- 表面