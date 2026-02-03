小巧輕盈的SC 2 Deluxe 蒸氣清洗機是全新的入門型蒸氣清洗機，提供兩級蒸氣調節，可根據不同表面材質及骯髒程度調節蒸氣强度。通過Kärcher蒸氣清洗機可清除一般家用硬質表面上 99.999% 的病毒¹⁾和 99.99% 的家居常見细菌²⁾不需要任何化學洗劑。SC 2 Deluxe 蒸氣清洗機可以透過手把上創新的 LED 發光環隨時顯示工作模式。 紅色表示設備仍在加熱，綠色表示機器已準備就緒。配件（包括兩根延長管）可全部存放在一個超長配件袋中，也可以存放在機器裏。帶有軟接頭的 EasyFix 地板噴嘴具有出色的人體工學設計，並且採用了薄片技術，確保了完美的清潔效果。配件采用易於更換的挂鈎系統，使地板清潔布可以輕鬆快捷地連接到地板噴嘴上，取下時也能避免接觸到污垢。如按照指引使用各款配件，即使是瓷磚、爐頭及排氣罩等細小縫隙都可以徹底清潔。