參考 - 全球。
領先的工程設計、貼心的建議、卓越的“德國制造”產品和廣泛的客戶服務讓Karcher成為罐體和容器清洗領域的可靠合作伙伴。在全球，許多知名公司和市場領導者均依賴於Karcher的經驗、創新的產品和客戶服務。
Greiwing公司，物流/德國
作為歐洲領先的供應商之一，Greiwing公司在所有筒倉物流領域可提供完整的定制化解決方案。
適用於罐體和筒倉的超現代化清洗系統和經過特別培訓並具有豐富經驗的員工確保了最高的筒倉清洗標准。
作為DVTI（德國罐體內部清洗協會）的成員之一，Greiwing公司簽署了歐洲清洗文檔(ECD)。SQAS 認証還確保了高標准的工作安全性、質量和環境保護。
在2012年，這家來自Greven地區Westphalian小鎮的全球物流服務供應商在其Leipheim新廠址啟用了一項用於筒倉拖車的公共清洗系統。
這種Karcher清洗系統包含兩根帶有清洗頭的清洗管道、HWE 4000 E熱水器、化學清洗劑配量裝置以及干燥設施，可用於清洗筒倉車的內部。它每天可快速且高效地清洗多達40輛筒倉車。
Wizet Transport Sp. z o.o./波蘭
Wizet Transport Sp. z o.o. 是一家擁有60輛罐車的公司，能夠為液體物質的全球運輸提供服務。該公司的總部位於 Łęczyca（波蘭中部）。罐體清洗系統在2012年4月正式投入使用，既可以為公司自有的車輛提供清洗服務，又可以用於商業運營。
TSC罐車清洗系統的主要構成部件包括：
- 5 HKF 200 E 內部清洗機
- 5 HDI 38/12 高壓泵
- 高壓熱交換器
- 高壓清潔劑配量裝置
- 控制系統
- 通過PC設置清洗程序
Gaisre公司/立陶宛
Gaisre公司成立於1992年，主要業務是國際運輸。
作為立陶宛國家物流協會的成員之一，Gaisre公司提供了高質量標准的運輸服務。
2013年，公司建設了一套用於清洗大型車隊的現代化罐體內部清洗系統。
兩根清洗管道均配備了三個 HKF 200 E 噴頭。這些內部清洗頭均由三個100 bar的HDI 30/10高壓泵進行供水。熱水和蒸汽由兩台HWE 4000燃氣式熱水器產生。高壓清潔劑配量裝置能夠提供精確的清潔劑用量，並確保高壓泵擁有很長的工作時間。帶有燃氣燃燒器的干燥裝置用於產生熱風以進行干燥工作。控制系統可根據客戶的單獨需求進行調節。
系統中使用的所有部件均滿足行業高質量標准，讓Karcher罐體內部清洗系統與眾不同，並確保了系統的平穩運行。
在設計這種系統解決方案時還考慮了節約資源的能源利用。
Australian Terminal Services公司/澳大利亞
Australian Terminal Services公司是澳大利亞行業領導者Transpacific Industries Group Ltd的分公司，在2001年該公司委托Karcher在昆士蘭建造了一套大型清洗系統。
這套系統專門用於清洗罐車、20英尺集裝箱和小型容器。它包含三條清洗線。兩條清洗線用於清洗罐車，另外一條清洗線用於清洗20英尺集裝箱。這些清洗線最多可同步清洗四個貨倉。
清洗系統由PLC和內置的操作面板控制。每條清洗線最多可配置5個自動清洗程序序列。
內部清洗工作將自動進行，並且還可以在高壓側選配雙槽清潔劑配量裝置。外部清洗工作將手動執行，並可以在吸入側選配雙槽清潔劑配量裝置。
用戶可以通過遠程控制選擇清洗線和單獨的清洗步驟。採用熱風干燥設施對罐類貨倉內部進行干燥，每條清洗線最多可干燥五個罐類貨倉。
LOTOS Kolej Sp. z o.o./波蘭
LOTOS Kolej公司的罐車現在都使用來自Karcher的新型TSC系統進行清洗。
LOTOS集團是波蘭最大的公司之一。這家石油公司在波蘭和海外均有業務。它的業務范圍包括原油鑽探和處理，以及高品質石油產品貿易等。
作為LOTOS集團的一部分，LOTOS Kolej 公司主要負責運輸石油產品以及將原油運輸至Gdańsk煉油廠。在日常運營中，經常需要清洗罐車以便於維修和維護等。
以前，他們採用中壓系統執行清洗任務。為了提高效率，他們決定投資新的清洗技術。
這套新的清洗系統完工於2012年5月，包含兩條清洗線，配備了六台HKF 200 K2罐體內部清洗機。該系統由10台HDI 38/12高壓泵供水。溫水和熱水可使用三台高壓熱交換器和一台低壓熱交換器中的任意一台產生。高壓清潔劑配量裝置能夠提供精確的清潔劑用量，並確保高壓泵擁有很長的工作時間。PLC控制系統是根據客戶的單獨需求進行精選的。
Lanfer Logistik公司/德國
Lanfer是一家領先的國際化及高度專業化運輸和服務公司，業務主要涉及化工和食品行業的搬運、服務和儲存等業務。
除了運輸和物流之外，Lanfer公司還提供全面的載重車輛服務。這些服務組合包括：
- 最先進的Karcher罐體內部清洗系統
- 配備高壓噴頭和獨立蒸汽管接頭的多條清洗線
- 使用干燥的無菌空氣干燥罐體
- 外部清洗
- 車間、備件和附件庫存
為了滿足日益增長的罐體內部清洗和專業、節能的內部清洗需求，在2007至2008年間，我們對位於Meppen和Salzbergen的現有Karcher清洗系統進行了現代化改造和擴建。
系統擴展主要採用了了Karcher高壓泵技術和專利保護的增壓加熱器（能效更高）；添加的罐體內部清洗頭、干燥設施和用於蒸汽清洗和加熱罐車的全新蒸汽鍋爐完成了整個系統的現代化改造。
Steinkühler公司/德國
在2011至2012年間，Steinkühler公司建設並投入運營了Großbeeren分公司。
在這裡擁有一套超現代化的筒倉和罐車內部清洗系統，主要用於清洗與食品及食品安全相關的產品。
它採用了最新的技術，可以快速、徹底和環保地執行罐體內部清洗工作。
這套Karcher系統擁有兩條清洗線，每條清洗線均配備了五個清洗頭和動力噴洒頭，它的熱水溫度最高可達85°C，並具有化學品注入裝置、蒸汽設施和車輛干燥系統等。熱量可以從廢水中回收再利用。它還可以清洗IBC噸桶內部。
Steinkühler是DVTI（德國罐體內部清洗協會）的成員之一，它簽署了歐洲清洗文檔(ECD)，確保無殘留清洗。此外，這套清洗系統還獲得了SQAS、HACCP和ISO 9001:2008認証。
Transportes Portuarios S.A.公司/西班牙
Transportes Portuarios S.A. 公司成立於1963年，自此開始為其客戶提供高質量的服務。它的總部位於巴塞羅那港，在Polígono Pedrosa de L'Hospitalet地區擁有佔地10000 m²的服務場所，車輛可以在那裡停車、維護和重新裝滿貨物。
Transportes Portugarios公司擁有自己的大型車隊，它們主要從事運輸有嚴格質量和衛生檢驗要求的液態和顆粒狀食品，由於恪盡職守和努力的工作，這家公司獲得了快速、大規模的發展。
運輸液體的罐體由不鏽鋼制造，並安裝了最新的系統，包括用於無菌制品的微生物過濾器、獨立泵、用於記錄溫度的溫度計、以及防止熱量損失的加熱系統。
運輸粉末狀或顆粒狀商品的罐體由高質量鋁合金制造，並安裝了用於起吊的液壓系統和用於卸貨的獨立壓縮機。
系統配置了兩條帶有罐體內部清洗頭和四台HDI 38/12高壓泵的清洗線，每台高壓泵在120 bar壓力下的流量為15200升/小時，每條清洗線都安裝了三個HKF 200罐體內部清洗頭和一個HKF 200 C2罐體內部清洗頭。通過供水罐提供熱水和冷水。這套系統還擁有一個TB 46龍門式洗車台，可對車輛進行高壓、集中預沖洗。