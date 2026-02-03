吹風機 AB 45 經典款

AB 45 是一款耐用、緊湊且功能強大的吹風機，用於在基本清潔後加速乾燥過程。

AB 45 是一款耐用、緊湊且功能強大的吹風機，用於在基本清潔後加速乾燥過程。 濕洗後漫長的等待時間讓許多客戶感到煩惱。 使用吹風機 AB 45 可將乾燥時間縮短 50%。 由於吹風機非常靜音，因此可以在有客流量的營業時間內使用。 這些品質和較長的使用壽命使 AB 45 成為經濟的商業夥伴。

特點和好處
更短乾燥時間
  • 使地毯能夠更快地重新使用。
高效低噪音風機
  • 白天可以清潔。
集成電線存儲
  • 電纜直接集成在機器上，這意味著在運輸過程中始終保持牢固。
符合人體生物學手柄
  • 易於運輸。
  • 使用符合人體工學設計的手柄可以方便地運輸機器。
在三個位置上操作
  • 大量的應用程序。
技術說明

技術數據

速度級別 3
電機額定值（1/2/3級） (rpm) 1000 / 1150 / 1350
額定功率 (W) 700
電線長度 (m) 6.1
顏色 煙煤色
淨重 (不含配件) (kg) 11.9
包括包裝的重量 (kg) 17.2
尺寸(長x寬x高) (mm) 476 x 404 x 475

設備

  • 防護等級: II
  • 強化塑料外蓋
  • 手柄: 高度可調
  • 人體工程學運輸柄
  • 一體式電源線插座
應用領域
  • 酒店業貿易（例如地毯乾燥）
  • 清潔貿易（例如合同清潔工）
  • 建築物貿易（例如建築物維修，結構和牆壁乾燥服務的提供者）