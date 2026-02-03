緊湊，輕巧和多功能的HD 5/12 C冷水高壓清洗機具有出色的流動性，適用於垂直和水平操作。 該機器配有精密的配件存儲裝置，黃銅氣缸蓋和自動洩壓裝置確保了較長的使用壽命。 設備包裝中還包括新開發的EASY！強力高壓噴槍和EASY！鎖定快速-釋放緊固件。 EASY！強力高壓噴槍利用高壓射流的反沖力將保持力降低到零，而EASY！鎖定快速-釋放緊固件的處理速度是傳統螺釘連接的五倍，而不會減少任何堅固性或壽命。 因此，省力的操作和省時的設置和拆卸成為標準配置，代表了成功的整體機械概念。