日常使用的強大助手： CVH 3 電池驅動手持吸塵器能有效清除各種污垢，如毛髮、碎屑和灰塵，不留痕跡 —— 無論是什麼表面，什麼空間，即使是狹窄的角落也能輕鬆應對。其可清洗的雙層過濾系統，包括用於粗糙污垢和毛髮的精細鋼網，以及下游的 HEPA 過濾器（符合 EN 1822:1998 標準），確保排出的空氣格外潔淨。 其他優點包括：高吸力和更長的使用壽命，多虧了安靜的 BLDC 馬達；設備緊湊輕便的設計；兩個吸力檔位，電池續航時間長達 20 分鐘。憑藉 USB-C 的便捷充電選項，這款吸塵器特別適合用於汽車和露營 / 房車旅行。