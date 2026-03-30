我們的電池驅動式洗地機 BD 50/55 W Classic Bp 由於其內置的牽引驅動系統，允許進行長時間且無疲勞的清潔操作。高品質鋁製圓盤刷頭、 850 毫米弧形吸水扒以及 27 公斤的刷壓力，確保了卓越的清潔效果。這款堅固的機器還以其非常簡單的操作概念和高用戶友好性而令人印象深刻。