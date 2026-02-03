小巧輕便：K Mini 是 Kärcher 最小的高壓清洗機。 由於其緊湊的尺寸和重量輕，它可以很容易地運輸和儲存。 小功率套裝非常適合快速高效地清潔陽台、花園和庭院家具以及自行車和小型汽車。 它的處理是不言而喻的：只需幾個步驟即可組裝噴槍、延長管和 Vario Power 噴槍。 使用快速連接系統輕鬆快速地將高壓軟管插入設備和噴槍中。 5米長的超薄 PremiumFlex 高壓軟管可防止纏繞打結，並在清潔時提供最大的靈活性和活動自由度。 可拆卸的附件支架可以正確存放所有提供的零件。 清潔完成後，電源線可以纏繞在設備的支架上並用夾子固定到位。 由於其體積小，K Mini 可以很容易地存放在內部和外部區域。