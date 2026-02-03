水過濾吸塵機 DS 6 Premium 水過濾真空吸塵機

真空吸塵器採用創新的濾水器技術，吸塵後排出達99.95%的清新空氣。不僅只為過敏患者，還為各使用者提供一大好處。

在DS6 Premium是一個真空吸塵器水過濾器，不僅提供徹底的真空清潔地板，又能保證新鮮的99.95％無塵廢氣。創造一個真正干淨的家居環境。與傳統的塵袋吸塵器比較，Kärcher DS6 Premium 新型水過濾吸塵器僅僅依靠大自然中的水就可以，吸入的灰塵和空氣進入高速旋轉的水中，這樣就可以將灰塵溶解在水中，然後再經過另外的2重過濾，最後排放出格外干淨清新的空氣，不會造成二次污染。

特點和好處
多級過濾系統，包括創新的水過濾器，可洗滌中間過濾器和HEPA 13過濾器（EN1822：1998）
過濾空氣中99.99％的灰塵。 最終會室內環境的空氣會非常清新和干淨 適合於易過敏反應人士
可移動式污水箱
容易清潔
實用停放位置
快速且便利讓吸塵管與地板刷頭臨時收納處 收納不佔空間
高效節能電機
  • 吸力可以到到功率為1400瓦產品同等水平
  • 低能耗
自動捲線器
  • 一鍵輕鬆且快速自動收納電源線
儀器上的配件存放
  • 機身可以存放附件
技術說明

技術數據

吸塵機類型 水過濾吸塵機
額定功率 (W) 650
進水過濾器 (l) 2
工作範圍 (m) 11.2
電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
淨重 (不含配件) (kg) 7.5
包括包裝的重量 (kg) 11
尺寸(長x寬x高) (mm) 535 x 289 x 345

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 2.1 m
  • 伸縮吸入管，材質: 鍍鉻
  • 可切換乾式真空吸嘴
  • 縫隙吸頭
  • 軟墊吸頭
  • HEPA 濾芯类型: HPEA 13 過濾器
  • FoamStop消泡劑
  • 馬達保護濾網

設備

  • 柔軟的手柄
  • 實用停放位置
  • 儀器上的配件存放
應用領域
  • 硬地板
  • 地顫
  • 紡織物表面
  • 走廊
  • 難以到達的區域（角落，縫隙，縫隙等）
附件
清潔劑