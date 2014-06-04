汽車經銷商
清潔是成功開展業務的一半。 專業技術、對客戶的洞察力以及積極的態度是促進汽車銷售的關鍵因素。然而，這些品質讓您離業務成功仍然很遠，因為要創造舒適的銷售會談環境，清潔就是一切。對於車間同樣如此，在那裡，清潔是安全工作的基本要求。因此，Kärcher根據汽車經銷商、車間的特定需求提供了定制化的清洗解決方案。查看Kärcher廣泛的清潔設備和面向客戶的服務類型。
為客戶提供卓越的解決方案：清潔展廳
許多客戶來到您的汽車經銷店尋找他們夢寐以求的汽車。這些車輛一塵不染，閃亮奪目。它們的外漆閃亮，內飾嶄新。但最重要的是保証展廳的清潔，因為在清潔環境下汽車的銷量更好。採用Kärcher解決方案可滿足展廳中您的所有清潔需求。從便捷的大面積清洗到快速、容易的即興拖地，我們提供全系列的展廳清潔解決方案。
快速干燥
在大人流量區域，地面經常會很快臟掉，洗地吸干機甚至可以清洗這些區域中最小的角落和縫隙。Karcher可以為所有地面提供速干的清洗解決方案，防止滑倒的風險。
深入每個縫隙的深度清洗
衛生間的清潔問題可能是個麻煩，但Karcher清潔電氣用具能夠保証完美的清洗效果，給您的客戶和員工留下最佳的印象。通過蒸汽清洗機和洗地吸干機，所有衛生設施都可以達到最高的衛生標准。
快速且徹底地真空吸塵
不管在何種情況下需要快速且徹底地清洗地毯，干式真空吸塵器和立式刷型真空吸塵器都可以大顯身手。辦公室和展廳將被清洗的一塵不染，地毯被深度清洗至每個孔隙。
按下按鈕即刻提供飲用水
恢復客戶和員工的精神活力：Karcher飲水機採用了創新的自動過濾系統，符合歐盟衛生規范，可直接連接普通的自來水供水。
清潔等於安全：清洗車間。
車間是機械技工的工作場所，但他也是聯系客戶與公司的一個紐帶。這就是為什麼車間要保持干淨整潔的重要原因。在車間的整潔主要受到頑固污垢和油污的影響，Karcher提供強大的清洗解決方案，不僅簡單易用，而且能夠實現無任何殘留的清潔效果。所有的清潔設備和清潔劑都是為了始終確保車間中工作和過程的安全性而設計的。因為隻有保持車間干淨整潔才能確保車間安全。
理想適用於大面積清洗
當清洗大面積的油脂類污垢時，Karcher建議採用高壓清洗機配合地面清洗機進行清洗。
徹底地清洗工作環境
對於車間中的每種要求，我們都提供合適的真空吸塵器：例如，干濕兩用真空吸塵器可用於吸入泄漏的油液，而工業真空吸塵器可用於吸入金屬切削。通過強大的渦輪機、自動過濾清洗系統以及堅固的排水軟管，我們可以應對所有清潔挑戰。
安全處理油污
洗地吸干機可以清除地面上甚至最頑固的污垢，如油液、油脂、煙灰和輪胎磨損痕跡，這些污垢可能會使細石磚地面變得很滑。
環保地清洗零部件
BIO系列零部件清洗機採用無溶劑的水基清潔劑快速且徹底地清洗齒輪箱、設備部件和工具。
快速地清洗發動機部件
使用Karcher熱水高壓清洗機可以清除發動機部件上的道路灰塵和灰色污垢膜。
炫目的清洗效果：洗車
在您的汽車經銷店，車輛的護理要與其它服務達到相同的高質量水平。Karcher提供為您提供了廣泛的高效清洗系統，能夠實現高質量的車輛清洗效果：從溫和的內飾清潔到強力的外部清洗，讓您的轎車和商用車輛一塵不染。全部的車輛清洗系統為高性價比車輛清洗樹立了標杆：從購買系統的成本到整體使用成本都不斷地盡可能保持更低，這是投資Karcher洗車系統的最好理由。
立刻清潔
CB系列龍門式洗車台是快速、密集洗車的絕佳范例。任何車輛在四分鐘內都能夠被徹底地清洗。高洗車能力和低用水量讓您的洗車台能夠非常高效地運營。
高壓讓洗車更高效
高壓清洗機是一種靈活的洗車輔助設備。它理想適用於預處理頑固污垢，或用於車輪清洗。
溫和的內飾清洗
Karcher噴抽清洗機可以便捷、溫和和徹底地清洗車輛內飾。
容易地淨化污水
污水回收再利用系統採用了最新技術的污水處理系統，可幫助減少淨水消耗和對環境的影響。
清潔起於入口
第一印象很重要。如果您的汽車經銷店門前非常干淨，那麼客戶將會樂於進入您的展廳。對於汽車車間或經銷店的外部區域，特別需要兩種設備：使用高效的掃地機保持地面清潔，並使用特別精選的解決方案應對惡劣天氣，如冬季使用的掃雪機。Karcher為您提供戶外所需的所有清潔設備和特別配制的清潔劑。
適用於所有區域的設備
Karcher樂於為您提供建議，幫您選擇最適用於您的地面清潔任務的設備。在選擇合適的掃地機時，地面紋理、污垢量以及清洗頻率是決定性的因素。
通用且機動的清掃設備
優異的實用性，適用於中型地面區域：帶有Easy Operation模式、高效的機械過濾器清洗系統以及易於排空廢物特性的真空掃地機讓清潔工作非常容易和便捷。
大面積區域的聯合清洗
對於車間前廳等大面積區域，採用高壓清洗機和地面清洗機聯合清洗可高效地清除油污和輪胎磨損痕跡。
比掃帚更高效
后操作式掃地機理想適用於快速清掃較小面積的區域。
與濕滑的路面說再見
採用可調剎車和紋面輪胎的掃雪機即使在最惡劣的條件下依然能夠干淨地清掃積雪。