洗地吸乾機 BD 50/50 C Bp Classic *KAP

特點和好處
洗地吸乾機 BD 50/50 C Bp Classic *KAP: 價格實惠的入門款式
價格實惠的入門款式
價格與效能同時具備 減少部分功能
洗地吸乾機 BD 50/50 C Bp Classic *KAP: 快速上手的簡易圖形化清潔模式轉盤
快速上手的簡易圖形化清潔模式轉盤
圖形化設計輕鬆上手 短時間就可以操作 使用者色彩標示，讓主機更容易使用
洗地吸乾機 BD 50/50 C Bp Classic *KAP: 罐體積大，尺寸緊湊
罐體積大，尺寸緊湊
極大的移動清潔能力 提升清潔視野
配備電磁閥和運輸輥以提供最大的舒適度
  • 釋放失能開關後，用於自動排水的電磁閥。
  • 折疊式輸送輥使便捷的兩步法成為可能。
  • 折疊式運輸輥大大方便了機器的運輸。
大號電池盒，適合所有標準電池類型
  • 電池組容易更換
  • 有三段清潔模式
清潔組
  • 可選配多樣清潔配件對應清潔
  • 可以將清潔用品放置於主機上
圖形化清潔模式轉盤
  • 一鍵操作。
  • 非常方便使用
用黃色的操作元件簡單分配功能
  • 不需要長時間訓練就可以馬上上手
可提供直型或彎型吸水扒
  • 可以對應不同地板材質調整盤刷
強化堅固的機身
  • 適合每天使用
  • 非常耐用
技術說明

技術數據

驅動類型 電池
牽引驅動 通過刷子旋轉前進
主刷工作寬度(公厘) (mm) 510
工作寬度，吸塵 (mm) 850
清水與污水水箱 (l) 50 / 50
工作面積 (m²/h) max. 2040
實際工作面積 (m²/h) 1200
電池 (V/Ah) 24 / 105
電池運行時間 (h) max. 3
電池充電器電源 (V) 220 - 240
刷轉速 (rpm) 155
刷接觸壓力 (g/cm²/kg) 27.3 - 28.5 / 20 - 23
過道轉彎寬度 (mm) 1240
耗水量 (l/min) max. 2.3
噪音計量錶 (dB(A)) 66 - 66
額定功率 (W) max. 1100
淨重 (不含配件) (kg) 53
尺寸(長x寬x高) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • 盤刷: 1 Piece(s)
  • 刮水條: 1 Piece(s)

設備

  • 雙水箱系統
洗地吸乾機 BD 50/50 C Bp Classic *KAP
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