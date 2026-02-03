蒸氣清洗機 SC 1 EasyFix
這款精緻的 SC 1 2 合 1 EasyFix 蒸氣拖把非常適合快速、無化學品的中間清潔，而且還配備了 EasyFix 地板吸頭，可以輕鬆打掃地面。
這款精緻的 Kärcher SC 1 EasyFix 2 合 1 蒸氣拖把（附地板清潔套裝）可在家中的任何地方使用，而且不使用任何化學品進行清潔。使用 Kärcher 蒸氣清潔機進行徹底清潔，可從典型家居硬表面去除 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的常見家庭細菌 ²⁾ 。由於其小巧尺寸，此設備非常適合快速和徹底的中間清潔。完成後，可將其放置在需要的地方，不佔用太多空間。無論是清潔配件、瓷磚、爐灶、排氣罩還是最小的裂縫和角落 - 強大的蒸氣和豐富的配件範圍都能確保完美的清潔效果。通過 EasyFix 地板清潔套裝，這款實用的手持式蒸氣清潔機可以迅速轉換成地板清潔工具。即使是頑固的污垢和油脂也能立即消除。
特點和好處
強大的3.0巴蒸氣壓力容易移除內類型髒污 - 甚至是很難清除的區域
地板清潔設置EasyFix，在地板噴頭上安裝彈性接頭，便於地板清潔布的魔術貼固定憑藉高效的薄片技術，家居周圍所有類型的硬地板都能實現最佳清潔效果 由於採用了魔術貼系統，非接觸式布料更換時不會接觸到污垢，並且便於連接地板清潔布 人體工學，有效的清潔與全地板接觸，無論用戶的高度，由於靈活的噴頭接頭。
小巧且容易收納主機方便收納也快速上手使用
兒童安全鎖
- 孩童安全鎖可靠保護主機被孩童使用
地板清潔布和手動噴嘴蓋
- 徹底清潔結果，改善污垢清除和拾起。
技術說明
技術數據
|測試證書¹⁾
|殺死多達99.999％的冠狀病毒和99.99％的細菌
|補充每缸水的區域性能 (m²)
|approx. 20
|加熱輸出 (W)
|1200
|最高蒸汽壓力 (bar)
|max. 3
|電線長度 (m)
|4
|加熱時間 (min)
|3
|鍋爐容量 (l)
|0.2
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|顏色
|白色
|淨重 (不含配件) (kg)
|1.6
|包括包裝的重量 (kg)
|3.3
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ 測試使用Kärcher蒸氣清洗機以最強蒸氣壓力定點清潔30秒，並直接接觸一般家庭硬質表面，可清除99.999％的包膜病毒，例如冠狀病毒或流行性感冒（乙型肝炎病毒除外）（測試菌種：改良牛痘-安卡拉病毒株）。 / ²⁾ 使用Kärcher蒸氣清洗機進行徹底清潔時，並使用最大的蒸氣程度 (速度為30 cm / s)，直接接觸一般家庭堅硬的光滑表面，細菌殺菌率可達99.99％。（測試細菌：海氏腸球菌）
Scope of supply
- EasyFix通用地板清潔布: 1 Piece(s)
- 給手持噴頭用的微纖維套布: 1 Piece(s)
- 點射噴頭
- 手持噴頭
- 圓刷-黑色: 1 Piece(s)
- 地板吸頭: EasyFix
- 測量杯: 200 ml
設備
- 孩童安全鎖
- 安全閘門
應用領域
- 硬地板
- 配件(ORI:水龍頭)
- 洗手盆
- 不規則牆面
- 窗戶和玻璃表面
- 排氣罩
- 滾刀