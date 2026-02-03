AB 45 是一款耐用、緊湊且功能強大的吹風機，用於在基本清潔後加速乾燥過程。 濕洗後漫長的等待時間讓許多客戶感到煩惱。 使用吹風機 AB 45 可將乾燥時間縮短 50%。 由於吹風機非常靜音，因此可以在有客流量的營業時間內使用。 這些品質和較長的使用壽命使 AB 45 成為經濟的商業夥伴。