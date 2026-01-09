手持式清洗機 KHB 6 Battery Set MJ *GB

對於所有快速的戶外清潔，這是最方便不過的。無線設計，無需插電，這款輕巧便攜的清洗機給您在清洗上完全的自由。

Kärcher KHB 6 Multi Jet-電池手持式壓力清洗機，非常適合日常快速戶外清潔任務。無需插電，這款手持式清洗機為您提供了完全的自由 -非常適合清潔戶外花園和車道周圍的所有物件。連接軟管，您就可以立即開始工作。無論您是給植物澆水，清理自行車上的泥土還是將頑固的污垢從露台上沖走，五種不同的噴灑模式都能為您提供合適的壓力作最有效的清潔。清潔時，借助18V可互換電池LCD顯示屏，您將始終知道還剩多少時間，它可以告訴您剩餘的電池充電時間和運行時間。

特點和好處
手持式清洗機 KHB 6 Battery Set MJ *GB: 18 V KärcherBattery可更換電源
帶有LCD電池顯示的實時技術：剩餘運行時間，剩餘充電時間和電池容量。 借助鋰離子電池，使用壽命長且功能強大。 與18 V Kärcher Battery Power電池平台上的所有設備兼容。
手持式清洗機 KHB 6 Battery Set MJ *GB: 更有效和最佳調節的中壓
最大24 bar，可進行高效，移動和便捷的中度清潔。 易於互換的快速連接噴嘴。 供貨範圍內包括用於溫和清潔的扁平噴嘴和用於處理更頑固污垢的旋轉噴嘴。
手持式清洗機 KHB 6 Battery Set MJ *GB: 輕巧創新的設備設計
清潔時有最佳的移動自由度和靈活性。 手持式電池供電的中壓洗衣機，用於中度清潔。 使用吸管，該吸管單獨提供，無論是否有水連接。
適用於廣泛應用的配件
  • 對於樓梯和較小區域：PS 20掌上電腦。
  • MJ 24手持機結合了五個噴嘴和一個噴槍，用於清潔和澆水。
  • 對於難以進入的地方：VJ 24手持機上的360°接頭。
技術說明

技術數據

電池供電設備
電池平台 18V电池平台
壓力 (bar) max. 24
壓力範圍 中壓
水流量 (l/h) max. 200
電池類型 鋰電池
電壓 (V) 18
容量 (Ah) 2.5
每次電池充電的運行時間 (min) 14 (2,5 Ah)
電池充電器電源 (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
顏色 黑色
淨重 (不含配件) (kg) 1.3
包括包裝的重量 (kg) 2.6
尺寸(長x寬x高) (mm) 302 x 89 x 265

Scope of supply

  • 變體: 包括電池和充電器
  • 電池: 18 V / 2.5 Ah Battery Power電池（1個）
  • 充電器: 18 V電池電源標準充電器（1個）
  • 花園專用管線連接頭A3/4"
  • DB 24 強力污垢清潔噴嘴
  • MJ 24 5 合 1 多功能噴射噴嘴

設備

  • 噴槍: 長
  • 扁平噴射噴嘴
  • 綜合式細網水過濾器
  • 過濾器
手持式清洗機 KHB 6 Battery Set MJ *GB
Videos
應用領域
  • 花盆
  • 兒童玩具/玩具車/滾輪
  • 垃圾桶
  • 清潔園藝機器和工具
  • 花園 / 露台 / 陽台家具
  • 單車
  • 圍欄
  • 園林玩具
附件