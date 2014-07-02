超高壓清洗機 HD 9/50-4 Cage
該產品可使用高達500 巴的壓力來去除最頑固的污垢。 堅固的籠式設計提供全方位保護，並確保起重機安全裝載。 採用麻袋手推車原理，便於運輸。
就手及方便：噴管支架和一體式的軟管掛鉤可確保配件已準備就緒。 計時器始終顯示泵的確切運行時間。 安全存放：配件和工具存放在受保護的盒子中。 易於移動：手推車原理可以輕鬆地將機器運輸到難以接近的區域。 可靠，安全：Kärchers高性能曲軸泵可確保最佳壓力。 選裝的空轉保險開關可保護機器以及用戶。
特點和好處
高性能曲軸泵
- 可靠耐用的Kärcher高性能曲軸泵，確保了最佳壓力。
安全收納
- 配件與工具都能夠安全的收納於儲物箱中。代表所有物品都可以安全整齊放置
技術說明
技術數據
|運作壓力 (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|水流量 (l/h)
|500 - 900
|入口溫度 (°C)
|max. 60
|汽油
|電動
|功率額定值 (kW)
|15
|電流相數(相) (Ph)
|3
|電壓 (V)
|400
|頻率 (Hz)
|50
|泵類型
|最高性能的Kärcher曲軸泵
|淨重 (不含配件) (kg)
|150
|重量（含附件） (kg)
|195
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- 噴槍: 工業用槍柄
- 不鏽鋼槍杆不鏽鋼噴杆。: 700 mm
- 扁平噴射噴嘴
設備
- 高压管长度: 10 m
- 高压管种类: 重型
- 安全閘門
- 工作小時計數器