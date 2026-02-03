HD 9/25 G Classic 冷水高壓清洗機具備高達 250 巴的工作壓力、每小時 900 升的水流量以及堅固的曲軸泵，即使面對最苛刻的清潔任務也能輕鬆應對。得益於強大的符合 EU STAGE V 標準的汽油引擎，無需外接電源即可運行。該機器配備堅固的鋼管框架和防刺穿輪胎，非常適合在建築工地、手工業、市政領域或建築服務承包商的重型清潔應用中使用。 人體工學推把設計、緊湊的機身尺寸，以及高壓軟管和噴槍等附件的存放空間，使該機器易於操作並可輕鬆放入汽車中運輸。關鍵的機器部件易於接觸，便於維護，並通過熱閥和安全閥以及大容量水過濾器有效保護。