緊湊型級別中強勁的三相熱水高壓清洗機： HDS 7/16 C ，配備高效能氣冷式馬達和 eco!efficiency 模式。一個堅固耐用的三陶瓷活塞軸向泵可產生高壓。 EASY!Force Advanced 高壓噴槍採用專利噴嘴技術和 EASY!Lock 快鎖接頭，可實現人體工學操作。 Soft Damping System (SDS 柔性阻尼系統 ) 能減少震動。熱水技術可有效分解污垢甚至潤滑劑，並減少清潔劑的使用量；清潔劑可從一個 15.5 升的水箱中精確配給。壓力與水流量可依任務需求調整。這款易於維護的 HDS 7/16 C 專為惡劣條件下的日常使用而設計。除垢選項、濾水器和安全閥能保護設備技術。堅固的底盤可防止撞擊，而大輪子和一個轉向滾輪／腳輪則提供了高度的機動性。此外，還設有整合式的配件儲存空間。