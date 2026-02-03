獨特的經濟和用戶友好性：HDS 5/12 C熱水高壓清洗機是我們緊湊型熱水類的入門級型號。我們的eco!efficiency模式，帶單階段電機的機器非常經濟高效，因此十分善待環境和閣下的錢包。它還提供了許多其他令人印象深刻的細節。憑藉簡單的操作理念，中央的單鍵操作以及超大的輪子和轉向滾輪確保的便捷操作，即使是入門級用戶也將很快掌握機器。耐磨的底盤甚至可以承受重負荷使用，並配有用於清潔劑和燃料的一體式水箱。該機器還具有一個內置配件間隔，用於存放工具和噴嘴以及軟管和電源線。 EASY!Force高壓噴槍利用高壓射流的反沖力將保持力降低到零，而EASY!Lock快速-釋放緊固件的處理速度比傳統螺釘連接快五倍，而不會減少任何堅固性或壽命。