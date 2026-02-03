高壓清洗機 HD 10/25-4 S/ S Plus

HD 10/25-4 S 冷水高壓清洗機提供卓越的品質、高效的性能和實用的輔助系統。設計符合人體工學，並最大限度地提高可攜性。

HD 10/25-4 S 冷水高壓清洗機將人體工程學工作提升到新的水平。實用設計的 EASY!Force Advanced 觸發槍使其使用起來毫不費力，不需要任何握持力。 1050 毫米旋轉不銹鋼噴管提供最大效率。 Servo Control ( 伺服控制 ) 使用戶可以直接從觸發槍 / 噴管上控制壓力和水量。輔助系統和 LED 狀態顯示也增強了用戶友好的設計。您可以信賴凯驰（ Kärcher ）使用最好的材料以保證最高且持久的質量。機器內部配備耐用的不銹鋼活塞和黃銅缸頭的跛行泵（ wobble pump ）。 HD 10/25-4 S 由具有空氣 - 水冷卻系統的四極低速電機驅動。集成的鋁合金框架載體減輕了重量，提供了輕便但耐用的底盤，使吊車裝載成為可能。垂直結構，即電機和泵裝置垂直安裝，實踐中提供了最大的便攜性。緊湊的設計還包含了巧妙的配件存儲，如存儲隔間和可調掛鉤。

特點和好處
高壓清洗機 HD 10/25-4 S/ S Plus: 基於電機和泵裝置的垂直排列的緊湊直立式設計概念
小巧占地面積 易於操作、運輸 最大穩定性確保機器穩固站立
高壓清洗機 HD 10/25-4 S/ S Plus: 4 極低速電機、空氣 - 水冷卻系統、堅固泵
長壽命、低維護成本 高性能、高效率 吸入功能、水溫達 60°C
高壓清洗機 HD 10/25-4 S/ S Plus: 巧妙設計的服務概念便於現場作業
巧妙設計的服務概念便於現場作業
模塊化構造，包括泵、馬達和控制箱 模塊化構造，包括泵、馬達和控制箱
輔助系統和 LED 狀態顯示
  • 整體式電子裝置，用於機器監控。
  • 過載或低載電壓時自動關機
  • 漏油或極向錯誤時自動關機
廣泛配件， EASY!Lock 系統
  • Servo Control 控制器調整壓力和水量
  • EASY!Force Advanced 無需握力無疲勞工作
  • 旋轉式 1050 毫米不銹鋼噴管
全方位的配件和連接套件
  • 存放間
  • 可調掛鉤，例如用於存放第二根噴管或電纜
  • 高壓軟管存放
技術說明

技術數據

電流相數(相) (Ph) 3
電壓 (V) 376 / 424
頻率 (Hz) 50
水流量 (l/h) 500 - 1000
入口溫度 (°C) 60
運作壓力 (bar) 80 - 250
最大壓力 (bar) 280
電線負荷 (kW) 8.8
連接線 (m) 5
噴嘴尺寸 047
進水 1″
顏色 煙煤色
重量（含附件） (kg) 69.8
包括包裝的重量 (kg) 78.1
尺寸(長x寬x高) (mm) 607 x 518 x 1063

Scope of supply

  • 噴槍: EASY!Force Advanced
  • 高压管长度: 10 m
  • 高压管种类: 優質
  • 高压管规格: DN 8, 315 巴
  • 噴槍: 1050 mm
  • 強力噴頭
  • 伺服控制

設備

  • 四極三相水氣冷馬達
  • 3柱塞同軸泵: 不鏽鋼活塞
  • 切斷壓力
  • 集成式細網水過濾器
  • LED顯示馬達電子保護系統
  • 機油視窗
  • 黃銅入水孔環
Videos
應用領域
  • 農業中的拖拉機、機器和設備清潔
  • 建築工地上的機器和設備清潔，如水泥攪拌機、鷹架、輪式裝載機、挖掘機或混凝土泵
  • 工業生產設備清潔，如油漆作坊、食品生產或製造業
  • 運輸部門的車輛清潔，如卡車、船舶、飛機或公交車
  • 清潔公共空間，如廣場、車道、噴泉或停車場
附件
清潔劑