Kärcher 的 SV 7 蒸汽吸塵器結合了蒸汽清潔器的優點和乾式吸塵器的強項。例如，它可以吸取地板上的麵包屑，用濕布擦拭，然後烘乾地板。所有這一切都能在一個步驟中舒適地完成。借助這些令人印象深刻的全能機器及配套的配件，每個人都能保持家居清潔 —— 簡單、舒適、快速且無需化學品。