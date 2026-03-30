洗地吸乾機 BD 50/55 W Classic Bp *KAP
得益於 55 升水箱和 51 厘米的工作寬度，我們的電池驅動式駕駛型洗地機 BD 50/55 W Classic Bp 能夠實現每小時高達 2000 平方米的工作效率。
我們的電池驅動式洗地機 BD 50/55 W Classic Bp 由於其內置的牽引驅動系統，允許進行長時間且無疲勞的清潔操作。高品質鋁製圓盤刷頭、 850 毫米弧形吸水扒以及 27 公斤的刷壓力，確保了卓越的清潔效果。這款堅固的機器還以其非常簡單的操作概念和高用戶友好性而令人印象深刻。
特點和好處
可升降的鋁製刷頭確保出色的清潔性能 非常堅固的設計 高質量材料，長壽命
帶有兩個腳輪的牽引驅動系統非常易於運輸 增加用戶友好性，大大減輕體力負擔 非常適合長時間、無疲勞的應用
操作簡單易懂機器啟動簡便 可減少培訓需求，縮短熟悉階段 由於自解說性概念，操作錯誤幾乎被排除
標準弧形吸水扒
- 多謝清潔區域殘留水分減少而快速乾燥
- 減少在最近清潔區域滑倒的風險
- 增加吸力和安全性
符合人體工學的形狀
- 適用於不同高度的操作員
- 提高操作舒適度
- 清潔應用過程中提高生產力
堅固的標準底盤
- 高品質防止變形
- 提高可靠性
- 降低維護工作量和成本
獨特的吸水系統設計
- 易於維護
- 降低操作噪音。
- 提高用戶友好性
獨立的污水箱系統
- 非常容易清潔
- 提高衛生
帶清潔劑裝量的淡水箱蓋
- 方便並準確投放清潔劑
- 降低清潔劑消耗和成本
實用的 Home Base
- 攜帶各種配件部件
- 手動清潔器具始終便於取得
技術說明
技術數據
|驅動類型
|電池
|牽引驅動
|牽引電機
|主刷工作寬度(公厘) (mm)
|510
|工作寬度，吸塵 (mm)
|850
|清水與污水水箱 (l)
|55 / 55
|工作面積 (m²/h)
|max. 2550
|實際工作面積 (m²/h)
|1530
|電池 (V)
|24
|電池運行時間 (h)
|max. 3
|刷轉速 (rpm)
|140 - 140
|刷接觸壓力 (kg)
|27 - 27
|過道轉彎寬度 (mm)
|1400
|耗水量 (l/min)
|max. 2.6
|噪音計量錶 (dB(A))
|65.2 - 65.2
|總允許重量 (kg)
|240
|淨重 (不含配件) (kg)
|103
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- 盤刷: 1 Piece(s)
- 弧形吸水刮水條
- 堅固的鋁壓鑄吸桿
設備
- 啟動牽引馬達
- 雙水箱系統
- 吸唇的類型: Linatex®
- Kärcher的顏色和操作理念
- 拖把或類似物的家用底座固定可能性
- 簡易操作選擇開關
Videos
應用領域
- 非常適合建築服務承包商在公共建築或辦公室使用。
- 公共建築
- 適用於酒店和餐飲業、零售和汽車經銷商
- ReCa
- 零售
- 用於醫療保健部門、運輸業和工業清潔
- 運輸
- 工業
- 汽車業
- 辦公室