應用
罐體內部清洗通常非常復雜，並且受制於許多特殊因素，如罐體的幾何尺寸、典型的污染物以及外部影響等。Karcher系統解決方案考慮了所有這些因素。具有說服力的案例有：
毫無限制地清洗罐體和筒倉
自動精確地清洗罐體和筒倉內部。當操作者使用特別選擇的噴頭工作時，Karcher系統控制模塊能夠將系統部件完美地結合在一起，包括高效的高壓泵、熱水/蒸汽加熱器和通用的附件等。作為模塊化系統的一部分，它幾乎可用於所有應用：冷、溫或熱洗 - 酸或鹼洗 - 蒸汽清洗和干燥。
完美結合 - 20英尺集裝箱。
清洗鐵路-海運-陸運聯合運輸集裝箱要求使用高效、可靠的清洗系統。由於運輸網絡廣且周轉時間短，所以這種物流系統要求非常嚴苛。
在正確的軌道上 - 清洗罐車。
由於罐車的尺寸較大且外部清潔狀態較差，所以罐車清洗系統必須滿足特別高的內部清洗要求。Karcher擁有廣泛的罐車清洗應用和處理經驗。配合獨有的客戶服務網絡，我們始終能夠滿足最高的客戶需求。
完美地清洗所有規格的IBC噸桶。
相比於一次性容器，可清洗和重復利用的IBC噸桶具有諸多優勢。它可以非常高效地清洗，並且IBC噸桶可以重復使用多次，這對於環境保護非常具有價值。Karcher可以提供適用於所有規格容器和盛放物料的清洗站。
理想適用於輕型料桶。
Karcher料桶清洗站是快速清洗直徑750 mm以下輕型料桶的理想解決方案，不管料桶的形狀如何。配有清洗頭和循環水罐的清洗站都是預裝配的產品，可以立刻投入使用。
化工行業的容器清洗
在化工行業有大量的清洗應用。由於清洗流程和物質的多樣性，每種解決方案都具有特別的要求。這些要求包括在涂料行業中清洗涂料和溶劑的特殊清洗流程以及符合ATEX 94/9指令要求的防爆保護。
安全地清洗反應釜。
在化工行業中，清洗半固定式的反應釜是一項特殊的應用。融入相關工藝過程中的專業、自動化清洗過程對於在預定狀態下發生預期的反應是一個基本的先決條件。清洗多晶硅工藝容器是一種前瞻性的技術，Karcher將在這之間扮演領導角色。