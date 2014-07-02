地毯清洗機 BRC 30/15 C
緊湊型地毯清潔劑，可用於小面積區域的快速經濟的噴霧抽吸清潔； 也非常適合使用I-Capsolation預噴劑對地毯進行現場和臨時清潔。 經濟實用，面積介於200到800平方米之間。
BRC 30/15 C是清潔地毯深層的理想選擇。 適合小區域。 其浮動刷跟隨表面輪廓，以獲得完美的清潔效果。 BRC 30/15是使用I-Capsol預噴或去污劑進行臨時地毯清潔的理想選擇。
特點和好處
優異的清潔效果
- 滾刷輔助進行深度清潔。
- 浮動滾刷，用於實現統一的清潔性能。
- 恢復絨毛的柔軟，讓地毯煥然一新。
尺寸緊湊
- 適合清潔200到800 m²的區域。
- 存儲方便。
- 易於運輸。
技術說明
技術數據
|工作效率(基礎清潔/中度清潔"使用iCapsol" (m²/h)
|150
|空氣量 (l/s)
|46
|吸塵 (mbar/kPa)
|300 / 30
|噴灑壓力/深層清潔 (bar)
|3.5
|噴灑水量/深層清潔 (l/min)
|1
|工作寬度，吸塵 (mm)
|315
|清水與污水水箱 (l)
|15 / 17
|功率額定值風機 (W)
|1130
|功率額定值刷 (W)
|76
|淨重 (不含配件) (kg)
|36
|包括包裝的重量 (kg)
|35.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|920 x 360 x 750
Scope of supply
- 滾輪數量: 1 Piece(s)
設備
- 工作方向: 向後