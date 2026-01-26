洗地吸乾機 BD 50/70 R 經典款 Bp
對於每小時最高2,000平方米的區域性能：帶盤式刷子的電池供電BD 50/70 R 經典款騎乘式洗滌乾燥機。 電池和充電器必須單獨訂購。
通過特殊的顏色編碼控制元件實現的極易使用性是我們電池供電的BD 50/70 R 經典款騎乘式洗滌乾燥機的突出特點之一。 其緊湊，窄身的構造風格便於搬運和運輸，並確保高度的機動性和敏捷性。 這使得70升級別的機器成為手扶式機器的真正替代產品。 諸如Home Base 這樣的實用細節，可以簡化使用掛鉤的手動清潔設備的運輸，或者類似的可選的垃圾袋支架和預掃拖把，也完善了這一概念。 請注意，電池和充電器必須單獨訂購。
特點和好處
操作簡單圖形化設計輕鬆上手 短時間就可以操作 使用者色彩標示，讓主機更容易使用
盤刷工程帶有一體式圓盤刷頭的堅固結構樣式。 由於工作寬度大，因此具有較高的區域性能。 通過踏板彈出來更換電刷。
緊湊，纖薄的設計極易操縱的機器。 清潔表面清晰可見。 易於運輸。
可選配件：預掃拖把
- 吸收乾燥的污垢，從而支持清潔過程。
- 有助於防止吸入通道堵塞。
技術說明
技術數據
|驅動類型
|電池
|牽引驅動
|牽引電機
|主刷工作寬度(公厘) (mm)
|510
|工作寬度，吸塵 (mm)
|850
|清水與污水水箱 (l)
|70 / 75
|工作面積 (m²/h)
|2805
|實際工作面積 (m²/h)
|2000
|電池 (V)
|24
|電池運行時間 (h)
|max. 2.5
|刷轉速 (rpm)
|180
|刷接觸壓力 (g/cm²/kg)
|13 / 20
|過道轉彎寬度 (mm)
|1650
|耗水量 (l/min)
|max. 2.3
|額定功率 (W)
|1400
|總允許重量 (kg)
|345
|淨重 (不含配件) (kg)
|112
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- 盤刷: 1 Piece(s)
- V型刮水條
設備
- 啟動牽引馬達
- 自動停水
- 電磁閥
- 雙水箱系統