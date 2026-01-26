蒸氣吸塵機 SV 7

蒸汽、吸塵和烘乾一步完成 ——SV 7 蒸汽吸塵器將多功能性和最大便利性結合在一台設備中。

Kärcher 的 SV 7 蒸汽吸塵器結合了蒸汽清潔器的優點和乾式吸塵器的強項。例如，它可以吸取地板上的麵包屑，用濕布擦拭，然後烘乾地板。所有這一切都能在一個步驟中舒適地完成。借助這些令人印象深刻的全能機器及配套的配件，每個人都能保持家居清潔 —— 簡單、舒適、快速且無需化學品。

特點和好處
蒸氣吸塵機 SV 7: 3合1設備
3合1設備
一個程序中蒸、吸塵和吸乾。
蒸氣吸塵機 SV 7: 多重過濾系統
多重過濾系統
水，粗污垢，泡沫和HEPA過濾器（EN 1822：1998）甚至隔除最小的顆粒。
蒸氣吸塵機 SV 7: 方便的地面噴嘴
方便的地面噴嘴
快速和簡單的轉換，適用於所有硬地板和地毯的3種不同應用。
操作簡單
  • 抽吸功率可以在手柄上控制並且蒸汽流在裝置上調節。
4重吸力控制
  • 吸力可以單獨調整到表面和污垢。
5級蒸氣量控制
  • 可以自行調整蒸氣量來針對不同的區域或物體髒污清潔處理
不停的蒸汽
  • 水缸可以快速及方便地重新灌裝，以便不間斷使用。
一體式電纜存放倉
  • 最佳的電纜存儲空間節省設備存儲。
孩童安全鎖
  • 鎖定蒸氣功能以防止不當使用。
應用範圍廣泛
  • 具有廣泛附件的多功能設備非常適合在家中使用，而不使用化學劑。
技術說明

技術數據

最大功率 (W) 2200
水容鍋爐 (l) 0.45
最高蒸汽壓力 (bar) max. 4
進水過濾器 (l) 1.2
吸塵 (mbar/kPa) 210 / 21
電線長度 (m) 6
加熱時間 (min) 5
水槽容量(公升) (l) 0.5
蒸氣排放量 (g/min) 80
過濾器系統 水過濾器和 HEPA 過濾器
加熱輸出 (W) 1100
永久性的補充
附加的吸塵量 (l) 0.6
顏色 白色
淨重 (不含配件) (kg) 9.4
包括包裝的重量 (kg) 15.2
尺寸(長x寬x高) (mm) 515 x 336 x 340

Scope of supply

  • HEPA 濾芯类型: HEPA過濾器（EN 1822：1998）
  • 地板配件帶有蒸氣吸塵功能: 三種不同的應用，硬地板和地毯和兩個0.5米長的蒸氣吸管
  • 手動噴嘴帶蒸氣吸塵功能: 可與適合窗口用的噴嘴（大和小），刷子附件或毛巾布組合
  • 蒸氣吸塵細節噴嘴: 可以與一個擴展件和圓刷（4種不同的顏色）一起用
  • 室內裝飾噴嘴（小和大）
  • 縫隙噴嘴，家具刷
  • FoamStop消泡劑
  • 量杯，清潔刷，配件包
  • 玻璃噴嘴，小型和大型
  • 毛巾布套: 1 Piece(s)
  • 圓刷套裝
  • 刷頭替換件
  • 蒸氣吸筒: 2 Piece(s), 0.5 m
  • 附有手把的蒸氣管

設備

  • 孩童安全鎖
  • 安全閘門
  • 蒸氣量調節: 在設備（五檔調節）
  • 吸力強度調節: 在手柄（四段調節）
  • 雙水箱系統
  • 附有噴射槍的蒸氣管: 1.75 m
蒸氣吸塵機 SV 7
應用領域
  • 硬地板
  • 配件(ORI:水龍頭)
  • 洗手盆
  • 不規則牆面
  • 窗戶和玻璃表面
  • 排氣罩
  • 滾刀
附件
清潔劑