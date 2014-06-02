食品行業

無數的清潔任務，一套系統全部解決。在全球范圍內，Kärcher品牌名稱就代表了能力、質量和創新。它還代表了樹立行業標杆的清潔專業技術。作為高壓清洗機的發明者，Kärcher是當今全球市場領導者，並且在清潔技術和其它領域也是技術發展的背后驅動力。作為一個工業供應商，特別是在食品加工行業，Karcher提供了卓越的解決方案，綜合考慮了客戶的技術性能和成本效益要求，適用於清洗所有的生產區、辦公區以及戶外設施。從標准設備到完整的定制化解決方案。從咨詢和規劃到初次啟動和全面服務。對Kärcher有更多期待，我們將為您提供更多產品與服務。更好的性能。更好的耐用性。更好的可持續性。更好的合作。對Kärcher有更多期待，了解我們如何創造不同。Kärcher創造不同。