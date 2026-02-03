吸塵機 VC 3 Plus
黃色的無塵 袋 VC 3 Plus 多旋風吸塵機功能強大，經濟實惠且可清洗。 透明的廢物料容器使清潔效果一目了然。
與所有 Kärcher 產品一樣，無塵 袋 VC 3 Plus 多旋風吸塵機具有出色的功能。 黃色 VC 3 Plus 具有優雅的設計和實用的尺寸，非常適合現代亞洲家庭住宅。 易於使用，適合年輕人和老年人。 高效的多旋風吸塵機可提供恆定的高功率而不會造成抽吸損失，而且由於可清洗的廢料容器，它為您節省了很多金錢，否則您則要花費在更換濾袋上。 透明的廢料容器使您一眼就能看到被吸塵的污物及強大的清潔效果。 HEPA 12 過濾器具有最低的粉塵排放量，可確保極其潔淨的空氣 - 是過敏患者的理想選擇。 更重要的是， VC 3 Plus 非常安靜，非常適合家庭使用。 Kärcher VC 3 Plus 可以像清潔縫隙，角落，邊緣和其他難以觸及的區域一樣徹底清潔地板和地毯。
特點和好處
多旋風技術無吸力損失。 節省開支，因為不需要使用濾袋。 集塵容器可以簡單地用水清洗了。
HEPA 12過濾器捕捉的灰塵和顆粒99.5％。 保護健康。 改善家居環境。
低噪聲不擾亂日常生活。 使用方便。
技術說明
技術數據
|額定功率 (W)
|1100
|工作範圍 (m)
|7.5
|廢物容器容量 (l)
|0.9
|聲功率級 (dB(A))
|78
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|淨重 (不含配件) (kg)
|4.5
|包括包裝的重量 (kg)
|7.4
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 1.5
- HEPA 濾芯类型: 高效過濾器HEPA 12 (EN 1822:1998)
- 地板吸頭
- 縫隙吸頭
- 柔軟的除塵刷
設備
- 柔軟的手柄
- 實用停放位置
- 自動捲線器
Videos
應用領域
- 硬地板
- 地毯
- 難以到達的區域（角落，縫隙，縫隙等）