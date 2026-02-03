蒸氣清洗機 SC 2 Deluxe
SC 2 Deluxe 蒸氣清洗機機身小巧並配有LED發光環，可顯示目前操作模式，是無化學物質蒸氣清潔的入門級機型。 適用於家中所有硬質表面。
小巧輕盈的SC 2 Deluxe 蒸氣清洗機是全新的入門型蒸氣清洗機，提供兩級蒸氣調節，可根據不同表面材質及骯髒程度調節蒸氣强度。通過Kärcher蒸氣清洗機可清除一般家用硬質表面上 99.999% 的病毒¹⁾和 99.99% 的家居常見细菌²⁾不需要任何化學洗劑。SC 2 Deluxe 蒸氣清洗機可以透過手把上創新的 LED 發光環隨時顯示工作模式。 紅色表示設備仍在加熱，綠色表示機器已準備就緒。配件（包括兩根延長管）可全部存放在一個超長配件袋中，也可以存放在機器裏。帶有軟接頭的 EasyFix 地板噴嘴具有出色的人體工學設計，並且採用了薄片技術，確保了完美的清潔效果。配件采用易於更換的挂鈎系統，使地板清潔布可以輕鬆快捷地連接到地板噴嘴上，取下時也能避免接觸到污垢。如按照指引使用各款配件，即使是瓷磚、爐頭及排氣罩等細小縫隙都可以徹底清潔。
特點和好處
設備上的LED燈顯示當LED顯示屏呈紅色亮起時，設備仍在加熱。 當它變成綠色時，設備即可使用。
地板清潔設置EasyFix，在地板噴頭上安裝彈性接頭，便於地板清潔布的魔術貼固定得益於高效的薄片技術，在家中各種硬地板上獲得最佳清潔效果。 由於採用了魔術貼系統，非接觸式布料更換時不會接觸到污垢，並且便於連接地板清潔布
有序的配件存儲和停車位置包括延長管在內的所有配件均可存放在超長配件包中。
蒸氣噴槍上設有兒童鎖
- 孩童安全鎖可靠保護主機被孩童使用
多功能配件
- 地板噴頭，手動噴頭，圓形刷子和許多其他配件，可根據需要用於清潔各種表面。
地板清潔布和手動噴嘴蓋
- 徹底清潔結果，改善污垢清除和拾起。
兩級蒸氣流量控制
- 可以自行調整蒸氣量來針對不同的區域或物體髒污清潔處理
技術說明
技術數據
|測試證書¹⁾
|殺死多達99.999％的冠狀病毒和99.99％的細菌
|補充每缸水的區域性能 (m²)
|approx. 75
|加熱輸出 (W)
|1500
|最高蒸汽壓力 (bar)
|max. 3.2
|電線長度 (m)
|4
|加熱時間 (min)
|6.5
|鍋爐容量 (l)
|1
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|顏色
|白色
|淨重 (不含配件) (kg)
|2.7
|包括包裝的重量 (kg)
|4.3
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ 測試使用Kärcher蒸氣清洗機以最強蒸氣壓力定點清潔30秒，並直接接觸一般家庭硬質表面，可清除99.999％的包膜病毒，例如冠狀病毒或流行性感冒（乙型肝炎病毒除外）（測試菌種：改良牛痘-安卡拉病毒株）。 / ²⁾ 使用Kärcher蒸氣清洗機進行徹底清潔時，並使用最大的蒸氣程度 (速度為30 cm / s)，直接接觸一般家庭堅硬的光滑表面，細菌殺菌率可達99.99％。（測試細菌：海氏腸球菌）
Scope of supply
- 配件袋
- EasyFix通用地板清潔布: 1 Piece(s)
- 給手持噴頭用的微纖維套布: 1 Piece(s)
- 點射噴頭
- 手持噴頭
- 圓刷-黑色: 1 Piece(s)
- 縫隙刷
- 地板吸頭: EasyFix
- 蒸汽管數量: 2 Piece(s)
- 蒸汽管長度: 0.5 m
設備
- 孩童安全鎖
- 安全閘門
- 蒸氣量調節: 在手柄上（兩步）
- 附有噴射槍的蒸氣管: 2.2 m
- 儀器上的配件存放
Videos
應用領域
- 硬地板
- 配件(ORI:水龍頭)
- 洗手盆
- 不規則牆面
- 窗戶和玻璃表面
- 排氣罩
- 滾刀
- 瓷磚接縫