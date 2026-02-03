蒸氣清洗機 SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe Plus 配備 LED 燈條和完善的配件收納，憑藉可拆卸且可永久加水的水箱，實現方便且不中斷的清潔。
SC 4 Deluxe Plus 蒸汽清潔機以 4.0 bar 的強大壓力進行清潔，可消除高達 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的常見家用細菌 ²⁾ ，適用於硬質表面。其水箱可拆卸且可永久加水，確保清潔不中斷。超大的一體化配件收納格提供便捷的配件、電線和軟管存放空間，直接整合於設備上。其他功能包括顯示工作模式的 LED 燈條、具靈活關節的 EasyFix 地板噴頭，提供最佳人體工學設計，創新的導流板技術，方便的魔鬼氈系統，用於固定地板清潔布，以及多種配件，可有效清除瓷磚、爐灶、抽油煙機以及縫隙中的頑固污垢。此外，使用地毯滑行器（包含在產品配件中）還可清潔並煥新地毯。 此外，通過三段式蒸汽調節功能，可隨時根據表面材質和污漬情況，精確調整蒸汽流量。
特點和好處
可連續充裝，可拆卸水箱無中斷清洗，方便注水。
方便的配件存儲和停車位置。方便存放附件、延長管、電纜和蒸氣軟管。
地板清潔設置EasyFix，在地板噴頭上安裝彈性接頭，便於地板清潔布的魔術貼固定憑藉高效的薄片技術，家居周圍所有類型的硬地板都能實現最佳清潔效果 由於採用了魔術貼系統，非接觸式布料更換時不會接觸到污垢，並且便於連接地板清潔布 人體工學，有效的清潔與全地板接觸，無論用戶的高度，由於靈活的噴頭接頭。
設備上的LED燈顯示
- 當LED顯示屏呈紅色亮起時，設備仍在加熱。 當它變成綠色時，設備即可使用。
多功能配件
- 使用地板噴頭，手動噴頭，圓形刷子等有效清潔不同表面。
- 鋪地毯的地板很容易為地毯機帶來新的生機。
地板清潔布和手動噴嘴蓋
- 徹底清潔結果，改善污垢清除和拾起。
蒸氣噴槍上設有兒童鎖
- 孩童安全鎖可靠保護主機被孩童使用
三段式蒸汽流量控制
- 蒸汽流量可根據表面材質和污垢程度進行調節。
On/Off 開關
- 設備的開關操作非常簡便
技術說明
技術數據
|測試證書¹⁾
|殺死多達99.999％的冠狀病毒和99.99％的細菌
|補充每缸水的區域性能 (m²)
|approx. 130
|加熱輸出 (W)
|2200
|最高蒸汽壓力 (bar)
|4
|電線長度 (m)
|5
|加熱時間 (min)
|3
|鍋爐容量 (l)
|0.5
|水槽容量(公升) (l)
|1.3
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50
|顏色
|白色
|淨重 (不含配件) (kg)
|5.6
|包括包裝的重量 (kg)
|8.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ 測試使用Kärcher蒸氣清洗機以最強蒸氣壓力定點清潔30秒，並直接接觸一般家庭硬質表面，可清除99.999％的包膜病毒，例如冠狀病毒或流行性感冒（乙型肝炎病毒除外）（測試菌種：改良牛痘-安卡拉病毒株）。 / ²⁾ 使用Kärcher蒸氣清洗機進行徹底清潔時，並使用最大的蒸氣程度 (速度為30 cm / s)，直接接觸一般家庭堅硬的光滑表面，細菌殺菌率可達99.99％。（測試細菌：海氏腸球菌）
Scope of supply
- EasyFix通用地板清潔布: 2 Piece(s)
- 給手持噴頭用的微纖維套布: 1 Piece(s)
- 除垢粉末: 3 Piece(s)
- 點射噴頭
- 手持噴頭
- 圓刷-黑色: 1 Piece(s)
- 大圓刷
- 縫隙刷
- 地板吸頭: EasyFix
- 蒸汽管數量: 2 Piece(s)
- 蒸汽管長度: 0.5 m
- 地毯滑翔器
設備
- 孩童安全鎖
- 安全閘門
- 蒸氣量調節: 位於設備上的（三段式）
- 水箱: 可拆卸並可隨時重新加滿
- 附有噴射槍的蒸氣管: 2.2 m
- 綜合式on/off開關
- 儀器上的配件存放
應用領域
- 硬地板
- 配件(ORI:水龍頭)
- 洗手盆
- 不規則牆面
- 窗戶和玻璃表面
- 排氣罩
- 滾刀
- 瓷磚接縫