高壓清洗機 K Mini
Kärcher最小的高壓清洗機可以立即清除污垢，而且由於重量輕且尺寸實用，因此可以輕鬆運輸和存放。
小巧輕便：K Mini 是 Kärcher 最小的高壓清洗機。 由於其緊湊的尺寸和重量輕，它可以很容易地運輸和儲存。 小功率套裝非常適合快速高效地清潔陽台、花園和庭院家具以及自行車和小型汽車。 它的處理是不言而喻的：只需幾個步驟即可組裝噴槍、延長管和 Vario Power 噴槍。 使用快速連接系統輕鬆快速地將高壓軟管插入設備和噴槍中。 5米長的超薄 PremiumFlex 高壓軟管可防止纏繞打結，並在清潔時提供最大的靈活性和活動自由度。 可拆卸的附件支架可以正確存放所有提供的零件。 清潔完成後，電源線可以纏繞在設備的支架上並用夾子固定到位。 由於其體積小，K Mini 可以很容易地存放在內部和外部區域。
特點和好處
小巧輕便的設備可以很容易地存放在內部和外部區域。 便於運輸，靈活清潔。
可拆卸配件架方便，節省空間的配件存儲。
超薄 PremiumFlex 高壓軟管輕鬆纏繞和解開高壓軟管，不會纏繞打結。 清潔時的最大靈活性。
電纜存儲隔間
- 快速輕鬆地纏繞和展開電源線。
- 電源線牢固地固定在設備支架周圍。
快速連接系統
- 高壓軟管可快速方便地由設備及噴槍卡入和拉出。
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|壓力 (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|水流量 (l/h)
|max. 360
|面積功率 (m²/h)
|20
|入口溫度 (°C)
|max. 40
|Rated input power (W)
|1400
|連接線 (m)
|5
|顏色
|黃色
|淨重 (不含配件) (kg)
|3.9
|包括包裝的重量 (kg)
|5.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|278 x 233 x 296
Scope of supply
- 延伸噴桿(選購配件)
- 高壓噴射槍: G 110 Q Short
- 可變強力噴嘴
- 高壓喉管: 5 m, PremiumFlex
- 花園專用管線連接頭A3/4"
設備
- 設備側面的快速連接
- 綜合式細網水過濾器
- 捲線器