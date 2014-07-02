BR 47 35 esc 自動扶梯清潔器可在自動電梯或自動行人路操作時進行清洗。將此機設置在自動電梯底部，特製噴嘴把清潔劑噴灑到擦刷上，然後塗到梯面上。（梯面必須遠離此機的方向移動。）污穢的清潔劑會在操作同時間吸走，這有賴收集刷子把這些劑液掃向抽吸嘴。刷頭和中央刷子馬達的特製形狀，令刷子可以觸及和清洗梯面的最外層溝槽。刷頭中央有一個置中滑橇，令此機在清洗過程中不會移位。BR 47 35 esc 適用於多款不同型號的自動電梯和自動行人路。梳子有四款可供選擇，適合大多數型號。它們可令此機與梯面溝槽緊扣，從而有效地收集污穢劑液。