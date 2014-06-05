服務站
確保服務站清潔干淨。現代服務站的業務經營已經發生了巨大變化，它從隻銷售燃料已變為提供各種其它服務，包括購物在內，經常24小時經營，並通過簡易餐飲店提供新鮮的食物，還提供洗車服務。這些特別的服務需要特別的清洗和護理服務，從而才會有回頭客。Kärcher可以為所有這些領域提供合適的解決方案，滿足服務站的各種清洗需求，是您正確的合作伙伴。在以下頁面查看Kärcher的廣泛產品。
更干淨整潔：更高的營業額
現代服務站已經成為一種服務中心，在當地商店停止營業的時候，人們可以到這裡獲得服務。這些店鋪是重要的稅收來源，需要特別地呵護。Karcher豐富的專業技術能夠幫您應對店鋪中的各種清潔挑戰：無論是清洗高人流量區域的地板，衛生地清除面包店的食物污垢，或者清洗衛生設施和辦公區域。
快速干燥
高人流量會導致地面快速變臟，必須對每個角落和縫隙進行徹底清洗。Karcher可以為店鋪、辦公區域和衛生設施的地面提供速干解決方案，從而防止滑倒的風險。
確保衛生
面包店必須採用食品行業要求的高標准進行清洗。Karcher能夠確保完美的衛生清潔效果。為了確保能夠一直為客戶提供服務，清潔工作必須納入正常工作流程。
容易的真空吸入清洗
因為冷鏈和冷凍鏈不能被打斷，Karcher提供了強大的解決方案，它可以在冷凍設備開啟的情況下吸除其中的融水和液體。
適用於店鋪清洗的Karcher產品
讓加油站的加油處異常清潔
第一印象非常關鍵。特別是在加油站的加油處，這是客戶在加油時首先接觸的地方。Karcher可以讓您的加油站一塵不染。我們強大的設備可以衛生地清洗加油泵，保持車道上沒有油脂污垢，並防止路面濕滑，確保設施的干淨整潔。這意味著客戶將一次又一次地來到您的加油站加油。
無油脂污垢的車道
加油處的油液痕跡和煙塵污垢經常比較危險。Karcher推薦使用地面清洗機配合高壓清洗機清除大面積的污垢。
經常性清洗系統
使用電動高壓清洗機，您可以安全且高效地清洗加油泵、標志和垃圾箱。
毫不費力地清洗大面積區域
不管是樹葉、路面灰塵還是碎石：Karcher提供了創新的清掃解決方案，可用於清掃大面積區域。例如，高效的簸箕原理可減少清掃工作並將揚塵減小到最少。
保持整潔的洗車處
Karcher可以讓您能夠干淨地清洗洗車處並能夠實現設施的保值，因為清洗過程中並未使用對地磚有傷害的氫氟酸。此外，清潔劑的成分也確保了沒有有害化學品混入生活用水。
適用於加油處清洗的Karcher產品
為客戶提供一流的服務：洗車。
在洗車方面，一塵不染的清洗效果是最重要的。對於Karcher來說，這不僅意味著要為客戶提供一流的清潔效果，而且要為加油站運營商的您提供一流的銷售結果。Karcher為洗車行業設定了標杆，可以滿足客戶的各種需求：從節約空間的單站式真空吸塵器，到專業的龍門式洗車台，我們的廣泛產品無所不含。
高質量並具有成本效益地洗車
在為加油站配備溫和的洗車系統時，您是否希望尋找一種投資成本低且總體運營成本具有競爭力的自動化洗車台？Karcher龍門式洗車台提供多種性能等級和顏色類型，可以根據您的加油站的設計和類型進行調整。龍門式洗車台與自助式真空清洗的組合還可以為您的客戶提供全系列的洗車服務，既包含外部清洗，又包括內飾清洗。
利潤高的自助式服務解決方案
高壓清洗技術的發明者Karcher提供了配備最新技術的自助式洗車系統：水軟化和滲透系統確保了一塵不染和長久的清洗效果，而干燥泡沫可以用更少的水實現密集的洗車任務。
內飾清洗可作為增值服務
Karcher提供了特別研發的自助式真空吸塵器，可以溫和及強力地清洗所有內飾。因此，它們是理想的額外收入來源。
適用於車輛清洗的Karcher產品
通過銷售和租賃擴展您的業務
加油站的核心業務已經從僅僅售油轉變為提供廣泛的服務。這就是為什麼在競爭激烈的加油站市場上增值服務是一個重要的競爭優勢的原因，這些增值服務包括向個人提供專業清洗設備租賃服務、銷售清潔劑以及其它清洗服務。通過廣泛的產品和廣受認可的清潔質量，Karcher能夠幫助您找到業務增長的道路，增加您的營業額。
市場合作伙伴
立刻獲取出色的建議：Karcher通過視頻、營銷材料、以及專家幫助為您的業務提供廣泛的促銷支持。
一流的質量
經過測試証明：在各種測試中所表現的優異性能已經充分証明了我們所有設備的卓越質量。全球數以百萬計的滿意客戶充分証明了可靠的清潔性能和一流的客戶服務。這可以為您的業務留下積極的印象。
通過培訓提供更好的客戶服務
如果您能夠深度解答客戶的疑問，那麼您的銷售業績也一定能夠提高。這就是Karcher為什麼在Karcher學院提供培訓課程的原因，在這裡您可以學習到使用清潔劑的實用技巧，並了解怎樣順利地使用所有系統的專家建議。