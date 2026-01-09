Kärcher KHB 6 Multi Jet-電池手持式壓力清洗機，非常適合日常快速戶外清潔任務。無需插電，這款手持式清洗機為您提供了完全的自由 -非常適合清潔戶外花園和車道周圍的所有物件。連接軟管，您就可以立即開始工作。無論您是給植物澆水，清理自行車上的泥土還是將頑固的污垢從露台上沖走，五種不同的噴灑模式都能為您提供合適的壓力作最有效的清潔。清潔時，借助18V可互換電池LCD顯示屏，您將始終知道還剩多少時間，它可以告訴您剩餘的電池充電時間和運行時間。