蒸氣清洗機 SC 2 Deluxe
SC 2 Deluxe 機身細小輕巧，配備發光 LED 指示環，用嚟顯示操作模式，屬於入門級無化學劑蒸汽清潔機，適合用於全屋各種硬質表面。
全新 SC 2 Deluxe 入門級蒸汽清潔機，設計緊湊又輕便，並提供兩段式蒸汽調校，可因應不同表面同污垢程度，靈活調整蒸汽強度。採用 Kärcher 蒸汽清潔技術，能有效清除高達 99.999% 病毒 及 99.99% 常見家居細菌，適用於一般家庭硬質表面，全程毋須使用任何化學清潔劑。 SC 2 Deluxe 手柄設有創新 LED 發光指示環，隨時顯示機器狀態：紅燈代表仍在加熱中；綠燈則表示蒸汽清潔機已準備就緒，即可使用。所有配件均可妥善收納，包括兩支延長管，可放入加長配件袋內，亦可直接固定於機身上，方便整齊又慳位。 EasyFix 地板噴嘴配備靈活活動關節，人體工學設計出色，加上層狀貼合技術（ Lamella Technology ），確保清潔效果更徹底。透過魔術貼固定系統，地板清潔布可快速安裝及拆除，全程無需用手接觸污垢，衛生又方便。豐富配件可靈活應用於清潔地磚、爐頭、抽油煙機，甚至細小縫隙位置，都能有效達致潔淨效果，即使頑固污漬亦可可靠清除。
特點和好處
設備上的LED燈顯示當LED顯示屏呈紅色亮起時，設備仍在加熱。 當它變成綠色時，設備即可使用。
地板清潔設置EasyFix，在地板噴頭上安裝彈性接頭，便於地板清潔布的魔術貼固定得益於高效的薄片技術，在家中各種硬地板上獲得最佳清潔效果。 由於採用了魔術貼系統，非接觸式布料更換時不會接觸到污垢，並且便於連接地板清潔布
有序的配件存儲和停車位置包括延長管在內的所有配件均可存放在超長配件包中。
蒸氣噴槍上設有兒童鎖
- 孩童安全鎖可靠保護主機被孩童使用
多功能配件
- 地板噴頭，手動噴頭，圓形刷子和許多其他配件，可根據需要用於清潔各種表面。
地板清潔布和手動噴嘴蓋
- 徹底清潔結果，改善污垢清除和拾起。
兩級蒸氣流量控制
- 可以自行調整蒸氣量來針對不同的區域或物體髒污清潔處理
技術說明
技術數據
|測試證書¹⁾
|殺死多達99.999％的冠狀病毒和99.99％的細菌
|補充每缸水的區域性能 (m²)
|approx. 75
|加熱輸出 (W)
|1500
|最高蒸汽壓力 (bar)
|max. 3.2
|電線長度 (m)
|4
|加熱時間 (min)
|6.5
|鍋爐容量 (l)
|1
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220
|頻率 (Hz)
|50
|顏色
|白色
|淨重 (不含配件) (kg)
|2.7
|包括包裝的重量 (kg)
|4.9
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ 測試使用Kärcher蒸氣清洗機以最強蒸氣壓力定點清潔30秒，並直接接觸一般家庭硬質表面，可清除99.999％的包膜病毒，例如冠狀病毒或流行性感冒（乙型肝炎病毒除外）（測試菌種：改良牛痘-安卡拉病毒株）。 / ²⁾ 使用Kärcher蒸氣清洗機進行徹底清潔時，並使用最大的蒸氣程度 (速度為30 cm / s)，直接接觸一般家庭堅硬的光滑表面，細菌殺菌率可達99.99％。（測試細菌：海氏腸球菌）
Scope of supply
- 配件袋
- EasyFix通用地板清潔布: 1 Piece(s)
- 給手持噴頭用的微纖維套布: 1 Piece(s)
- 點射噴頭
- 手持噴頭
- 圓刷-黑色: 1 Piece(s)
- 縫隙刷
- 清潔窗戶配件
- 保養衣物專用噴頭
- 地板吸頭: EasyFix
- 蒸汽管數量: 2 Piece(s)
- 蒸汽管長度: 0.5 m
設備
- 孩童安全鎖
- 安全閘門
- 蒸氣量調節: 在手柄上（兩步）
- 附有噴射槍的蒸氣管: 2.2 m
- 儀器上的配件存放
Videos
應用領域
- 硬地板
- 配件(ORI:水龍頭)
- 洗手盆
- 不規則牆面
- 窗戶和玻璃表面
- 排氣罩
- 滾刀
- 瓷磚接縫