KVA 2 無線吸塵器：體驗全新層次的清潔便利！ 這款緊湊型吸塵器將卓越性能與用戶友好的設計相結合，為您打造一塵不染的家居環境。雖然體積小巧，但性能卻絲毫不打折！ KVA 2 的優化密封設計，確保在所有地板類型上實現卓越的吸塵效果。三種清潔模式可應對各種挑戰，無論是快速局部清潔還是徹底去除頑固污垢，都游刃有餘。整機重量僅約 2.1 公斤，是輕量級的佼佼者，非常適合輕鬆清潔 —— 甚至是頭頂的高處。 180° 旋轉接頭讓它極具靈活性，操作起來無比順暢。運行噪音低於 78 dB ，實現超靜音吸塵，帶來最大舒適度。多級 HEPA 過濾系統能過濾掉 99.9% 的顆粒（依據 EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 標準測試），確保室內空氣健康，同時保證排氣潔淨 —— 這使它成為過敏患者的理想選擇。為了實現最大靈活性和便利性， KVA 2 支持 USB-C 充電。 隨機配件包括縫隙吸頭、柔軟除塵刷和壁掛支架。 KVA 2 ：讓它成為您保持家居潔淨的完美夥伴！