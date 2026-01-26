洗地吸乾機 BD 80/100 W Bp Classic *EU
80厘米的工作寬度和100升的水箱容量確保了使用我們的電池供電的手推式洗地機BD 80/100 W Bp Classic進行清潔是高效且可長時間運行。
強勁的牽引力驅動器可幫助您輕鬆地爬坡，這是我們的手扶式洗滌乾燥機BD 80/100 W Bp Classic最顯著的特點之一。手動和電池供電的機器隨時準備在日常以及惡劣情況下應用。例如，高壓力的組件（例如刮刀和圓盤刷頭）由固態壓鑄鋁製成，並且還承受極高的壓力。久經考驗的操作概念，手柄後部帶有彈簧夾，用於頑固的污垢或脫漆，刷接觸壓力從40公斤簡單增加到68公斤，以及運輸和清潔速度的無限可變高達5 公里 / 小時的速度對於用戶來說非常舒適。 80厘米寬的工作寬度和100升的水箱可長時間有效的清潔，每小時面積性能高達4800平方米。 Home Base轉接器補充了這一巧妙的概念，該轉接器允許攜帶手動清潔設備，從而提高效率並顯著提高用戶使用時的舒適度。
特點和好處
刮刀和刷頭等高壓力部件由優質鋁製成堅固的機器概念可在惡劣的工作條件下實現低故障率。 用於惡劣條件下的應用。
刷觸壓力可分2級調節如果需要，可以從標準的40公斤手動增加到68公斤。 較低的接觸壓力，可用於較輕的污物或敏感地面。 較高的觸壓可用於頑固的污垢或脫漆。
高效強大的300瓦牽引電機還有助於輕鬆爬坡，並節省用戶體力。 行駛速度可以通過電位計調節。
彩色，清晰可見的操作元件
- 顏色編碼的操作元件簡化了操作並縮短了培訓時間。
聰明的Home Base系統
- 可以連接鉤子，容器，拖把等手動清潔設備的選項
經典系列中的廉價機器
- 物超所值。
技術說明
技術數據
|驅動類型
|電池
|牽引驅動
|牽引電機
|主刷工作寬度(公厘) (mm)
|810
|工作寬度，吸塵 (mm)
|1090
|清水與污水水箱 (l)
|100 / 100
|工作面積 (m²/h)
|max. 4000
|實際工作面積 (m²/h)
|2400
|電池 (V)
|24
|刷轉速 (rpm)
|180
|刷接觸壓力 (g/cm²/kg)
|21.3 - 36.2 / 40 - 68
|噪音計量錶 (dB(A))
|63 - 65
|額定功率 (W)
|max. 1900
|總允許重量 (kg)
|435
|淨重 (不含配件) (kg)
|110.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- 盤刷: 2 Piece(s)
設備
- 啟動牽引馬達
- 雙水箱系統
應用領域
- 適用在零售貿易，DIY商店，購物中心，工業，機場進行維護清潔。