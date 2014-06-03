化工行業
成功的秘訣：生產力和情節度。 為了清除化工廠中所有類型的污垢，可靠且有效的清洗設備至關重要。Kärcher清潔電氣設備能夠為每種應用提供合適的解決方案：生產工廠和系統、罐體、辦公區域和外部地面等。作為一個高效系統供應商，Kärcher提供廣泛的清潔產品：清潔設備、清潔劑和單獨的附件。易於使用，功能強大且專為最困難的清潔任務而設計，創新的Kärcher設備能夠快速且高效地處理所有清潔任務。
實現超常清潔效果的完美選擇。
堅固耐用的結構，易於操作和通用性 - 這些特性讓Karcher清潔電氣設備脫穎而出。在生產過程中，這些特性對於快速和安全地清洗您的系統非常重要。我們的所有解決方案都是為不中斷生產而專門研發的，甚至是在清洗過程中也不需要中斷生產。這就是為什麼解決方案要根據不同的挑戰靈活地應對，如生產薄弱環節或液體濺出。
不停的清潔
Karcher工業吸塵器能夠清潔難以觸及的區域，並能夠毫不費力地吸入干濕污垢。這些機動性好且通用的設備採用了最新的渦輪技術，可實現恆定的強吸力。
採用高壓清洗更高效
生產系統上的頑固污垢可以被可靠地清除，清潔效果極佳。Karcher設備能夠清除頑固的固態、液態和粘性油液。
溫和且有效地清除頑固污垢
生產環境中的頑固污垢，如油漆、油脂、油液、硅樹脂、橡膠或熱塑性塑料殘留物等，需要一種強大的清洗解決方案，它不僅要能夠有效地清除所有污垢，而且不能損壞生產系統的表面。在無法使用水進行清洗的場合，干冰噴磨機是一種有效清除污垢的理想解決方案。在清洗之后，干冰會升華為二氧化碳氣體，沒有任何殘留物。
隻有清潔的系統才能經受住時間的考驗
Karcher可以為所有應用提供合適的清潔設備、清潔劑和附件：從生產車間和廠房到辦公區域和社交空間。不管是吸除潮濕或干燥殘留物，使用洗地和吸干方式清除生產殘留物，還是清掃大面積的戶外區域，Karcher都能夠提供滿足所有要求的廣泛設備。
靜音地擦洗儲存區域
毫不費力地清除生產車間或倉庫光滑地面上的液體、顆粒物或油液。洗地吸干機結合了噴抽技術與刷子機械清洗的優點。這讓它能夠具有成本效益地清洗大面積區域。
快速清掃戶外區域
徹底地清洗硬瀝青區域、粗糙的戶外地面甚至陡峭的斜坡。真空掃地機可用於清掃高達6000 m2的大型戶外區域。
在所有地面上均具有卓越的清洗效果
用於日常清洗：Karcher真空吸塵器能夠實現強力和徹底的清洗效果。使用單獨適用的附件能夠可靠地清洗地毯、復合地板或PVC地板。
定制化的容器清洗解決方案。
在過去的三十多年裡，Karcher為容器清洗提供了無數可靠且高效的系統解決方案，為自己贏得了廣泛的贊譽。集中測試和優化的系統確保了產品的成熟、高效和節能。最好的是，我們的模塊化系統可以根據用戶特定的需求進行定制。供應的部件都是基於您的需求確定的。Karcher提供廣泛的服務，從規劃和建造到后期的維修等。
清洗工藝容器
對於遭受硅產品污染的反應釜，Karcher可為其提供專業且極具成本效益的清洗系統：清洗，干燥，過濾站。清潔劑可以循環使用。
容易地清洗大型容器
SHD-R 3000 FLM移動式高壓清洗裝置理想適用於清洗大型容器。它在內部清洗機上配備了一個高度和水平可調節的伸縮臂架。如圖所示的是一個定制的內部清洗頭和非標准長度的臂杆。
理想適用於清洗輕型鼓式容器
Karcher鼓式容器清洗站理想適用於快速清洗直徑不大於750 mm的輕型容器，不管容器的形狀如何，都可以清洗。配有清洗頭和循環水罐的清洗站都是預裝配的產品，可以立刻投入使用。
對於標准容器有完美的清洗效果
Karcher能夠為IBC噸桶提供完美的清洗解決方案，能夠清洗其中裝載的各種不同物料殘留以及各種程度的污垢。IBC噸桶可以在高達90°C的水溫下得以徹底清洗。