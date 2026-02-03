SC 3 Deluxe 只需 30 秒加熱即可開始使用，並可在硬質表面去除高達 99.999% 的病毒 ¹⁾ 與 99.99% 的一般居家常見細菌 ²⁾ 。機身配有整合式配件收納槽，可輕鬆便利地收納配件、電線與軟管。其他特色包括：內建除垢濾芯、可隨時補水的常時補充式水箱（清潔不中斷）、用於顯示操作模式的發光 LED 環，以及多種配件，可清除磁磚、爐台與抽油煙機上的頑垢，並深入縫隙與接縫處清潔。另隨附 EasyFix 地板噴頭，具備可彎折的活動接頭，操作更符合人體工學，並搭載膠條（ lamella ）技術，帶來完美清潔效果。透過便利的魔鬼氈（黏扣）系統，地板清潔布可輕鬆固定在地板噴頭上並快速拆卸，無需接觸髒汙。兩段式蒸氣調節可確保蒸氣量始終能依表面材質與髒汙程度做出最佳調整。