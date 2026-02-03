高壓清洗機 HDS 7/16 C

強勁的 HDS 7/16 C 三相熱水高壓清洗機，屬於緊湊型級別，具備 eco!efficiency 模式、直覺式單旋鈕操作和 EASY!Force Advanced 高壓槍。

緊湊型級別中強勁的三相熱水高壓清洗機： HDS 7/16 C ，配備高效能氣冷式馬達和 eco!efficiency 模式。一個堅固耐用的三陶瓷活塞軸向泵可產生高壓。 EASY!Force Advanced 高壓噴槍採用專利噴嘴技術和 EASY!Lock 快鎖接頭，可實現人體工學操作。 Soft Damping System (SDS 柔性阻尼系統 ) 能減少震動。熱水技術可有效分解污垢甚至潤滑劑，並減少清潔劑的使用量；清潔劑可從一個 15.5 升的水箱中精確配給。壓力與水流量可依任務需求調整。這款易於維護的 HDS 7/16 C 專為惡劣條件下的日常使用而設計。除垢選項、濾水器和安全閥能保護設備技術。堅固的底盤可防止撞擊，而大輪子和一個轉向滾輪／腳輪則提供了高度的機動性。此外，還設有整合式的配件儲存空間。

特點和好處
高效率
  • 環保高效模式——即使長時間使用，也能做到經濟、環保。
  • 有效降低燃料消耗和20%的CO2排放。
廣泛配件， EASY!Lock 系統
  • EASY!Force Advanced 無需握力無疲勞工作
  • 旋轉式 1050 毫米不銹鋼噴管
  • 獲得專利的 Kärcher 強力噴嘴，可提供比傳統噴嘴高出多達 40% 的衝擊力。
操作安全
  • 易於檢修的濾水器可保護泵浦免受水中污垢顆粒的影響。
  • 安全閥、缺水保護和燃油保護確保機器的可用性（或正常運行）。
可靠性
  • 水軟化系統可保護加熱線圈免受鈣化損害。
  • 軟式阻尼器系統(SDS)能減少高壓系統振盪震動
多個配件存儲空間集成於機器
  • 電源線和高壓軟管的存儲鉤。
  • 一體式噴嘴存儲
  • 便於運輸的一體式噴槍支架
清潔劑計量單元
  • 使用水箱清潔系統能使用正確劑量的清潔劑
  • 液箱開口大，帶一體式加液槽
行動力概念
  • 推桿配件大型橡膠滾輪和前輪
  • 整體式傾斜輔助裝置，可以不費力的通過台階和路沿等障礙物。
  • 推把，方便運輸和操控。
易於使用的控制裝置
  • 大型單鍵選擇器開關，操作直觀。
技術說明

技術數據

電流相數(相) (Ph) 3
電壓 (V) 400
頻率 (Hz) 50
水流量 (l/h) 310 - 660
運作壓力 (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
最大壓力 (bar) 220
最高溫度（進水12°C） (°C) max. 80
電線負荷 (kW) 4.4
燃油消耗，滿載 (kg/h) 3.6
取暖油消耗，eco!efficiency (g/h) 2.9
連接線 (m) 5
噴嘴尺寸 025
燃料箱 (l) 15
重量（含附件） (kg) 111.4
包括包裝的重量 (kg) 120
尺寸(長x寬x高) (mm) 1066 x 650 x 920

Scope of supply

  • 噴槍: EASY!Force Advanced
  • 噴槍: 1050 mm
  • 強力噴頭

設備

  • 高压管长度: 10 m
  • 軟式抑制系統防脈衝震動
  • 切斷壓力
  • 一體式燃油和清潔劑箱
應用領域
  • 車輛清洗
  • 設備和機器清洗
  • 工作間清潔
  • 清洗戶外區域
  • 工作站清潔
  • 外牆清潔
  • 游泳池清潔
  • 清洗方法
  • 生產工藝中的清洗
  • 清洗生產設備
附件
