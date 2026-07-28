洗地吸乾機 BR 30/1 C Bp
小區域的衛生維護清潔和地板消毒的理想選擇：輕便型 BR 30/1 C Bp Pack 無線電動洗地機採用 Kärcher 微纖維滾筒技術。
我們全新的超輕便型 BR 30/1 C Bp Pack 無線電動洗地機是衛生清潔所有類型硬地板（包括瓷磚和安全地板）的理想選擇。與手動清潔地板相比，微纖維滾筒技術的清潔效果提高了 20%，乾燥時間縮短了 60%。 BR 30/1 C Bp Pack 由來自 Kärcher Battery Universe 的高性能 18 V鋰離子電池供電，是辦公室、商店、醫療機構、接待處、酒店和餐廳中較小區域維護清潔的理想解決方案 甚至在食堂、學校和醫院。 此外，當與 Kärcher 消毒清潔劑 RM 732 一起使用時，它也是消毒地板的理想選擇。
特點和好處
出色的清潔效果比手動清潔地板的效果高 20%。 徹底吸收髒水、清潔劑、粗污垢和毛髮。 提高清潔質量和衛生水平。
快乾時間乾燥時間比手動清潔地板快 60%。 較短的干燥時間可降低因地板濕而滑倒的風險。 更短的清潔時間意味著更高的生產力和更低的成本。
高度衛生徹底吸收髒水、清潔劑、粗污垢和毛髮。 提高工作安全性的衛生清潔過程。 降低交叉污染和病原體傳播的風險。
帶停放架的停駐位置
- 在停註位置時，濕輥和地板之間沒有接觸。
- 快乾滾筒。
鋰電池
- 與 Kärcher Battery Universe 的 18 V 電池平台的機器兼容。
- 使用壽命長，運行時間長，充電時間短，具有臨時充電能力。
- 比有線機器的效率高 25%。
帶有梳毛梳的綜合預清掃功能
- 減少甚至消除塵埃和真空清潔的需要。
- 最多可減少 50% 的清潔時間。
- 將總運營成本和清潔成本降低多達 50%。
輕便、超穩固的設計
- 由金屬製成的高品質、耐用部件。
- 高性能和低維護成本。
適用於使用消毒清潔劑 RM 732 進行地板消毒
- 減少甚至防止病原體的傳播，包括 SARS-CoV-2。
- 營造衛生乾淨的環境。
- 高標準的工作場所衛生可以減少因生病而缺勤的天數。
技術說明
技術數據
|電池平台
|18V电池平台
|驅動類型
|電池
|牽引驅動
|通過刷子旋轉前進
|主刷工作寬度(公厘) (mm)
|300
|清水與污水水箱 (l)
|1 / 0.7
|工作面積 (m²/h)
|200
|電池類型
|可拆卸鋰離子電池
|電壓 (V)
|18
|所需電池數量 (Piece(s))
|1
|每次電池充電的運行時間 (min)
|max. 45
|電壓（電池充電器電源供應） (V)
|100 - 240
|頻率（電池充電器電源供應） (Hz)
|50 - 60
|刷轉速 (rpm)
|500 - 650
|刷接觸壓力 (g/cm²)
|40
|耗水量 (ml/min)
|30
|噪音計量錶 (dB(A))
|max. 55
|額定功率 (W)
|70
|總允許重量 (kg)
|11
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|6.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|340 x 305 x 1200
Scope of supply
- 變體: 不含電池和充電器
- 滾刷: 1 Piece(s)
設備
- 雙水箱系統
Videos
應用領域
- 辦公室、醫療診所、接待區、酒店和餐廳的理想解決方案
- 適用於食堂、學校、醫院的地面清潔
- 非常適合辦公室、零售場所、酒店、食堂、事務場所和律師事務所、醫院和學校