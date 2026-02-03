電池供電手持式吸塵機 CVH 3
強大的性能，隨時可用，得益於可充電電池和 USB-C 充電功能：使用靈活的 CVH 3 手持吸塵器，無論是在家中還是車內，污垢都不再是問題。
日常使用的強大助手： CVH 3 電池驅動手持吸塵器能有效清除各種污垢，如毛髮、碎屑和灰塵，不留痕跡 —— 無論是什麼表面，什麼空間，即使是狹窄的角落也能輕鬆應對。其可清洗的雙層過濾系統，包括用於粗糙污垢和毛髮的精細鋼網，以及下游的 HEPA 過濾器（符合 EN 1822:1998 標準），確保排出的空氣格外潔淨。 其他優點包括：高吸力和更長的使用壽命，多虧了安靜的 BLDC 馬達；設備緊湊輕便的設計；兩個吸力檔位，電池續航時間長達 20 分鐘。憑藉 USB-C 的便捷充電選項，這款吸塵器特別適合用於汽車和露營 / 房車旅行。
特點和好處
得益於 BLDC 馬達的高效清潔性能得益於 BLDC 馬達的高吸力，可應對各類小型清潔任務。 HEPA 12 過濾器可過濾 99.5% 小於 0.3 μm 的顆粒。
可選擇兩種模式最低模式可實現長時間運行（最長 20 分鐘），最大模式提供強大吸力。
輕巧緊湊輕鬆完成日常小型清潔任務。
方便充電
- 設備上的 USB Type C 充電插口，即便在移動中也能靈活充電，例如在車內或使用移動電源。
隨時可以使用
- 緊湊的設計和簡單的配件使用，使其隨時隨地都能使用。
雙層過濾系統
- 精鋼過濾網與 HEPA 過濾器（ EN 1822:1998 ）的理想結合，可應對粗糙污垢和毛髮。
可清洗的過濾器和集塵盒
- 可在流水下輕鬆清洗並重複使用。
實用配件
- 適用於精緻表面及難以觸及的區域。
技術說明
技術數據
|容器
|塑料
|聲功率級 (dB(A))
|<= 76
|最小運行時間模式 (min)
|max. 20
|最大運行時間模式 (min)
|max. 10
|電池電壓 (V)
|7.2
|顏色
|白色
|淨重 (不含配件) (kg)
|0.5
|包括包裝的重量 (kg)
|0.9
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|380 x 76 x 76
Scope of supply
- 縫隙吸頭
- HEPA 濾芯类型: 高效過濾器HEPA 12 (EN 1822:1998)
設備
- 過濾器清潔功能: 用於主要和長壽命的過濾器
應用領域
- 家具清潔
- 車輛內部