高壓清洗機 HD 9/25 G Entry Class *EU
HD 9/25 G 是我們 Classic 系列中最強大的冷水高壓清洗機，配備汽油引擎。其特點是自給自足的電源供應，並提供高達 250 巴的工作壓力。
HD 9/25 G Classic 冷水高壓清洗機具備高達 250 巴的工作壓力、每小時 900 升的水流量以及堅固的曲軸泵，即使面對最苛刻的清潔任務也能輕鬆應對。得益於強大的符合 EU STAGE V 標準的汽油引擎，無需外接電源即可運行。該機器配備堅固的鋼管框架和防刺穿輪胎，非常適合在建築工地、手工業、市政領域或建築服務承包商的重型清潔應用中使用。 人體工學推把設計、緊湊的機身尺寸，以及高壓軟管和噴槍等附件的存放空間，使該機器易於操作並可輕鬆放入汽車中運輸。關鍵的機器部件易於接觸，便於維護，並通過熱閥和安全閥以及大容量水過濾器有效保護。
特點和好處
獨立性可獨立於外部電源運作。 符合廢氣排放標準EU STAGE V的要求。 方便的手動拉繩啟動。
優異的移動性防穿刺輪確保永久性的高機流動性。 這台緊湊且纖細的機器在狹窄區域也極易操控。 為了實現出色的機動性，舒適的運輸和節省空間的存儲–非常適合標準汽車。
堅固耐用堅固的鋼管框架能可靠地保護機器免受損壞。 成熟的安全技術，例如熱感應閥、安全閥和濾水器。 帶陶瓷活塞的曲軸泵
附件的存儲可能性
- 軟管掛鉤和配件儲存空間，方便收納和攜帶。
- 符合人體工學的提把和軟管儲存空間。
技術說明
技術數據
|水流量 (l/h)
|900
|運作壓力 (bar/MPa)
|250 / 25
|最大壓力 (bar/MPa)
|300 / 30
|進水
|3/4″
|驅動類型
|汽油
|引擎形式
|G390FA
|並發用戶的數目
|1
|行動力
|高
|顏色
|煙煤色
|重量（含附件） (kg)
|56.8
|包括包裝的重量 (kg)
|64.8
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- 噴槍: 標準
- 高压管长度: 10 m
- 強力噴頭
- 進水過濾器
設備
- 籠式骨架
- 帶陶瓷活塞的曲軸泵