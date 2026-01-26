通過特殊的顏色編碼控制元件實現的極易使用性是我們電池供電的BD 50/70 R 經典款騎乘式洗滌乾燥機的突出特點之一。 其緊湊，窄身的構造風格便於搬運和運輸，並確保高度的機動性和敏捷性。 這使得70升級別的機器成為手扶式機器的真正替代產品。 諸如Home Base 這樣的實用細節，可以簡化使用掛鉤的手動清潔設備的運輸，或者類似的可選的垃圾袋支架和預掃拖把，也完善了這一概念。 請注意，電池和充電器必須單獨訂購。