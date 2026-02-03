吹風機 AB 45 經典款
AB 45 是一款耐用、緊湊且功能強大的吹風機，用於在基本清潔後加速乾燥過程。
AB 45 是一款耐用、緊湊且功能強大的吹風機，用於在基本清潔後加速乾燥過程。 濕洗後漫長的等待時間讓許多客戶感到煩惱。 使用吹風機 AB 45 可將乾燥時間縮短 50%。 由於吹風機非常靜音，因此可以在有客流量的營業時間內使用。 這些品質和較長的使用壽命使 AB 45 成為經濟的商業夥伴。
特點和好處
更短乾燥時間
- 使地毯能夠更快地重新使用。
高效低噪音風機
- 白天可以清潔。
集成電線存儲
- 電纜直接集成在機器上，這意味著在運輸過程中始終保持牢固。
符合人體生物學手柄
- 易於運輸。
- 使用符合人體工學設計的手柄可以方便地運輸機器。
在三個位置上操作
- 大量的應用程序。
技術說明
技術數據
|速度級別
|3
|電機額定值（1/2/3級） (rpm)
|1000 / 1150 / 1350
|額定功率 (W)
|700
|電線長度 (m)
|6.1
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|11.9
|包括包裝的重量 (kg)
|17.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|476 x 404 x 475
設備
- 防護等級: II
- 強化塑料外蓋
- 手柄: 高度可調
- 人體工程學運輸柄
- 一體式電源線插座
應用領域
- 酒店業貿易（例如地毯乾燥）
- 清潔貿易（例如合同清潔工）
- 建築物貿易（例如建築物維修，結構和牆壁乾燥服務的提供者）