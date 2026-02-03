與所有 Kärcher 產品一樣，無塵 袋 VC 3 Plus 多旋風吸塵機具有出色的功能。 黃色 VC 3 Plus 具有優雅的設計和實用的尺寸，非常適合現代亞洲家庭住宅。 易於使用，適合年輕人和老年人。 高效的多旋風吸塵機可提供恆定的高功率而不會造成抽吸損失，而且由於可清洗的廢料容器，它為您節省了很多金錢，否則您則要花費在更換濾袋上。 透明的廢料容器使您一眼就能看到被吸塵的污物及強大的清潔效果。 HEPA 12 過濾器具有最低的粉塵排放量，可確保極其潔淨的空氣 - 是過敏患者的理想選擇。 更重要的是， VC 3 Plus 非常安靜，非常適合家庭使用。 Kärcher VC 3 Plus 可以像清潔縫隙，角落，邊緣和其他難以觸及的區域一樣徹底清潔地板和地毯。