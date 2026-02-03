高壓清洗機 HD 10/25-4 S/ S Plus
HD 10/25-4 S 冷水高壓清洗機提供卓越的品質、高效的性能和實用的輔助系統。設計符合人體工學，並最大限度地提高可攜性。
HD 10/25-4 S 冷水高壓清洗機將人體工程學工作提升到新的水平。實用設計的 EASY!Force Advanced 觸發槍使其使用起來毫不費力，不需要任何握持力。 1050 毫米旋轉不銹鋼噴管提供最大效率。 Servo Control ( 伺服控制 ) 使用戶可以直接從觸發槍 / 噴管上控制壓力和水量。輔助系統和 LED 狀態顯示也增強了用戶友好的設計。您可以信賴凯驰（ Kärcher ）使用最好的材料以保證最高且持久的質量。機器內部配備耐用的不銹鋼活塞和黃銅缸頭的跛行泵（ wobble pump ）。 HD 10/25-4 S 由具有空氣 - 水冷卻系統的四極低速電機驅動。集成的鋁合金框架載體減輕了重量，提供了輕便但耐用的底盤，使吊車裝載成為可能。垂直結構，即電機和泵裝置垂直安裝，實踐中提供了最大的便攜性。緊湊的設計還包含了巧妙的配件存儲，如存儲隔間和可調掛鉤。
特點和好處
基於電機和泵裝置的垂直排列的緊湊直立式設計概念小巧占地面積 易於操作、運輸 最大穩定性確保機器穩固站立
4 極低速電機、空氣 - 水冷卻系統、堅固泵長壽命、低維護成本 高性能、高效率 吸入功能、水溫達 60°C
巧妙設計的服務概念便於現場作業模塊化構造，包括泵、馬達和控制箱 模塊化構造，包括泵、馬達和控制箱
輔助系統和 LED 狀態顯示
- 整體式電子裝置，用於機器監控。
- 過載或低載電壓時自動關機
- 漏油或極向錯誤時自動關機
廣泛配件， EASY!Lock 系統
- Servo Control 控制器調整壓力和水量
- EASY!Force Advanced 無需握力無疲勞工作
- 旋轉式 1050 毫米不銹鋼噴管
全方位的配件和連接套件
- 存放間
- 可調掛鉤，例如用於存放第二根噴管或電纜
- 高壓軟管存放
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|3
|電壓 (V)
|376 / 424
|頻率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|500 - 1000
|入口溫度 (°C)
|60
|運作壓力 (bar)
|80 - 250
|最大壓力 (bar)
|280
|電線負荷 (kW)
|8.8
|連接線 (m)
|5
|噴嘴尺寸
|047
|進水
|1″
|顏色
|煙煤色
|重量（含附件） (kg)
|69.8
|包括包裝的重量 (kg)
|78.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- 噴槍: EASY!Force Advanced
- 高压管长度: 10 m
- 高压管种类: 優質
- 高压管规格: DN 8, 315 巴
- 噴槍: 1050 mm
- 強力噴頭
- 伺服控制
設備
- 四極三相水氣冷馬達
- 3柱塞同軸泵: 不鏽鋼活塞
- 切斷壓力
- 集成式細網水過濾器
- LED顯示馬達電子保護系統
- 機油視窗
- 黃銅入水孔環
應用領域
- 農業中的拖拉機、機器和設備清潔
- 建築工地上的機器和設備清潔，如水泥攪拌機、鷹架、輪式裝載機、挖掘機或混凝土泵
- 工業生產設備清潔，如油漆作坊、食品生產或製造業
- 運輸部門的車輛清潔，如卡車、船舶、飛機或公交車
- 清潔公共空間，如廣場、車道、噴泉或停車場