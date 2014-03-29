源於模塊化系統的成功

HWE 4000熱水器

緊湊的、經過標准測試的固定式熱水器，可使用油或氣加熱。這種獨特的高性能加熱器可將水溫加熱至90°C （160 bar和4000升/小時），或產生最高140°C 的蒸汽（20 bar和2000升/小時）。模塊化設計可通過附件套件擴展為噴槍。HWE 400熱水器在材料和設計上均可滿足工業用途的要求。例如，它採用了TÜV認証的不鏽鋼線圈並簡化了初次啟動流程。新的可調氣體型產品簡化了單獨的溫度設置。這可以讓產品更節能，甚至是供水溫度比較靈活的應用（例如，當使用廢水熱交換器時）。