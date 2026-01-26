使用 K 7 Power Flex 高壓清洗機，每個表面都可以以正確的壓力進行清潔。集成在 Kärcher Home & Garden 應用程序中的應用顧問通過為每種清潔情況和清潔任務提供實用建議，幫助用戶找到正確的壓力，實現完美的清潔效果。 K 7 Power Flex 配備水冷電機，專為頻繁清潔以及處理經常出現在小徑、游泳池、自行車或大型汽車上的重度污垢而設計。 廣泛的設備範圍包括：帶有實用 Quick Connect 接頭的扳機槍、 PremiumFlex 高壓軟管、保護泵的可靠水過濾器、 Vario Power 噴槍 (VPS) 和帶旋轉點射的 Dirt Blaster 。 VPS 的壓力設置可以通過簡單的旋轉進行調節，而 Dirt Blaster 可以迅速清除最頑固的污垢。 其他設備細節包括 Plug 'n' Clean 清潔劑系統、鋁製伸縮手柄以及便於隨時取用配件的停放位置。