洗地吸乾機 BD 50/70 R 經典款 Bp

對於每小時最高2,000平方米的區域性能：帶盤式刷子的電池供電BD 50/70 R 經典款騎乘式洗滌乾燥機。 電池和充電器必須單獨訂購。

通過特殊的顏色編碼控制元件實現的極易使用性是我們電池供電的BD 50/70 R 經典款騎乘式洗滌乾燥機的突出特點之一。 其緊湊，窄身的構造風格便於搬運和運輸，並確保高度的機動性和敏捷性。 這使得70升級別的機器成為手扶式機器的真正替代產品。 諸如Home Base 這樣的實用細節，可以簡化使用掛鉤的手動清潔設備的運輸，或者類似的可選的垃圾袋支架和預掃拖把，也完善了這一概念。 請注意，電池和充電器必須單獨訂購。

特點和好處
操作簡單
操作簡單
圖形化設計輕鬆上手 短時間就可以操作 使用者色彩標示，讓主機更容易使用
盤刷工程
盤刷工程
帶有一體式圓盤刷頭的堅固結構樣式。 由於工作寬度大，因此具有較高的區域性能。 通過踏板彈出來更換電刷。
緊湊，纖薄的設計
緊湊，纖薄的設計
極易操縱的機器。 清潔表面清晰可見。 易於運輸。
可選配件：預掃拖把
  • 吸收乾燥的污垢，從而支持清潔過程。
  • 有助於防止吸入通道堵塞。
技術說明

技術數據

驅動類型 電池
牽引驅動 牽引電機
主刷工作寬度(公厘) (mm) 510
工作寬度，吸塵 (mm) 850
清水與污水水箱 (l) 70 / 75
工作面積 (m²/h) 2805
實際工作面積 (m²/h) 2000
電池 (V) 24
電池運行時間 (h) max. 2.5
刷轉速 (rpm) 180
刷接觸壓力 (g/cm²/kg) 13 / 20
過道轉彎寬度 (mm) 1650
耗水量 (l/min) max. 2.3
額定功率 (W) 1400
總允許重量 (kg) 345
淨重 (不含配件) (kg) 112
尺寸(長x寬x高) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • 盤刷: 1 Piece(s)
  • V型刮水條

設備

  • 啟動牽引馬達
  • 自動停水
  • 電磁閥
  • 雙水箱系統
