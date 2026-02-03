高壓清洗機 HD 5/12 C

實用，流動，多功能：HD 5/12 C冷水高壓清潔器，可垂直和水平操作。 帶有配件存儲，黃銅氣缸蓋和自動洩壓功能。

緊湊，輕巧和多功能的HD 5/12 C冷水高壓清洗機具有出色的流動性，適用於垂直和水平操作。 該機器配有精密的配件存儲裝置，黃銅氣缸蓋和自動洩壓裝置確保了較長的使用壽命。 設備包裝中還包括新開發的EASY！強力高壓噴槍和EASY！鎖定快速-釋放緊固件。 EASY！強力高壓噴槍利用高壓射流的反沖力將保持力降低到零，而EASY！鎖定快速-釋放緊固件的處理速度是傳統螺釘連接的五倍，而不會減少任何堅固性或壽命。 因此，省力的操作和省時的設置和拆卸成為標準配置，代表了成功的整體機械概念。

特點和好處
節省能源和時間：EASY!Force 高壓槍和簡易！快速存取功能。
最後不費吹灰之力：EASY!Force高壓槍。 EASY!Lock 快速接頭：堅固耐用。比螺絲快五倍。
行動力
機器前部的整體式手柄，方便裝運 手把可以任意延伸或收縮回主機 簡潔的結構
靈活性
垂直或水平擺放都可以運行 當主機在水平運行時側邊的輪子不會影響到主機的穩定性，而提供更佳的支撐性 當主機要裝載於車移動時可以將噴桿等組件分離運載
質量
  • 自動洩壓系統可以保護主機延長使用壽命
  • 高品質黃銅缸蓋
  • 大型，簡易清潔的清水過濾器可以保護泵不會因為髒污垢受損
配件存放處
  • 螺母連接（M 18×1.5），用於將表面清潔劑直接存儲在機器上。
  • 實用的噴頭收納盒可以將三孔噴頭與旋轉噴頭整齊放置
  • 固定高壓軟管的橡皮帶
技術說明

技術數據

電流相數(相) (Ph) 1
電壓 (V) 230
頻率 (Hz) 50
水流量 (l/h) 500 - 500
入口溫度 (°C) 60
運作壓力 (bar/MPa) 120 - 120 / 12 - 12
最大壓力 (bar/MPa) 175 / 17.5
電線負荷 (kW) 2.5
連接線 (m) 5
噴嘴尺寸 (mm) 35
進水 3/4″
顏色 煙煤色
重量（含附件） (kg) 24.4
包括包裝的重量 (kg) 26.8
尺寸(長x寬x高) (mm) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • 噴槍: EASY!Force
  • 高压管长度: 10 m
  • 高压管规格: DN 6, 200 bar
  • 噴槍: 840 mm

設備

  • 清潔劑功能: 吸水
  • 切斷壓力
附件
清潔劑