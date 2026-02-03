HD 10/25-4 S 冷水高壓清洗機將人體工程學工作提升到新的水平。實用設計的 EASY!Force Advanced 觸發槍使其使用起來毫不費力，不需要任何握持力。 1050 毫米旋轉不銹鋼噴管提供最大效率。 Servo Control ( 伺服控制 ) 使用戶可以直接從觸發槍 / 噴管上控制壓力和水量。輔助系統和 LED 狀態顯示也增強了用戶友好的設計。您可以信賴凯驰（ Kärcher ）使用最好的材料以保證最高且持久的質量。機器內部配備耐用的不銹鋼活塞和黃銅缸頭的跛行泵（ wobble pump ）。 HD 10/25-4 S 由具有空氣 - 水冷卻系統的四極低速電機驅動。集成的鋁合金框架載體減輕了重量，提供了輕便但耐用的底盤，使吊車裝載成為可能。垂直結構，即電機和泵裝置垂直安裝，實踐中提供了最大的便攜性。緊湊的設計還包含了巧妙的配件存儲，如存儲隔間和可調掛鉤。