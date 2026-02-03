高壓清洗機 HDS 5/12 C
帶單階段電機的HDS 5/12 C熱水高壓清洗機是我們HDS Compact級的入門級型號。 具有經濟的eco!efficiency模式和簡單的單鍵操作。
獨特的經濟和用戶友好性：HDS 5/12 C熱水高壓清洗機是我們緊湊型熱水類的入門級型號。我們的eco!efficiency模式，帶單階段電機的機器非常經濟高效，因此十分善待環境和閣下的錢包。它還提供了許多其他令人印象深刻的細節。憑藉簡單的操作理念，中央的單鍵操作以及超大的輪子和轉向滾輪確保的便捷操作，即使是入門級用戶也將很快掌握機器。耐磨的底盤甚至可以承受重負荷使用，並配有用於清潔劑和燃料的一體式水箱。該機器還具有一個內置配件間隔，用於存放工具和噴嘴以及軟管和電源線。 EASY!Force高壓噴槍利用高壓射流的反沖力將保持力降低到零，而EASY!Lock快速-釋放緊固件的處理速度比傳統螺釘連接快五倍，而不會減少任何堅固性或壽命。
特點和好處
效率環保高效模式——即使長時間使用，也能做到經濟、環保。 有效降低燃料消耗和20%的CO2排放。 使用水箱清潔系統能使用正確劑量的清潔劑
便利使用大型單鍵選擇器開關，操作直觀。 液箱開口大，帶一體式加液槽
收納處可以上鎖的附件倉，用於存放噴嘴、工具等。 電源線和高壓軟管的存儲鉤。 便於運輸的一體式噴槍支架
可靠性
- 軟式阻尼器系統(SDS)能減少高壓系統振盪震動
- 防止泵損壞的大型水濾器
行動力
- 主結構推桿配置大型滾輪與前端方向滾輪
- 底盤上設有大型整體式把手。
- 整體式傾斜輔助裝置，可以不費力的通過台階和路沿等障礙物。
節省能源和時間：EASY!Force 高壓槍和簡易！快速存取功能。
- 最後不費吹灰之力：EASY!Force高壓槍。
- EASY!Lock 快速接頭：堅固耐用。比螺絲快五倍。
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|230
|頻率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|500
|運作壓力 (bar/MPa)
|120 / 12
|最高溫度（進水12°C） (°C)
|max. 80
|電線負荷 (kW)
|2.9
|燃油消耗，滿載 (kg/h)
|3.2
|取暖油消耗，eco!efficiency (kg/h)
|2.6
|連接線 (m)
|5
|燃料箱 (l)
|15
|重量（含附件） (kg)
|92
|包括包裝的重量 (kg)
|100.8
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- 噴槍: EASY!Force Advanced
- 噴槍: 840 mm
設備
- 高压管长度: 10 m
- 高压管规格: DN 6, 250 bar
- 軟式抑制系統防脈衝震動
- 切斷壓力
- 一體式燃油和清潔劑箱
應用領域
- 車輛清洗
- 設備和機器清洗
- 工作間清潔
- 清洗戶外區域
- 工作站清潔
- 外牆清潔
- 游泳池清潔
- 清洗方法
- 生產工藝中的清洗
- 清洗生產設備