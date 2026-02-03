緊湊，輕巧和多功能的HD 6/13 C冷水高壓清洗機具有出色的流動性，適用於垂直和水平操作。 該機器配有精密的配件存儲裝置，黃銅氣缸蓋和自動洩壓裝置確保了較長的使用壽命。同時，它的創新性新發展也令人印象深刻，這些新發展通過確保毫不費力的操作以及省時的設置和拆卸，從長遠來看為操作員增加了工作便利性。 EASY！強力高壓噴槍利用高壓射流的反沖力將保持力降低到零，而EASY！鎖定快速-釋放緊固件使操縱速度比傳統螺釘連接快五倍，而不會影響堅固性和壽命。 總體而言，全面的設備包可提供出色的清潔效果，高度的便利性和較長的使用壽命。