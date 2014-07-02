自動扶梯清潔劑 自動扶梯清潔器 BR 47/35 Esc

此機可用於自動電梯和自動行人路的基本／保養清洗，每小時可清洗二至三部自動電梯／自動行人路。

BR 47 35 esc 自動扶梯清潔器可在自動電梯或自動行人路操作時進行清洗。將此機設置在自動電梯底部，特製噴嘴把清潔劑噴灑到擦刷上，然後塗到梯面上。（梯面必須遠離此機的方向移動。）污穢的清潔劑會在操作同時間吸走，這有賴收集刷子把這些劑液掃向抽吸嘴。刷頭和中央刷子馬達的特製形狀，令刷子可以觸及和清洗梯面的最外層溝槽。刷頭中央有一個置中滑橇，令此機在清洗過程中不會移位。BR 47 35 esc 適用於多款不同型號的自動電梯和自動行人路。梳子有四款可供選擇，適合大多數型號。它們可令此機與梯面溝槽緊扣，從而有效地收集污穢劑液。

特點和好處
出色的抽吸功能
  • 用過的水由2部強勁的抽吸風機和4根直吸管及匹配的梳齒型吸頭，吸回到機器中。
  • 防止水滴落到扶梯軸上。
適合扶手電梯
  • 進入扶梯踏面凹槽的梳齒型吸頭，進行必要的吸塵。
  • 不同的梳齒型吸頭適合不同類型的扶梯。這確保有效吸除扶梯中的潮氣。
操作期間，輕松站立在機器後面
  • 操作簡便。
無需工具可更換刷子和梳子
  • 當液箱為空時，無需工具即可更換刷子和梳齒型吸頭。
在扶梯上刷頭下降
  • 安全搬運
高品質
  • 高品質組件將維護量降至最低
無振動
  • 更加舒適
強勁的抽吸風機
  • 極高的抽吸功能。用過的水通過4根直吸管和匹配的梳齒型吸頭吸回到機器中。
短刷頭
  • 通用型。也適合清潔扶梯，須在上升了1½個台階後開始清潔。
技術說明

技術數據

驅動類型 主電源操作
主刷工作寬度(公厘) (mm) 470
清水與污水水箱 (l) 35 / 35
刷轉速 (rpm) 870 - 1090
耗水量 (l/min) max. 1
噪音計量錶 (dB(A)) 75
電壓 (V) 220 - 240
頻率 (Hz) 50 - 60
尺寸(長x寬x高) (mm) 1129 x 480 x 1031

Scope of supply

  • 清洗刷
  • 地板刷
  • 主電源操作

設備

  • 抽吸電機: 800 W
自動扶梯清潔劑 自動扶梯清潔器 BR 47/35 Esc
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