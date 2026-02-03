高壓清洗機 K Mini

Kärcher最小的高壓清洗機可以立即清除污垢，而且由於重量輕且尺寸實用，因此可以輕鬆運輸和存放。

小巧輕便：K Mini 是 Kärcher 最小的高壓清洗機。 由於其緊湊的尺寸和重量輕，它可以很容易地運輸和儲存。 小功率套裝非常適合快速高效地清潔陽台、花園和庭院家具以及自行車和小型汽車。 它的處理是不言而喻的：只需幾個步驟即可組裝噴槍、延長管和 Vario Power 噴槍。 使用快速連接系統輕鬆快速地將高壓軟管插入設備和噴槍中。 5米長的超薄 PremiumFlex 高壓軟管可防止纏繞打結，並在清潔時提供最大的靈活性和活動自由度。 可拆卸的附件支架可以正確存放所有提供的零件。 清潔完成後，電源線可以纏繞在設備的支架上並用夾子固定到位。 由於其體積小，K Mini 可以很容易地存放在內部和外部區域。

特點和好處
高壓清洗機 K Mini: 小巧輕便的設備
小巧輕便的設備
可以很容易地存放在內部和外部區域。 便於運輸，靈活清潔。
高壓清洗機 K Mini: 可拆卸配件架
可拆卸配件架
方便，節省空間的配件存儲。
高壓清洗機 K Mini: 超薄 PremiumFlex 高壓軟管
超薄 PremiumFlex 高壓軟管
輕鬆纏繞和解開高壓軟管，不會纏繞打結。 清潔時的最大靈活性。
電纜存儲隔間
  • 快速輕鬆地纏繞和展開電源線。
  • 電源線牢固地固定在設備支架周圍。
快速連接系統
  • 高壓軟管可快速方便地由設備及噴槍卡入和拉出。
技術說明

技術數據

電流相數(相) (Ph) 1
電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
壓力 (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
水流量 (l/h) max. 360
面積功率 (m²/h) 20
入口溫度 (°C) max. 40
Rated input power (W) 1400
連接線 (m) 5
顏色 黃色
淨重 (不含配件) (kg) 3.9
包括包裝的重量 (kg) 5.6
尺寸(長x寬x高) (mm) 278 x 233 x 296

Scope of supply

  • 延伸噴桿(選購配件)
  • 高壓噴射槍: G 110 Q Short
  • 可變強力噴嘴
  • 高壓喉管: 5 m, PremiumFlex
  • 花園專用管線連接頭A3/4"

設備

  • 設備側面的快速連接
  • 綜合式細網水過濾器
  • 捲線器
高壓清洗機 K Mini
附件
清潔劑