電池式吸塵機 KVA 2
KVA 2 ：緊湊、輕便、極致強大！ 憑藉 180° 旋轉接頭，實現所有地板類型上的極致靈活性和最大潔淨力。 立即了解更多！
KVA 2 無線吸塵器：體驗全新層次的清潔便利！ 這款緊湊型吸塵器將卓越性能與用戶友好的設計相結合，為您打造一塵不染的家居環境。雖然體積小巧，但性能卻絲毫不打折！ KVA 2 的優化密封設計，確保在所有地板類型上實現卓越的吸塵效果。三種清潔模式可應對各種挑戰，無論是快速局部清潔還是徹底去除頑固污垢，都游刃有餘。整機重量僅約 2.1 公斤，是輕量級的佼佼者，非常適合輕鬆清潔 —— 甚至是頭頂的高處。 180° 旋轉接頭讓它極具靈活性，操作起來無比順暢。運行噪音低於 78 dB ，實現超靜音吸塵，帶來最大舒適度。多級 HEPA 過濾系統能過濾掉 99.9% 的顆粒（依據 EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 標準測試），確保室內空氣健康，同時保證排氣潔淨 —— 這使它成為過敏患者的理想選擇。為了實現最大靈活性和便利性， KVA 2 支持 USB-C 充電。 隨機配件包括縫隙吸頭、柔軟除塵刷和壁掛支架。 KVA 2 ：讓它成為您保持家居潔淨的完美夥伴！
特點和好處
超輕量化與緊湊設計重量僅 2.1 公斤 – 輕鬆清潔，適用於高處或樓梯。 僅約 1.3 公斤（手持吸塵器模式）輕若無物 – 理想適用於清潔家具及難以觸及的區域。 簡單直觀的操作，搭配時尚設計。
180° 旋轉接頭 – 提供靈活性與操作性極致靈活性，實現快速高效的清潔。 輕鬆繞過家具，徹底清潔難以觸及的角落。 下一級的便利性與靈活性。
HEPA 過濾系統 – 過濾效率超過 99.9%自由呼吸： HEPA 過濾器保持室內空氣清新健康。 過濾 99.9% 顆粒（依據 EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 標準測試） – 過敏患者的理想選擇。 讓家居環境更衛生、更潔淨 – 遠離灰塵和過敏原。
高效渦輪刷頭
- 尖端地板吸頭技術，配備電動驅動，適用於各類地板的徹底清潔表現。
- 精心設計的密封結構，確保最大吸力與高效清潔效果 – 即使面對頑固污垢也能輕鬆應對。
- 輕鬆清除地毯、硬地板和家具上的寵物毛髮、灰塵及粗大污垢。
高速 BLDC 電機 – 強勁耐用
- 高速運轉與最佳吸力帶來令人印象深刻的清潔性能。
- 無刷驅動設計，耐用可靠 – 延長吸塵器使用壽命。
超靜音清潔（最大噪音 78 dB ）
- 超靜音吸塵，最大噪音僅 78 dB – 萬分輕鬆的清潔體驗。
- 特別適合有孩童和寵物的家庭 – 不會因噪音造成不必要的干擾。
三種清潔模式 – 靈活高效
- 適應不同地板類型與污垢程度，確保最佳清潔效果。
- 節能模式（ Min Mode ）可延長電池續航時間至 40 分鐘。
- 強勁動力應對頑固污垢 – 呈現閃亮潔淨效果。
USB-C 充電 – 提升便利性
- 兼容大多數電池充電器 – 提升靈活性與便利性，充電更簡單。
- 告別纏繞的電線 – 簡單實用更高效。
- 使用通用充電線，縮短充電時間，同時減少電子廢物。
全配設計 – 多功能且節省空間
- 豐富的配件組合：縫隙吸頭、柔軟除塵刷和壁掛支架 – 滿足居家清潔的所有需求。
- 節省空間的收納設計 – 非常適合小型公寓或空間有限的地方。
技術說明
技術數據
|電池供電設備
|電壓 (V)
|100 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|聲功率級 (dB(A))
|< 78
|貨櫃容量 (ml)
|600
|每次電池充電的運行時間 (/min)
|生態！效率模式: / approx. 40 正常模式： / approx. 20 增強模式： / approx. 9
|使用標準充電器的電池充電時間 (min)
|240
|淨重 (不含配件) (kg)
|2.1
|包括包裝的重量 (kg)
|4.3
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|250 x 224 x 1100
Scope of supply
- HEPA 濾芯类型: HEPA 過濾器 (EN 1882:1998)
- 高效過濾器: 1 Piece(s)
- 縫隙吸頭
- 二合一傢俱吸頭
- 小型壁掛支架
設備
- 充電器: 配備 5V - 12V USB-C 充電線 + 轉接頭（各 1 件）
- 無袋式過濾系統
Videos
應用領域
- 硬地板
- 地毯
- 甚至頑固的污垢
- 輕污垢
- 粗糙污垢
- 細微污垢
- 幹污垢
- 寵物毛發