洗地吸乾機 BD 50/50 C Bp Classic *KAP
特點和好處
價格實惠的入門款式價格與效能同時具備 減少部分功能
快速上手的簡易圖形化清潔模式轉盤圖形化設計輕鬆上手 短時間就可以操作 使用者色彩標示，讓主機更容易使用
罐體積大，尺寸緊湊極大的移動清潔能力 提升清潔視野
配備電磁閥和運輸輥以提供最大的舒適度
- 釋放失能開關後，用於自動排水的電磁閥。
- 折疊式輸送輥使便捷的兩步法成為可能。
- 折疊式運輸輥大大方便了機器的運輸。
大號電池盒，適合所有標準電池類型
- 電池組容易更換
- 有三段清潔模式
清潔組
- 可選配多樣清潔配件對應清潔
- 可以將清潔用品放置於主機上
圖形化清潔模式轉盤
- 一鍵操作。
- 非常方便使用
用黃色的操作元件簡單分配功能
- 不需要長時間訓練就可以馬上上手
可提供直型或彎型吸水扒
- 可以對應不同地板材質調整盤刷
強化堅固的機身
- 適合每天使用
- 非常耐用
技術說明
技術數據
|驅動類型
|電池
|牽引驅動
|通過刷子旋轉前進
|主刷工作寬度(公厘) (mm)
|510
|工作寬度，吸塵 (mm)
|850
|清水與污水水箱 (l)
|50 / 50
|工作面積 (m²/h)
|max. 2040
|實際工作面積 (m²/h)
|1200
|電池 (V/Ah)
|24 / 105
|電池運行時間 (h)
|max. 3
|電池充電器電源 (V)
|220 - 240
|刷轉速 (rpm)
|155
|刷接觸壓力 (g/cm²/kg)
|27.3 - 28.5 / 20 - 23
|過道轉彎寬度 (mm)
|1240
|耗水量 (l/min)
|max. 2.3
|噪音計量錶 (dB(A))
|66 - 66
|額定功率 (W)
|max. 1100
|淨重 (不含配件) (kg)
|53
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- 盤刷: 1 Piece(s)
- 刮水條: 1 Piece(s)
設備
- 雙水箱系統