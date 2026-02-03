SC 4 Deluxe Plus 蒸汽清潔機以 4.0 bar 的強大壓力進行清潔，可消除高達 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的常見家用細菌 ²⁾ ，適用於硬質表面。其水箱可拆卸且可永久加水，確保清潔不中斷。超大的一體化配件收納格提供便捷的配件、電線和軟管存放空間，直接整合於設備上。其他功能包括顯示工作模式的 LED 燈條、具靈活關節的 EasyFix 地板噴頭，提供最佳人體工學設計，創新的導流板技術，方便的魔鬼氈系統，用於固定地板清潔布，以及多種配件，可有效清除瓷磚、爐灶、抽油煙機以及縫隙中的頑固污垢。此外，使用地毯滑行器（包含在產品配件中）還可清潔並煥新地毯。 此外，通過三段式蒸汽調節功能，可隨時根據表面材質和污漬情況，精確調整蒸汽流量。