這款精緻的 Kärcher SC 1 EasyFix 2 合 1 蒸氣拖把（附地板清潔套裝）可在家中的任何地方使用，而且不使用任何化學品進行清潔。使用 Kärcher 蒸氣清潔機進行徹底清潔，可從典型家居硬表面去除 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的常見家庭細菌 ²⁾ 。由於其小巧尺寸，此設備非常適合快速和徹底的中間清潔。完成後，可將其放置在需要的地方，不佔用太多空間。無論是清潔配件、瓷磚、爐灶、排氣罩還是最小的裂縫和角落 - 強大的蒸氣和豐富的配件範圍都能確保完美的清潔效果。通過 EasyFix 地板清潔套裝，這款實用的手持式蒸氣清潔機可以迅速轉換成地板清潔工具。即使是頑固的污垢和油脂也能立即消除。