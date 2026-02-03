水過濾吸塵機 DS 6 Premium 水過濾真空吸塵機
真空吸塵器採用創新的濾水器技術，吸塵後排出達99.95%的清新空氣。不僅只為過敏患者，還為各使用者提供一大好處。
在DS6 Premium是一個真空吸塵器水過濾器，不僅提供徹底的真空清潔地板，又能保證新鮮的99.95％無塵廢氣。創造一個真正干淨的家居環境。與傳統的塵袋吸塵器比較，Kärcher DS6 Premium 新型水過濾吸塵器僅僅依靠大自然中的水就可以，吸入的灰塵和空氣進入高速旋轉的水中，這樣就可以將灰塵溶解在水中，然後再經過另外的2重過濾，最後排放出格外干淨清新的空氣，不會造成二次污染。
特點和好處
多級過濾系統，包括創新的水過濾器，可洗滌中間過濾器和HEPA 13過濾器（EN1822：1998）過濾空氣中99.99％的灰塵。 最終會室內環境的空氣會非常清新和干淨 適合於易過敏反應人士
可移動式污水箱容易清潔
實用停放位置快速且便利讓吸塵管與地板刷頭臨時收納處 收納不佔空間
高效節能電機
- 吸力可以到到功率為1400瓦產品同等水平
- 低能耗
自動捲線器
- 一鍵輕鬆且快速自動收納電源線
儀器上的配件存放
- 機身可以存放附件
技術說明
技術數據
|吸塵機類型
|水過濾吸塵機
|額定功率 (W)
|650
|進水過濾器 (l)
|2
|工作範圍 (m)
|11.2
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|淨重 (不含配件) (kg)
|7.5
|包括包裝的重量 (kg)
|11
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|535 x 289 x 345
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 2.1 m
- 伸縮吸入管，材質: 鍍鉻
- 可切換乾式真空吸嘴
- 縫隙吸頭
- 軟墊吸頭
- HEPA 濾芯类型: HPEA 13 過濾器
- FoamStop消泡劑
- 馬達保護濾網
設備
- 柔軟的手柄
- 實用停放位置
- 儀器上的配件存放
Videos
應用領域
- 硬地板
- 地顫
- 紡織物表面
- 走廊
- 難以到達的區域（角落，縫隙，縫隙等）