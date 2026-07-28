我們全新的超輕便型 BR 30/1 C Bp Pack 無線電動洗地機是衛生清潔所有類型硬地板（包括瓷磚和安全地板）的理想選擇。與手動清潔地板相比，微纖維滾筒技術的清潔效果提高了 20%，乾燥時間縮短了 60%。 BR 30/1 C Bp Pack 由來自 Kärcher Battery Universe 的高性能 18 V鋰離子電池供電，是辦公室、商店、醫療機構、接待處、酒店和餐廳中較小區域維護清潔的理想解決方案 甚至在食堂、學校和醫院。 此外，當與 Kärcher 消毒清潔劑 RM 732 一起使用時，它也是消毒地板的理想選擇。