在DS6 Premium是一個真空吸塵器水過濾器，不僅提供徹底的真空清潔地板，又能保證新鮮的99.95％無塵廢氣。創造一個真正干淨的家居環境。與傳統的塵袋吸塵器比較，Kärcher DS6 Premium 新型水過濾吸塵器僅僅依靠大自然中的水就可以，吸入的灰塵和空氣進入高速旋轉的水中，這樣就可以將灰塵溶解在水中，然後再經過另外的2重過濾，最後排放出格外干淨清新的空氣，不會造成二次污染。