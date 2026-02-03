電池式吸塵機 KVA 2

KVA 2 ：緊湊、輕便、極致強大！ 憑藉 180° 旋轉接頭，實現所有地板類型上的極致靈活性和最大潔淨力。 立即了解更多！

KVA 2 無線吸塵器：體驗全新層次的清潔便利！ 這款緊湊型吸塵器將卓越性能與用戶友好的設計相結合，為您打造一塵不染的家居環境。雖然體積小巧，但性能卻絲毫不打折！ KVA 2 的優化密封設計，確保在所有地板類型上實現卓越的吸塵效果。三種清潔模式可應對各種挑戰，無論是快速局部清潔還是徹底去除頑固污垢，都游刃有餘。整機重量僅約 2.1 公斤，是輕量級的佼佼者，非常適合輕鬆清潔 —— 甚至是頭頂的高處。 180° 旋轉接頭讓它極具靈活性，操作起來無比順暢。運行噪音低於 78 dB ，實現超靜音吸塵，帶來最大舒適度。多級 HEPA 過濾系統能過濾掉 99.9% 的顆粒（依據 EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 標準測試），確保室內空氣健康，同時保證排氣潔淨 —— 這使它成為過敏患者的理想選擇。為了實現最大靈活性和便利性， KVA 2 支持 USB-C 充電。 隨機配件包括縫隙吸頭、柔軟除塵刷和壁掛支架。 KVA 2 ：讓它成為您保持家居潔淨的完美夥伴！

特點和好處
電池式吸塵機 KVA 2: 超輕量化與緊湊設計
超輕量化與緊湊設計
重量僅 2.1 公斤 – 輕鬆清潔，適用於高處或樓梯。 僅約 1.3 公斤（手持吸塵器模式）輕若無物 – 理想適用於清潔家具及難以觸及的區域。 簡單直觀的操作，搭配時尚設計。
電池式吸塵機 KVA 2: 180° 旋轉接頭 – 提供靈活性與操作性
180° 旋轉接頭 – 提供靈活性與操作性
極致靈活性，實現快速高效的清潔。 輕鬆繞過家具，徹底清潔難以觸及的角落。 下一級的便利性與靈活性。
電池式吸塵機 KVA 2: HEPA 過濾系統 – 過濾效率超過 99.9%
HEPA 過濾系統 – 過濾效率超過 99.9%
自由呼吸： HEPA 過濾器保持室內空氣清新健康。 過濾 99.9% 顆粒（依據 EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 標準測試） – 過敏患者的理想選擇。 讓家居環境更衛生、更潔淨 – 遠離灰塵和過敏原。
高效渦輪刷頭
  • 尖端地板吸頭技術，配備電動驅動，適用於各類地板的徹底清潔表現。
  • 精心設計的密封結構，確保最大吸力與高效清潔效果 – 即使面對頑固污垢也能輕鬆應對。
  • 輕鬆清除地毯、硬地板和家具上的寵物毛髮、灰塵及粗大污垢。
高速 BLDC 電機 – 強勁耐用
  • 高速運轉與最佳吸力帶來令人印象深刻的清潔性能。
  • 無刷驅動設計，耐用可靠 – 延長吸塵器使用壽命。
超靜音清潔（最大噪音 78 dB ）
  • 超靜音吸塵，最大噪音僅 78 dB – 萬分輕鬆的清潔體驗。
  • 特別適合有孩童和寵物的家庭 – 不會因噪音造成不必要的干擾。
三種清潔模式 – 靈活高效
  • 適應不同地板類型與污垢程度，確保最佳清潔效果。
  • 節能模式（ Min Mode ）可延長電池續航時間至 40 分鐘。
  • 強勁動力應對頑固污垢 – 呈現閃亮潔淨效果。
USB-C 充電 – 提升便利性
  • 兼容大多數電池充電器 – 提升靈活性與便利性，充電更簡單。
  • 告別纏繞的電線 – 簡單實用更高效。
  • 使用通用充電線，縮短充電時間，同時減少電子廢物。
全配設計 – 多功能且節省空間
  • 豐富的配件組合：縫隙吸頭、柔軟除塵刷和壁掛支架 – 滿足居家清潔的所有需求。
  • 節省空間的收納設計 – 非常適合小型公寓或空間有限的地方。
技術說明

技術數據

電池供電設備
電壓 (V) 100 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
聲功率級 (dB(A)) < 78
貨櫃容量 (ml) 600
每次電池充電的運行時間 (/min) 生態！效率模式: / approx. 40 正常模式： / approx. 20 增強模式： / approx. 9
使用標準充電器的電池充電時間 (min) 240
淨重 (不含配件) (kg) 2.1
包括包裝的重量 (kg) 4.3
尺寸(長x寬x高) (mm) 250 x 224 x 1100

Scope of supply

  • HEPA 濾芯类型: HEPA 過濾器 (EN 1882:1998)
  • 高效過濾器: 1 Piece(s)
  • 縫隙吸頭
  • 二合一傢俱吸頭
  • 小型壁掛支架

設備

  • 充電器: 配備 5V - 12V USB-C 充電線 + 轉接頭（各 1 件）
  • 無袋式過濾系統
應用領域
  • 硬地板
  • 地毯
  • 甚至頑固的污垢
  • 輕污垢
  • 粗糙污垢
  • 細微污垢
  • 幹污垢
  • 寵物毛發
