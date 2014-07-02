自動扶梯清潔劑 自動扶梯清潔器 BR 47/35 Esc
此機可用於自動電梯和自動行人路的基本／保養清洗，每小時可清洗二至三部自動電梯／自動行人路。
BR 47 35 esc 自動扶梯清潔器可在自動電梯或自動行人路操作時進行清洗。將此機設置在自動電梯底部，特製噴嘴把清潔劑噴灑到擦刷上，然後塗到梯面上。（梯面必須遠離此機的方向移動。）污穢的清潔劑會在操作同時間吸走，這有賴收集刷子把這些劑液掃向抽吸嘴。刷頭和中央刷子馬達的特製形狀，令刷子可以觸及和清洗梯面的最外層溝槽。刷頭中央有一個置中滑橇，令此機在清洗過程中不會移位。BR 47 35 esc 適用於多款不同型號的自動電梯和自動行人路。梳子有四款可供選擇，適合大多數型號。它們可令此機與梯面溝槽緊扣，從而有效地收集污穢劑液。
特點和好處
出色的抽吸功能
- 用過的水由2部強勁的抽吸風機和4根直吸管及匹配的梳齒型吸頭，吸回到機器中。
- 防止水滴落到扶梯軸上。
適合扶手電梯
- 進入扶梯踏面凹槽的梳齒型吸頭，進行必要的吸塵。
- 不同的梳齒型吸頭適合不同類型的扶梯。這確保有效吸除扶梯中的潮氣。
操作期間，輕松站立在機器後面
- 操作簡便。
無需工具可更換刷子和梳子
- 當液箱為空時，無需工具即可更換刷子和梳齒型吸頭。
在扶梯上刷頭下降
- 安全搬運
高品質
- 高品質組件將維護量降至最低
無振動
- 更加舒適
強勁的抽吸風機
- 極高的抽吸功能。用過的水通過4根直吸管和匹配的梳齒型吸頭吸回到機器中。
短刷頭
- 通用型。也適合清潔扶梯，須在上升了1½個台階後開始清潔。
技術說明
技術數據
|驅動類型
|主電源操作
|主刷工作寬度(公厘) (mm)
|470
|清水與污水水箱 (l)
|35 / 35
|刷轉速 (rpm)
|870 - 1090
|耗水量 (l/min)
|max. 1
|噪音計量錶 (dB(A))
|75
|電壓 (V)
|220 - 240
|頻率 (Hz)
|50 - 60
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Scope of supply
- 清洗刷
- 地板刷
- 主電源操作
設備
- 抽吸電機: 800 W