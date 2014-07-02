就手及方便：噴管支架和一體式的軟管掛鉤可確保配件已準備就緒。 計時器始終顯示泵的確切運行時間。 安全存放：配件和工具存放在受保護的盒子中。 易於移動：手推車原理可以輕鬆地將機器運輸到難以接近的區域。 可靠，安全：Kärchers高性能曲軸泵可確保最佳壓力。 選裝的空轉保險開關可保護機器以及用戶。