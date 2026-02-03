蒸氣清洗機 SC 3 Deluxe
僅需 30 秒即可加熱： SC 3 Deluxe 配備發光 LED 環與完善的配件收納；透過可隨時補水的常時補充式水箱，清潔不中斷。
SC 3 Deluxe 只需 30 秒加熱即可開始使用，並可在硬質表面去除高達 99.999% 的病毒 ¹⁾ 與 99.99% 的一般居家常見細菌 ²⁾ 。機身配有整合式配件收納槽，可輕鬆便利地收納配件、電線與軟管。其他特色包括：內建除垢濾芯、可隨時補水的常時補充式水箱（清潔不中斷）、用於顯示操作模式的發光 LED 環，以及多種配件，可清除磁磚、爐台與抽油煙機上的頑垢，並深入縫隙與接縫處清潔。另隨附 EasyFix 地板噴頭，具備可彎折的活動接頭，操作更符合人體工學，並搭載膠條（ lamella ）技術，帶來完美清潔效果。透過便利的魔鬼氈（黏扣）系統，地板清潔布可輕鬆固定在地板噴頭上並快速拆卸，無需接觸髒汙。兩段式蒸氣調節可確保蒸氣量始終能依表面材質與髒汙程度做出最佳調整。
特點和好處
短加熱時間
- 加熱時間僅為30秒，器件即可立即使用。
方便的配件存儲和停車位置。
- 方便存放附件、延長管、電纜和蒸氣軟管。
- 停放位置有助於在休息時放置地板清潔噴頭。
不間斷蒸氣和除垢濾芯
- 罐可以隨時輕鬆地重新填充 - 無停止蒸氣，無需工作中斷。
- 由於智能除垢筒，水垢被自動去除。
地板清潔設置EasyFix，在地板噴頭上安裝彈性接頭，便於地板清潔布的魔術貼固定
- 憑藉高效的清潔技術，優秀清潔效果讓家中不同的硬質地板更衛生更乾淨
- 由於採用了魔術貼系統，非接觸式布料更換時不會接觸到污垢，並且便於連接地板清潔布
- 人體工學，有效的清潔與全地板接觸，無論用戶的高度，由於靈活的噴頭接頭。
多功能配件
- 使用地板噴頭，手動噴頭，圓形刷子等有效清潔不同表面。
地板清潔布和手動噴嘴蓋
- 徹底清潔結果，改善污垢清除和拾起。
蒸氣噴槍上設有兒童鎖
- 孩童安全鎖可靠保護主機被孩童使用
兩級蒸氣流量控制
- 可以自行調整蒸氣量來針對不同的區域或物體髒污清潔處理
開/關主機電源開關
- 開關簡單
技術說明
技術數據
|測試證書¹⁾
|殺死多達99.999％的冠狀病毒和99.99％的細菌
|補充每缸水的區域性能 (m²)
|approx. 75
|加熱輸出 (W)
|1900
|最高蒸汽壓力 (bar)
|max. 3.5
|電線長度 (m)
|4
|加熱時間 (min)
|0.5
|水槽容量(公升) (l)
|1
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|顏色
|白色
|淨重 (不含配件) (kg)
|3.2
|包括包裝的重量 (kg)
|5.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ 測試使用Kärcher蒸氣清洗機以最強蒸氣壓力定點清潔30秒，並直接接觸一般家庭硬質表面，可清除99.999％的包膜病毒，例如冠狀病毒或流行性感冒（乙型肝炎病毒除外）（測試菌種：改良牛痘-安卡拉病毒株）。 / ²⁾ 使用Kärcher蒸氣清洗機進行徹底清潔時，並使用最大的蒸氣程度 (速度為30 cm / s)，直接接觸一般家庭堅硬的光滑表面，細菌殺菌率可達99.99％。（測試細菌：海氏腸球菌） / ³⁾ 根據內部測試，在水硬度為 20 °dH 和碳酸硬度為 15 °dH 的情況下，產品使用壽命延長的最小倍數。
Scope of supply
- EasyFix通用地板清潔布: 1 Piece(s)
- 給手持噴頭用的微纖維套布: 1 Piece(s)
- 除垢濾芯: 1 Piece(s)
- 點射噴頭
- 手持噴頭
- 窗戶噴頭
- 強力噴頭
- 圓刷-黑色: 1 Piece(s)
- 圓刷，黃色: 1 Piece(s)
- 大圓刷
- 地板吸頭: EasyFix
- 蒸汽管數量: 2 Piece(s)
- 蒸汽管長度: 0.5 m
設備
- 孩童安全鎖
- 安全閘門
- 蒸氣量調節: 在設備上（兩檔位）
- 水箱: 可以在需要時重新填充
- 附有噴射槍的蒸氣管: 2.2 m
- 綜合式on/off開關
- 儀器上的配件存放
應用領域
- 硬地板
- 配件(ORI:水龍頭)
- 洗手盆
- 不規則牆面
- 窗戶和玻璃表面
- 排氣罩
- 滾刀
- 瓷磚接縫