全新 SC 2 Deluxe 入門級蒸汽清潔機，設計緊湊又輕便，並提供兩段式蒸汽調校，可因應不同表面同污垢程度，靈活調整蒸汽強度。採用 Kärcher 蒸汽清潔技術，能有效清除高達 99.999% 病毒 及 99.99% 常見家居細菌，適用於一般家庭硬質表面，全程毋須使用任何化學清潔劑。 SC 2 Deluxe 手柄設有創新 LED 發光指示環，隨時顯示機器狀態：紅燈代表仍在加熱中；綠燈則表示蒸汽清潔機已準備就緒，即可使用。所有配件均可妥善收納，包括兩支延長管，可放入加長配件袋內，亦可直接固定於機身上，方便整齊又慳位。 EasyFix 地板噴嘴配備靈活活動關節，人體工學設計出色，加上層狀貼合技術（ Lamella Technology ），確保清潔效果更徹底。透過魔術貼固定系統，地板清潔布可快速安裝及拆除，全程無需用手接觸污垢，衛生又方便。豐富配件可靈活應用於清潔地磚、爐頭、抽油煙機，甚至細小縫隙位置，都能有效達致潔淨效果，即使頑固污漬亦可可靠清除。