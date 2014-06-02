食品行業
無數的清潔任務，一套系統全部解決。在全球范圍內，Kärcher品牌名稱就代表了能力、質量和創新。它還代表了樹立行業標杆的清潔專業技術。作為高壓清洗機的發明者，Kärcher是當今全球市場領導者，並且在清潔技術和其它領域也是技術發展的背后驅動力。作為一個工業供應商，特別是在食品加工行業，Karcher提供了卓越的解決方案，綜合考慮了客戶的技術性能和成本效益要求，適用於清洗所有的生產區、辦公區以及戶外設施。從標准設備到完整的定制化解決方案。從咨詢和規劃到初次啟動和全面服務。對Kärcher有更多期待，我們將為您提供更多產品與服務。更好的性能。更好的耐用性。更好的可持續性。更好的合作。對Kärcher有更多期待，了解我們如何創造不同。Kärcher創造不同。
獲得認証的系統，可用於干式清洗
干產品生產系統首先要求採用干式清洗流程清潔地板、牆壁、容器和設施。粉塵不僅會導致衛生和健康問題，而且還經常導致爆炸的危險。因此，投資高質量的清潔設備最重要的是投資保值、安全和效率。
快速吸塵
在灌裝站和商品搬運過程中，由於商品的泄漏經常會產生灰塵，必須立刻清潔這些灰塵。Karcher工業吸塵器的強吸力和同樣強大的過濾器技術能夠理想適用於這種應用場合。
冰冷的專業設備 - 用於溫和地清洗
干冰噴磨機能夠清除灌裝和混合車間、生產線和搬運系統、以及罐子和加熱爐上的油脂、澱粉、結塊和碳渣等頑固殘留物，不使用任何化學品。
在熱狀態下即可進行清洗
烤箱必須定期清洗。由於吸嘴和過濾器絨布等Karcher特殊附件均由耐熱材料制造，您不必等待烤箱冷卻之后再進行吸塵清洗。
真空吸塵 - 為您制造
通過合適的附件，您可以快速且高效地處理所有清潔任務。Karcher系統提供了各種附件，包括吸嘴、軟管和過濾器填料，可用於任何任務和滿足任何需求。
獲得認証的系統，可用於濕地清洗。
生產設施、物流行業以及所有處理動植物油脂的領域，特別是肉類加工，對衛生和安全性有非常高的要求。Karcher系統可完美滿足這些要求：現代清潔劑能夠可靠和高效地工作，而DOSE配量系統也確保了最佳的清潔劑配量，從而經濟地使用清潔劑。維護和不間斷工作過程也非常重要。根據業務規模，可選擇使用各種固定式高壓設備，它們不僅能夠提供中央供水、熱水和清潔劑供應，而且還能夠專業地分離、處理和處置清潔介質。
桌面、地板和牆壁的衛生清潔
食品加工行業的日常清洗和定期深度清洗確保了高衛生標准，並保持了工作安全性。清洗還有益於設施的保值。Karcher提供廣泛的高效固定式高壓裝置以及特殊的移動式設備。特殊的設計包括藍色的食品級高壓軟管，它具有不褪色的外表層，適用於肉類加工行業，能夠耐受動物脂肪。它也可用於長壽命設備及防爆區域。
一次噴洗實現雙倍效果
清洗和消毒都通過一隻噴槍完成。Karcher擁有您所需的一切產品，從Inno Foam泡沫系統到各種泡沫噴槍和清潔劑。
深入每個角落和裂縫
灰塵和細菌隱藏在各個地方。通過使用高壓、熱水或冷水、以及特別配方的清潔劑，全面的清潔性和衛生性可以得到保証。
噴洒，清潔，真空吸干 - 完成
相比於高壓噴水清洗，Karcher地面清洗機可取得10倍的區域清洗性能。防濺罩使其非常實用，它能夠防止交叉污染。也可以配合抽吸污水使用。
有效且高效的辦公區域清洗
在食品加工行業，清潔和衛生最為重要。靠近生產線的行政區域是特別敏感且區域，如辦公室、用於生產線控制的電腦機房、或衛生設施。這裡的清潔任務是盡可能減少灰塵和污垢在生產區域與行政區域之間傳播。
一流的大面積清洗性能
創新的BRC系列產品結合了噴抽技術和刷子機械清洗的優點，是短時間大面積清洗任務的理想選擇。
專業用途質量的干式真空吸塵器
創新的T 10/1 Adv真空吸塵器是與專業保潔業共同開發的產品，它擁有很強的吸力，並採用了5級過濾器系統，其中包括三層絨布過濾包、一個永久式主過濾器和一個電機保護過濾器。高效空氣過濾器的濾筒可以翻新。
清除深入織物內部的污垢
鋪地毯的廊道和辦公室需要定期進行深度清洗，Karcher立式刷型真空清洗機能夠理想地完成這項任務。
移動式清洗機
Karcher噴抽清洗機適用於清洗所有類型的紡織品表面：地板覆蓋物、軟墊家具、辦公椅以及車輛座椅等。方便的移動式Puzzi系列噴抽清洗機功能強大且堅固耐用，並且配合廣泛的附件可用於多種應用。
完美的戶外清洗機。
第一印象非常重要。特別是公司的戶外區域，它不僅具有廣告作用，還向外界展示了您的業務。另外，還有必要將接近入口處的污垢水平減小到最小以防止這些污垢被帶入室內，並且要保持卸貨區和車道的干淨：從樹葉和道路灰塵到少量的破碎托盤和粗糙污垢，不管是濕污垢還是干污垢，都必須予以清除。
即刻完成大面積清潔任務
為了能夠短時高效地清潔大面積的戶外區域，您需要一台功能強大且非常靈活的掃地機，它必須擁有低能耗、大容量容器和大量的附件。
讓污垢遁於無形 - 易於使用
Karcher極其堅固的洗地吸干機和掃地機具有卓越的攀爬能力，可用於清洗地下車庫、交通道路、連接隧道和坡道。它們既可以上坡清洗又可以下坡清洗。
恆定的性能，毫不投機取巧
Karcher全液壓駕駛式掃地機裝備精良，可深入清洗每個角落。它們提供多種驅動類型，用戶可根據具體的使用要求進行選擇：柴油機、汽油機或電池驅動。
用清掃創造美觀的印象
清掃戶外區域和入口處能夠為別人留下一個良好的印象。Karcher掃地機以最佳的性能等級滿足了用戶清洗戶外區域的所有需求，讓戶外非常整潔，創造了良好的第一印象。