洗地吸乾機 BR 30/1 C Bp

小區域的衛生維護清潔和地板消毒的理想選擇：輕便型 BR 30/1 C Bp Pack 無線電動洗地機採用 Kärcher 微纖維滾筒技術。

我們全新的超輕便型 BR 30/1 C Bp Pack 無線電動洗地機是衛生清潔所有類型硬地板（包括瓷磚和安全地板）的理想選擇。與手動清潔地板相比，微纖維滾筒技術的清潔效果提高了 20%，乾燥時間縮短了 60%。 BR 30/1 C Bp Pack 由來自 Kärcher Battery Universe 的高性能 18 V鋰離子電池供電，是辦公室、商店、醫療機構、接待處、酒店和餐廳中較小區域維護清潔的理想解決方案 甚至在食堂、學校和醫院。 此外，當與 Kärcher 消毒清潔劑 RM 732 一起使用時，它也是消毒地板的理想選擇。

特點和好處
洗地吸乾機 BR 30/1 C Bp: 出色的清潔效果
出色的清潔效果
比手動清潔地板的效果高 20%。 徹底吸收髒水、清潔劑、粗污垢和毛髮。 提高清潔質量和衛生水平。
洗地吸乾機 BR 30/1 C Bp: 快乾時間
快乾時間
乾燥時間比手動清潔地板快 60%。 較短的干燥時間可降低因地板濕而滑倒的風險。 更短的清潔時間意味著更高的生產力和更低的成本。
洗地吸乾機 BR 30/1 C Bp: 高度衛生
高度衛生
徹底吸收髒水、清潔劑、粗污垢和毛髮。 提高工作安全性的衛生清潔過程。 降低交叉污染和病原體傳播的風險。
帶停放架的停駐位置
  • 在停註位置時，濕輥和地板之間沒有接觸。
  • 快乾滾筒。
鋰電池
  • 與 Kärcher Battery Universe 的 18 V 電池平台的機器兼容。
  • 使用壽命長，運行時間長，充電時間短，具有臨時充電能力。
  • 比有線機器的效率高 25%。
帶有梳毛梳的綜合預清掃功能
  • 減少甚至消除塵埃和真空清潔的需要。
  • 最多可減少 50% 的清潔時間。
  • 將總運營成本和清潔成本降低多達 50%。
輕便、超穩固的設計
  • 由金屬製成的高品質、耐用部件。
  • 高性能和低維護成本。
適用於使用消毒清潔劑 RM 732 進行地板消毒
  • 減少甚至防止病原體的傳播，包括 SARS-CoV-2。
  • 營造衛生乾淨的環境。
  • 高標準的工作場所衛生可以減少因生病而缺勤的天數。
技術說明

技術數據

電池平台 18V电池平台
驅動類型 電池
牽引驅動 通過刷子旋轉前進
主刷工作寬度(公厘) (mm) 300
清水與污水水箱 (l) 1 / 0.7
工作面積 (m²/h) 200
電池類型 可拆卸鋰離子電池
電壓 (V) 18
所需電池數量 (Piece(s)) 1
每次電池充電的運行時間 (min) max. 45
電壓（電池充電器電源供應） (V) 100 - 240
頻率（電池充電器電源供應） (Hz) 50 - 60
刷轉速 (rpm) 500 - 650
刷接觸壓力 (g/cm²) 40
耗水量 (ml/min) 30
噪音計量錶 (dB(A)) max. 55
額定功率 (W) 70
總允許重量 (kg) 11
顏色 煙煤色
淨重 (不含配件) (kg) 6.1
尺寸(長x寬x高) (mm) 340 x 305 x 1200

Scope of supply

  • 變體: 不含電池和充電器
  • 滾刷: 1 Piece(s)

設備

  • 雙水箱系統
洗地吸乾機 BR 30/1 C Bp
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應用領域
  • 辦公室、醫療診所、接待區、酒店和餐廳的理想解決方案
  • 適用於食堂、學校、醫院的地面清潔
  • 非常適合辦公室、零售場所、酒店、食堂、事務場所和律師事務所、醫院和學校
附件