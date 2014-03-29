Greiwing公司，物流/德國

作為歐洲領先的供應商之一，Greiwing公司在所有筒倉物流領域可提供完整的定制化解決方案。

適用於罐體和筒倉的超現代化清洗系統和經過特別培訓並具有豐富經驗的員工確保了最高的筒倉清洗標准。

作為DVTI（德國罐體內部清洗協會）的成員之一，Greiwing公司簽署了歐洲清洗文檔(ECD)。SQAS 認証還確保了高標准的工作安全性、質量和環境保護。

在2012年，這家來自Greven地區Westphalian小鎮的全球物流服務供應商在其Leipheim新廠址啟用了一項用於筒倉拖車的公共清洗系統。

這種Karcher清洗系統包含兩根帶有清洗頭的清洗管道、HWE 4000 E熱水器、化學清洗劑配量裝置以及干燥設施，可用於清洗筒倉車的內部。它每天可快速且高效地清洗多達40輛筒倉車。