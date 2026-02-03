高壓清洗機 HD 5/12 C
實用，流動，多功能：HD 5/12 C冷水高壓清潔器，可垂直和水平操作。 帶有配件存儲，黃銅氣缸蓋和自動洩壓功能。
緊湊，輕巧和多功能的HD 5/12 C冷水高壓清洗機具有出色的流動性，適用於垂直和水平操作。 該機器配有精密的配件存儲裝置，黃銅氣缸蓋和自動洩壓裝置確保了較長的使用壽命。 設備包裝中還包括新開發的EASY！強力高壓噴槍和EASY！鎖定快速-釋放緊固件。 EASY！強力高壓噴槍利用高壓射流的反沖力將保持力降低到零，而EASY！鎖定快速-釋放緊固件的處理速度是傳統螺釘連接的五倍，而不會減少任何堅固性或壽命。 因此，省力的操作和省時的設置和拆卸成為標準配置，代表了成功的整體機械概念。
特點和好處
節省能源和時間：EASY!Force 高壓槍和簡易！快速存取功能。最後不費吹灰之力：EASY!Force高壓槍。 EASY!Lock 快速接頭：堅固耐用。比螺絲快五倍。
行動力機器前部的整體式手柄，方便裝運 手把可以任意延伸或收縮回主機 簡潔的結構
靈活性垂直或水平擺放都可以運行 當主機在水平運行時側邊的輪子不會影響到主機的穩定性，而提供更佳的支撐性 當主機要裝載於車移動時可以將噴桿等組件分離運載
質量
- 自動洩壓系統可以保護主機延長使用壽命
- 高品質黃銅缸蓋
- 大型，簡易清潔的清水過濾器可以保護泵不會因為髒污垢受損
配件存放處
- 螺母連接（M 18×1.5），用於將表面清潔劑直接存儲在機器上。
- 實用的噴頭收納盒可以將三孔噴頭與旋轉噴頭整齊放置
- 固定高壓軟管的橡皮帶
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|230
|頻率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|500 - 500
|入口溫度 (°C)
|60
|運作壓力 (bar/MPa)
|120 - 120 / 12 - 12
|最大壓力 (bar/MPa)
|175 / 17.5
|電線負荷 (kW)
|2.5
|連接線 (m)
|5
|噴嘴尺寸 (mm)
|35
|進水
|3/4″
|顏色
|煙煤色
|重量（含附件） (kg)
|24.4
|包括包裝的重量 (kg)
|26.8
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- 噴槍: EASY!Force
- 高压管长度: 10 m
- 高压管规格: DN 6, 200 bar
- 噴槍: 840 mm
設備
- 清潔劑功能: 吸水
- 切斷壓力