高壓清洗機 HDS 7/16 C
強勁的 HDS 7/16 C 三相熱水高壓清洗機，屬於緊湊型級別，具備 eco!efficiency 模式、直覺式單旋鈕操作和 EASY!Force Advanced 高壓槍。
緊湊型級別中強勁的三相熱水高壓清洗機： HDS 7/16 C ，配備高效能氣冷式馬達和 eco!efficiency 模式。一個堅固耐用的三陶瓷活塞軸向泵可產生高壓。 EASY!Force Advanced 高壓噴槍採用專利噴嘴技術和 EASY!Lock 快鎖接頭，可實現人體工學操作。 Soft Damping System (SDS 柔性阻尼系統 ) 能減少震動。熱水技術可有效分解污垢甚至潤滑劑，並減少清潔劑的使用量；清潔劑可從一個 15.5 升的水箱中精確配給。壓力與水流量可依任務需求調整。這款易於維護的 HDS 7/16 C 專為惡劣條件下的日常使用而設計。除垢選項、濾水器和安全閥能保護設備技術。堅固的底盤可防止撞擊，而大輪子和一個轉向滾輪／腳輪則提供了高度的機動性。此外，還設有整合式的配件儲存空間。
特點和好處
高效率
- 環保高效模式——即使長時間使用，也能做到經濟、環保。
- 有效降低燃料消耗和20%的CO2排放。
廣泛配件， EASY!Lock 系統
- EASY!Force Advanced 無需握力無疲勞工作
- 旋轉式 1050 毫米不銹鋼噴管
- 獲得專利的 Kärcher 強力噴嘴，可提供比傳統噴嘴高出多達 40% 的衝擊力。
操作安全
- 易於檢修的濾水器可保護泵浦免受水中污垢顆粒的影響。
- 安全閥、缺水保護和燃油保護確保機器的可用性（或正常運行）。
可靠性
- 水軟化系統可保護加熱線圈免受鈣化損害。
- 軟式阻尼器系統(SDS)能減少高壓系統振盪震動
多個配件存儲空間集成於機器
- 電源線和高壓軟管的存儲鉤。
- 一體式噴嘴存儲
- 便於運輸的一體式噴槍支架
清潔劑計量單元
- 使用水箱清潔系統能使用正確劑量的清潔劑
- 液箱開口大，帶一體式加液槽
行動力概念
- 推桿配件大型橡膠滾輪和前輪
- 整體式傾斜輔助裝置，可以不費力的通過台階和路沿等障礙物。
- 推把，方便運輸和操控。
易於使用的控制裝置
- 大型單鍵選擇器開關，操作直觀。
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|3
|電壓 (V)
|400
|頻率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|310 - 660
|運作壓力 (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|最大壓力 (bar)
|220
|最高溫度（進水12°C） (°C)
|max. 80
|電線負荷 (kW)
|4.4
|燃油消耗，滿載 (kg/h)
|3.6
|取暖油消耗，eco!efficiency (g/h)
|2.9
|連接線 (m)
|5
|噴嘴尺寸
|025
|燃料箱 (l)
|15
|重量（含附件） (kg)
|111.4
|包括包裝的重量 (kg)
|120
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- 噴槍: EASY!Force Advanced
- 噴槍: 1050 mm
- 強力噴頭
設備
- 高压管长度: 10 m
- 軟式抑制系統防脈衝震動
- 切斷壓力
- 一體式燃油和清潔劑箱
應用領域
- 車輛清洗
- 設備和機器清洗
- 工作間清潔
- 清洗戶外區域
- 工作站清潔
- 外牆清潔
- 游泳池清潔
- 清洗方法
- 生產工藝中的清洗
- 清洗生產設備