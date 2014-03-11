“設計更好的世界”

藍色能效可持續性活動的目標是成為優異環保產品和生產設計、創新環境技術以及展示可持續未來解決方案的主要中心，活動領域涵蓋設備和系統設計以及政治和公共領域。這是因為我們必須攜起手來共同應對不斷增長的人口挑戰：原因和技術。可持續性業務的活動領域和目標非常清晰：

能效：以更少的能源實現更高的效率。

能源利用：更高效地利用現有能源。開發和利用新的替代能源。

充分利用資源：充分利用原材料並開發新材料和替代原材料。

人員移動：開發解決方案，終結目前的這種形式汽車的時代。

再循環管理：避免、減少和主動地回收利用廢物。

減少壽命周期成本：從原材料到發電，通過生產、使用和回收利用等活動，所有參與者的共同努力。

責任和任務是巨大的。我們前方的道路還很長。我們已經邁出了一步，其他人也將跟隨著前進。可持續性不僅是未來的遠景目標，而且是我們每天的責任和任務。這是因為它最終關系到每個人的未來。