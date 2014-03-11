藍色能效
任何簽署參與藍色能效活動的業務活動都必須符合可靠的可持續發展規范和標准。藍色能效確保了更高的透明度，能夠為尋求可持續性解決方案和產品的個人或執行可持續發展的公司提供幫助和指導。
努力實現更好的世界：藍色能效
綠色表示環保。藍色表示可持續發展，它包含了成本效益、環境和社會。德國機械設備制造業聯合會(VDMA)發起的“藍色能效”活動也主要致力於這三個方面。包括Karcher在內的額225家公司和37個組織及專業協會參與了這項活動，共同為實現同一目標而努力：確保地球上的長期生活質量。
責任第一
Karcher自2012年初就成為了藍色能效活動的積極成員。這項活動的主旨是將機械和系統工程設計帶到可持續運動的前沿，並超越工業的限制將這些理念植入人們的心中。為了實現這個目的，在材料的效率、節約資源的生產過程及產品的持久性等方面的過程和可能性都將被記錄和通告。藍色能效顯示了在可持續性方面工業中最重要的因素。Karcher在此可以做出重要的貢獻，因為對人和環境負責任已經成為Karcher企業文化的重要組成部分。
“設計更好的世界”
藍色能效可持續性活動的目標是成為優異環保產品和生產設計、創新環境技術以及展示可持續未來解決方案的主要中心，活動領域涵蓋設備和系統設計以及政治和公共領域。這是因為我們必須攜起手來共同應對不斷增長的人口挑戰：原因和技術。可持續性業務的活動領域和目標非常清晰：
- 能效：以更少的能源實現更高的效率。
- 能源利用：更高效地利用現有能源。開發和利用新的替代能源。
- 充分利用資源：充分利用原材料並開發新材料和替代原材料。
- 人員移動：開發解決方案，終結目前的這種形式汽車的時代。
- 再循環管理：避免、減少和主動地回收利用廢物。
- 減少壽命周期成本：從原材料到發電，通過生產、使用和回收利用等活動，所有參與者的共同努力。
責任和任務是巨大的。我們前方的道路還很長。我們已經邁出了一步，其他人也將跟隨著前進。可持續性不僅是未來的遠景目標，而且是我們每天的責任和任務。這是因為它最終關系到每個人的未來。
Karcher專業用途產品：節能特點和技巧
洗地吸干機
KIK系統
按照不同的需求/運營情況精確地定制設備參數：
- 渦輪功率
- 刷子電機的額定功率
- 行駛速度
- 配水 (B 80 W Bp)
F.A.C.T.系統
單獨調節滾筒刷設備(BR)的刷子速度：
- 滿足不同的清洗要求
- 在WHISPER CLEAN 模式下最多可節能15%
- 在FINE CLEAN 模式下最多可節能30%
- 在WHISPER和FINE CLEAN模式下可降低噪音，讓操作者和環境受益。
eco!efficiency
- 新特性！RS型洗地吸干機上的eco!efficiency模式切換至eco!efficiency模式可以：
- 減少用水量
- 減少吸塵渦輪的功耗
- 減少刷子電機的功耗
- 減小清洗過程中的速度（更低的功耗）
- 相比於使用標准洗地吸干機進行深度清洗，它可以節約大量的電力和淡水（最多可達20%）
D.O.S.E. 清潔劑配量系統
- 清潔劑精確配量系統(0-3%)：
- 防止清潔劑過量：對於操作員來說，產生既環保又經濟的水/清潔劑混合物是一項具有挑戰性的任務。
- 減少廢水污染，最多可節約25%的廢水處理成本。
- 通過顯著降低清潔劑的濃度保護操作員的健康並保護環境。
- 改善污水箱中防止生成微生物和細菌的能力。
- 水流量計和精密清潔劑泵實現了精確的配量。
微纖維技術
幾乎不需要清潔劑 – 纖維卓越的水/污垢吸附能力和特殊的形狀使其具有高清潔性能：
- 不需清潔劑，或隻需稍許清潔劑就可以實現良好的清洗效果。
- 不需清潔劑意味著不會對操作員或環境造成影響。
- 獨一無二：用於滾筒刷設備的微纖維技術是由Karcher獨家開發和推出的產品。
WPD 100飲水機
節能模式
節能模式應始終處於活動狀態。
- WPD 100的運行時間可獨立設置。
- 如果設備數日不使用，例如在周末或夜間，它隻會消耗很少的能源 (< 1 瓦).
- 這可以節約很多能源。
清洗通風縫
飲水機后側的通風縫應定期清洗。這可以確保飲水機的所有部件能夠擁有最佳的功能，並防止某些部件出現不必要的過熱現象。
當處於最佳通風狀態時，WPD飲水機的能效最高。這可以幫助節約能源
可重復使用的飲水杯
通過可重復使用的飲水杯替代一次性水杯達到保護環境的目的。
- Karcher提供隻採用塑料共聚酯制造的水瓶，沒有對健康有害的雙酚基丙烷。這意味著您可以暢享淨水而不會受到增塑劑的傷害。
- 玻璃水瓶特別適用於辦公環境。
- Eva Solo玻璃水瓶理想適用於會議使用。
使用CO2氣瓶
- 對於提供蘇打水的飲水機，應當使用最大規格的CO2氣瓶(10 kg)。這具有以下優點：
- 不需要頻繁更換CO2氣瓶
- 可以避免不必要的運輸
- WPD飲水機連續使用更長時間而不會被更換CO2氣瓶中斷。
- 沒有不必要的維護工作。
產品碳足跡
- 我們每次使用能源都會留下CO2足跡，我們稱之為“產品碳足跡” (PCF)。
- 使用Karcher WPD 100飲水機，您將對環境保護作出重要貢獻。
- 它不存在制造、運輸和清洗水瓶和灌裝水瓶的能源消耗。
- 因此，也不會存在由此導致的 CO2排放。
- 為了更好地對比，這裡提供一組對比數據，WPD 100飲水機的產品碳足跡隻有同規格水冷器的六分之一，並且小於同規格瓶式自動販賣機的十分之一。
HD / HDS
eco!efficiency
堅持使用所有HDS設備上的eco!efficiency模式可以保証：
- 經濟
- 環保
- 節能20%
- 減少20%的CO2排放量
合適的附件
為每種具體應用提供合適的附件。通過合適的附件，您可以更快地清洗，從而節約電能和用水量。
- 用於清洗頑固污垢的污垢噴磨機結合了點式水流噴射清洗和扁平蒸汽噴射清洗的優點
- 用於大面積清洗的地面清洗機
- 動力噴頭可以將碰撞力提高40%，使噴磨劑的速度更快，從而確保徹底的清洗效果
- 旋轉清洗刷可以溫和並有效地清洗車輛
在噴槍上即可直接自動調節壓力和水量
通過伺服控制，壓力和水量可以在噴槍上自動調節：
- 根據具體任務調節為最佳的壓力和水量
- 輕污垢可以用更少的水進行清洗，從而節約了水資源
提前停止供水
當使用長水管供水時，如有必要，可以提前停止供水，因為供水軟管中的水足夠完成剩下的清洗任務。
快速且容易地轉移殘余清潔劑
通過Switch-Chem化學品切換系統，清潔劑瓶無法完全排空。快速且簡單地拆下清潔劑瓶，殘余的清潔劑就會被轉移到下一個瓶中。
真空吸塵器
T 12/1 eco!efficiency
使用T 12/1 eco!efficiency
- 節能並減少能源成本（最多可達40%）
- 減少成本
- 卓越的清洗性能，並且非常節能
- 超低噪音水平 (56 db(A)) 可實現24/7靜音清洗
- 超強的永久過濾器可以使真空吸塵無需過濾袋，從而節約了過濾袋成本。
NT 35/1 Tact
Tact過濾器自動清洗系統不僅可以確保設備擁有始終如一的強吸力，而且能夠讓過濾器的壽命更長。
- 扁平折疊式過濾器可以通過強勁的氣流自我清洗。優點：比傳統過濾器系統的壽命長很多。
- 因此，過濾器很少需要更換，節約了成本和資源。
- 扁平折疊式過濾器還可以採用防腐蝕、可清洗的滌綸絨制造，從而非常耐用，甚至可用於潮濕應用。
Puzzi 8/1, 100, 200
對於輕污垢，隻需一片清潔劑片
即可確保徹底的清洗效果
- 隻使用一片清潔劑片即可在輕污垢上實現卓越的清洗性能。
- 水溶包裝減少了浪費。
- 配量簡單，可根據具體清潔任務容易地單獨調節清潔劑用量。
- 單獨的藥片式包裝可保護皮膚。
Puzzi 400 K
噴量可以根據具體清洗任務在5.5 l/min至1 l/min的范圍內調節。
- 噴量可以根據具體清洗任務進行調節。
- 節約大量的水，具體取決於所選擇的噴量。
- 減少廢水污染，具體取決於所選擇的噴量。
- 當使用更低噴量時，紡織品表面可以更快地干燥。