高壓清洗機 K 7 Power Flex

更強大的清潔能力： K 7 Power Flex 高壓清洗機配備 PremiumFlex 軟管和 G 180 Q 扳機槍，適用於清除露台、小徑和汽車上的頑固污垢。

使用 K 7 Power Flex 高壓清洗機，每個表面都可以以正確的壓力進行清潔。集成在 Kärcher Home & Garden 應用程序中的應用顧問通過為每種清潔情況和清潔任務提供實用建議，幫助用戶找到正確的壓力，實現完美的清潔效果。 K 7 Power Flex 配備水冷電機，專為頻繁清潔以及處理經常出現在小徑、游泳池、自行車或大型汽車上的重度污垢而設計。 廣泛的設備範圍包括：帶有實用 Quick Connect 接頭的扳機槍、 PremiumFlex 高壓軟管、保護泵的可靠水過濾器、 Vario Power 噴槍 (VPS) 和帶旋轉點射的 Dirt Blaster 。 VPS 的壓力設置可以通過簡單的旋轉進行調節，而 Dirt Blaster 可以迅速清除最頑固的污垢。 其他設備細節包括 Plug 'n' Clean 清潔劑系統、鋁製伸縮手柄以及便於隨時取用配件的停放位置。

特點和好處
由優質鋁製成的伸縮手柄
由優質鋁製成的伸縮手柄
鋁製伸縮手柄可以延長運輸時間，並可以再次縮回以便存放。
PremiumFlex 高壓軟管
PremiumFlex 高壓軟管
柔性軟管可確保最大的靈活性，因此可最大程度地移動
Plug 'n' Clean – Kärcher 清潔劑系統
Plug 'n' Clean – Kärcher 清潔劑系統
只要輕輕轉一下, 即插即用清潔劑調整系統可以快速更換。
絕佳清潔表現
  • 水冷式電機以其特別長的使用壽命和高功率而著稱。
技術說明

技術數據

電壓 (V) 230
頻率 (Hz) 50
壓力 (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
水流量 (l/h) max. 600
面積功率 (m²/h) 60
入口溫度 (°C) max. 60
電線負荷 (kW) 3
連接線 (m) 5
顏色 黃色
淨重 (不含配件) (kg) 17.3
包括包裝的重量 (kg) 23
尺寸(長x寬x高) (mm) 458 x 330 x 669

Scope of supply

  • 高壓噴射槍: G 180 Q
  • 螺旋噴頭
  • 高壓喉管: 10 m, PremiumFlex
  • 花園專用管線連接頭A3/4"

設備

  • 可變強力噴嘴
  • 集成式存儲網
  • 設備側面的快速連接
  • 清潔劑入口: 即插即用清潔系統
  • 人體工學手柄
  • 水冷式馬達
  • 綜合式細網水過濾器
應用領域
  • 陽台
  • 圍欄
  • 花園牆和石牆
  • 家庭和花園周圍的區域
  • 汽車
  • 移動房屋
  • 單車
  • 摩托車和踏板車
  • 清潔園藝機器和工具
  • 花園 / 露台 / 陽台家具
