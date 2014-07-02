地毯清洗機 BRC 30/15 C

緊湊型地毯清潔劑，可用於小面積區域的快速經濟的噴霧抽吸清潔； 也非常適合使用I-Capsolation預噴劑對地毯進行現場和臨時清潔。 經濟實用，面積介於200到800平方米之間。

BRC 30/15 C是清潔地毯深層的理想選擇。 適合小區域。 其浮動刷跟隨表面輪廓，以獲得完美的清潔效果。 BRC 30/15是使用I-Capsol預噴或去污劑進行臨時地毯清潔的理想選擇。

特點和好處
優異的清潔效果
  • 滾刷輔助進行深度清潔。
  • 浮動滾刷，用於實現統一的清潔性能。
  • 恢復絨毛的柔軟，讓地毯煥然一新。
尺寸緊湊
  • 適合清潔200到800 m²的區域。
  • 存儲方便。
  • 易於運輸。
技術說明

技術數據

工作效率(基礎清潔/中度清潔"使用iCapsol" (m²/h) 150
空氣量 (l/s) 46
吸塵 (mbar/kPa) 300 / 30
噴灑壓力/深層清潔 (bar) 3.5
噴灑水量/深層清潔 (l/min) 1
工作寬度，吸塵 (mm) 315
清水與污水水箱 (l) 15 / 17
功率額定值風機 (W) 1130
功率額定值刷 (W) 76
淨重 (不含配件) (kg) 36
包括包裝的重量 (kg) 35.5
尺寸(長x寬x高) (mm) 920 x 360 x 750

Scope of supply

  • 滾輪數量: 1 Piece(s)

設備

  • 工作方向: 向後
Videos
附件