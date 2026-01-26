強勁的牽引力驅動器可幫助您輕鬆地爬坡，這是我們的手扶式洗滌乾燥機BD 80/100 W Bp Classic最顯著的特點之一。手動和電池供電的機器隨時準備在日常以及惡劣情況下應用。例如，高壓力的組件（例如刮刀和圓盤刷頭）由固態壓鑄鋁製成，並且還承受極高的壓力。久經考驗的操作概念，手柄後部帶有彈簧夾，用於頑固的污垢或脫漆，刷接觸壓力從40公斤簡單增加到68公斤，以及運輸和清潔速度的無限可變高達5 公里 / 小時的速度對於用戶來說非常舒適。 80厘米寬的工作寬度和100升的水箱可長時間有效的清潔，每小時面積性能高達4800平方米。 Home Base轉接器補充了這一巧妙的概念，該轉接器允許攜帶手動清潔設備，從而提高效率並顯著提高用戶使用時的舒適度。