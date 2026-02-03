高壓清洗機 HD 6/13 C
實用，流動，多功能：HD 6/13 C冷水高壓清潔器，可垂直和水平操作。 帶有配件存儲，黃銅氣缸蓋和自動洩壓功能。
緊湊，輕巧和多功能的HD 6/13 C冷水高壓清洗機具有出色的流動性，適用於垂直和水平操作。 該機器配有精密的配件存儲裝置，黃銅氣缸蓋和自動洩壓裝置確保了較長的使用壽命。同時，它的創新性新發展也令人印象深刻，這些新發展通過確保毫不費力的操作以及省時的設置和拆卸，從長遠來看為操作員增加了工作便利性。 EASY！強力高壓噴槍利用高壓射流的反沖力將保持力降低到零，而EASY！鎖定快速-釋放緊固件使操縱速度比傳統螺釘連接快五倍，而不會影響堅固性和壽命。 總體而言，全面的設備包可提供出色的清潔效果，高度的便利性和較長的使用壽命。
特點和好處
節省能源和時間：EASY!Force 高壓槍和簡易！快速存取功能。最後不費吹灰之力：EASY!Force高壓槍。 EASY!Lock 快速接頭：堅固耐用。比螺絲快五倍。
行動力機器前部的一體式提手可以輕鬆裝載和運輸。 手把可以任意延伸或收縮回主機 簡潔的結構
靈活性垂直或水平擺放都可以運行 當主機在水平運行時側邊的輪子不會影響到主機的穩定性，而提供更佳的支撐性 當主機要裝載於車移動時可以將噴桿等組件分離運載
質量
- 自動洩壓系統可以保護主機延長使用壽命
- 高品質黃銅缸蓋
- 大型，簡易清潔的清水過濾器可以保護泵不會因為髒污垢受損
配件存放處
- 螺母連接（M 18×1.5），用於將表面清潔劑直接存儲在機器上。
- 實用的噴頭收納盒可以將三孔噴頭與旋轉噴頭整齊放置
- 固定高壓軟管的橡皮帶
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|230
|頻率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|590
|入口溫度 (°C)
|60
|運作壓力 (bar/MPa)
|130 / 13
|最大壓力 (bar/MPa)
|190 / 19
|電線負荷 (kW)
|2.9
|連接線 (m)
|5
|噴嘴尺寸 (mm)
|38
|進水
|3/4″
|顏色
|煙煤色
|重量（含附件） (kg)
|25.6
|包括包裝的重量 (kg)
|28
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- 噴槍: EASY!Force
- 高压管长度: 10 m
- 高压管规格: DN 6, 200 bar
- 噴槍: 840 mm
設備
- 清潔劑功能: 吸水
- 切斷壓力