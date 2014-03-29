源於模塊化系統的成功
系統規劃的重要優勢是所有使用的Karcher部件都是專為容器內部清洗而特別開發的。這讓Karcher可以提供廣泛的可配置模塊和兼容部件，從而為任何應用提供最佳的系統解決方案。事實上，我們的產品在容器清洗領域已經領先許多年，並且毫無疑問地維持了最高的行業質量標准。
內部清洗：一切圍繞右側清洗頭旋轉。
Karcher內部清洗機設計用於通用用途，並且大部分產品都獲得了ATEX 94/9認証。它的流量和工作壓力可根據單獨的需求進行調節。驅動選項包括噴氣式、電動式或壓縮空氣馬達。噴頭架可在兩個平面內主動旋轉，從而實現所需的噴頭旋轉。大量的非對稱齒確保了寬的水射流，可強烈地清洗整個內部表面。
HKS 100速度控制型清洗頭
適用於直徑為200mm以上的開口空間：HKS 100速度控制型清洗頭，帶有兩個或四個噴頭，自驅動（反沖力原理）適用於最大40000升的容器最大工作壓力為100 bar。與清洗介質接觸的零部件均由不鏽鋼制造，因此可使用酸性和鹼性溶液、溶劑及丙酮進行清洗。創新的、深度開發的液壓制動系統保証了沖洗水流速度的穩定性。
HKF 200
適用於直徑為200mm以上的開口空間：電動或壓縮空氣驅動的HKF 200不鏽鋼內部清洗頭，帶有兩個或四個噴頭。工作壓力可達200 bar，可用於最大70000升的大型容器。所有與清洗介質接觸的零部件均由不鏽鋼制造，可使用通用的酸性和鹼性溶液和溶劑以及寬pH值范圍的清洗介質。
ICH 120/14 Ps F2 – 折疊結構
噴氣式內部清洗頭，適用於工業應用，主要用於四軸到八軸罐車。它可以一步實現多個清洗步驟：通過集成的噴頭進行蒸汽清洗，通過噴氣頭進行高效的高壓清洗，並可以隨后進行干燥。所有這些過程均擁有無與倫比的效率。
HKF 200 C2 – 全能型設備
改進的HKF 200型。一種適用於正常操作和“動力操作”的內部清洗機。這種清洗機可實現兩倍的流速，並可以通過手動選擇降低流速。這讓單獨清洗成為可能，例如，清洗罐體和筒倉（正常操作）以及20英尺集裝箱（動力清洗）。
HKF 50
適用於直徑為200mm以上的開口空間：電動或壓縮空氣驅動型HKF 50內部清洗頭，工作壓力可達100 bar，可清洗最大3000升的容器。pH值范圍很寬的酸性和鹼性溶液均可用作清洗介質。
高壓泵：滿足所有需求的高壓。
用於罐體內部清洗的Karcher高壓泵可配合水、溶劑、酸性和鹼性溶液使用。專用型產品還獲得了在危險區域使用的認証。泵的容量可根據規格確定，能夠滿足各種壓力和幾乎所有流量要求。特殊的附件套件可用於通用用途。在化工行業中，移動式系統的應用日益增多，特別是清洗固定式混合罐和裝載非水溶物質的罐體。
HDI 30/10或38/12 固定式高壓泵
這些泵是罐體清洗系統的心臟。由於使用了不鏽鋼和陶瓷等高質量材料，所以它們可以在工業環境下服務多年。多種附件套件開啟了廣泛應用之門，包括自動流量控制、雙側吸清潔劑分配裝置、以及熱水操作(80°C)等。
HDI 56/20 固定式高壓泵
堅固耐用的工業泵，設計用於罐車等大型容器的內部清洗。特殊的附件套件開啟了廣泛應用之門，包括自動流量控制、雙側吸清潔劑分配裝置、以及熱水操作(80°C)等。
SHD-R 3000 S、SSR 或 LM 固定式高壓泵
皮帶驅動型柱塞泵，適用於採用飲用水、酸性及鹼性溶液或溶劑作為清洗介質。特殊的附件套件可用於通用用途。還可提供移動版。
使用HDC 經典型/標准型/高級型產品進行固定式高壓清洗
這些HDC系列固定式泵模塊理想適用於外部清洗。關於產品利益的詳細信息請查看各自產品的宣傳冊。
熱水器：一個設備即可產生熱水和蒸汽。
在系統設計中，能源成本的上升和降低CO2排放的希望日益重要。出於這個目的，Karcher提供了一系列特別開發的模塊化部件。為了能夠為我們的每個客戶提供完美的解決方案，我們提供廣泛的選項，包括熱量回收系統和替代能源等。
HWE 4000熱水器
緊湊的、經過標准測試的固定式熱水器，可使用油或氣加熱。這種獨特的高性能加熱器可將水溫加熱至90°C （160 bar和4000升/小時），或產生最高140°C 的蒸汽（20 bar和2000升/小時）。模塊化設計可通過附件套件擴展為噴槍。HWE 400熱水器在材料和設計上均可滿足工業用途的要求。例如，它採用了TÜV認証的不鏽鋼線圈並簡化了初次啟動流程。新的可調氣體型產品簡化了單獨的溫度設置。這可以讓產品更節能，甚至是供水溫度比較靈活的應用（例如，當使用廢水熱交換器時）。
WT 560/1100 熱交換器
TÜV認証的固定式高壓逆流裝置，適用於通過飽和蒸汽產生熱水。它可將水溫最高加熱至95°C。高質量的工業級材料和工藝確保了持久的高操作安全性和低使用成本。
如果本地沒有蒸汽，可以將蒸汽鍋爐集成到系統解決方案中。
控制，監控和文檔
來自Karcher的創新控制概念體現了最新的工業標准。為了維持Karcher產品一如既往的高質量特點，我們隻使用來自著名制造商的零部件。每個控制系統均是為了特定系統的需求而特別開發和定制的：不管是繼電器控制還是PLC控制，手動控制模式或自動控制模式，數據記錄式亦或是聯網式。
PLC控制
系統由尖端及特別設計的軟件通過自由編程的控制系統(PLC)進行控制。這種控制系統為用戶提供了多種選項，讓用戶可以根據特定的應用條件進行單獨設置。
觸摸板
選配的用戶友好型觸摸板可監控和調節控制參數，並能夠顯示錯誤消息。
清洗數據管理(CDM)
Karcher CDM軟件在清洗過程中能夠記錄運行時間、能耗及單獨的參數等信息。這些數據可以存儲在Microsoft Access數據庫文件中以便於用戶進行評估，並可以在程序末端打印出來。
通信服務
如有需要，每個系統都可以通過ISDN數據線進行聯網。從而讓用戶在需要時能夠實時地訪問控制系統以執行軟件更新並利用在線支持服務。
可視化控制系統
Karcher控制系統涵蓋了整個系統控制范圍：從適用於小型系統的簡單控制邏輯（繼電器）型控制器到滿足復雜清洗要求的大型系統，一切應有盡有，為用戶提供了廣泛的選項。使用觸摸板作為操作界面。PC可視化系統提高了操作便捷性。
- 在控制室中配備獨立PC，它具有操作界面並安裝了軟件包。
- 可視化顯示活動部件。
- 多達7種自動程序可供用戶進行參數化配置，適用於多種應用。
附件和清潔劑
Karcher系統解決方案能夠完美地匹配設備、附件和清潔劑。軟化器、吸入或側壓式清潔劑配量裝置、或高效的干燥系統等通用附件開啟了許多未知應用領域。使用噴槍可以容器的外部區域。墜落保護和接地系統確保了重要的過程和工作安全性。
必不可少，盡可能少
Karcher提供可靠的、經過實踐檢驗的清潔劑配量解決方案以及減少清潔劑用量的創新清洗流程。標准清潔劑在吸入側添加。有腐蝕性的清潔劑直接定量加入高壓管道。在低壓時使用化學清潔劑並隨后採用高壓清洗延長了清潔劑接觸時間，是一種非常高效的清洗方式。
更清潔，更安全
提供適用於清洗罐車半球蓋和外側的廣泛附件，例如，採用專利保護的動力噴嘴實現無與倫比的清洗效果。
在系統規劃和工程設計階段已經考慮了工作安全性，如跌落保護，不管是個人安全還是集體安全，均已經過仔細考慮。
合適的清潔劑
Karcher擁有多年的清潔劑開發和生產經驗，因此能夠提供適用於特定應用的清潔劑，這種優勢在系統規劃階段已經考慮在內。清洗性能、工作時間、配量或回收利用和處理均已預先考慮。
熱風或冷風
Karcher熱風機可用於將熱風或冷風吹入罐體以實現最快的清洗效果。
清洗頭起重機
起吊清洗頭可使用電動和氣動起重機以及低成本、手動式平衡器系統。
ATEX防爆認証
所有Karcher控制系統、大多數的內部清洗機以及許多高壓泵均具有ATEX防爆認証。