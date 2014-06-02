機械制造
最佳的清潔系統：Kärcher。 隻有當每個部件完美結合的時候，生產才能夠順利地運行。這個道理同樣適合清洗過程：隻有所有解決方案完美協調的時候才能夠實現高效的清洗效果。這就是為什麼Kärcher作為各行各業的系統提供商為客戶提供高效、安全、強大和定制化清潔解決方案的原因。從表面清洗到深度清洗。清洗您的系統、倉庫和辦公室。讓一切順利運行。
這就是創造潔淨的地方。
在生產系統中，清洗工作不僅能夠確保清潔性和過程安全性，而且還可以維護設備狀態並達到設施保值的目的。切削、油脂、油液和乳劑等各種類型的污垢都必須被快速、有效地清除，不能中斷生產過程且要始終保証最高的安全性。Karcher創新的清洗解決方案可以滿足所有這些要求。
溫和地清洗
不用擔心您的設備 - 創新的干冰噴磨技術能夠溫和地清除表面的污垢。使用干冰顆粒可以快速且容易地清除硅樹脂、油液、油脂、粘合劑、染料、油漆及更多其它污垢，並且由於採用了在線清洗技術，所以停機時間非常短。
不停機清洗
強力地清除潮濕污垢和干燥的污垢：Karcher工業吸塵器特別調整的、堅固耐用且耐磨損的吸槍讓設備應用非常靈活且通用性很好。最新的渦輪技術確保了始終如一的強吸力。
高壓清洗
使用Karcher高壓設備能夠可靠地清除生產系統上頑固污垢。粘合劑、結殼和粘性油液可以很快地被清除。
完美地清洗每個部件
毫不犧牲清潔效果地清洗零部件。使用無溶劑、水基清潔劑對部件進行強力清洗，毫不費力地清除油脂、油液和其它污垢。通過使用合適的清潔劑，零部件可以被溫和地清洗。
用於清潔工作的清洗系統。
使用創新的Karcher清潔電氣設備能夠容易地清除生產殘留物、橡膠磨損、油液、鋒利的切削或交通運輸污垢。滿足每種需求的合適解決方案：從緊湊的干濕兩用真空吸塵器到駕駛式洗地吸干機，確保了地面的快速干燥並避免中斷生產過程。廣泛的附件提高了設備使用的靈活性，並確保了高效的清洗效果。
清除車輛的車輪痕跡
使用洗地吸干機可靠地清除生產車間中的粘性污垢、油液或其它液體。這可以提高安全性，因為Karcher堅固耐用的設備能夠同時進行濕式清洗和真空抽吸。人行道可以被快速地清洗，並且很快就會干燥，從而可以迅速地再次投入使用。
快速的臨時性清洗
一種清洗少量污垢的簡單且理想的解決方案：后操作式掃地機具有很高的靈活性、好的便捷性以及強大的清洗性能。
清除鬆散的污垢
用於清洗細微或粗糙污，液體或固態干燥物。用於清洗油液和危險粉塵。通過Karcher濕式和干濕兩用真空吸塵器，您始終能夠最好地應對各種清潔任務挑戰，這些設備擁有高性能渦輪、創新的過濾器設計和大量的附件。
清洗的質量是保証高質量儲存的另一個重要因素。
當必須安全運輸材料時，清潔性非常重要。因為灰塵會妨礙日常運營。使用堅固耐用的Karcher駕駛式設備、后操作式真空吸塵器以及掃地機能夠快速地清除殘留物。緊湊的結構保証了設備的機動性，並且我們提供多種型號和附件，從汽油機驅動到座艙蓋。
室內儲存區域的安全性
安全地清洗狹窄走廊和高貨架，對於Karcher來說，一切都不是問題。緊湊的結構確保了高機動性，帶有防翻滾保護系統和落物保護結構的座艙蓋保証了必要的安全性。此外，高達7,800 m²/h的大面積清洗能力和大電池容量保証了更長了工作時間而不會被打斷。
強大的戶外清洗能力
在大面積區域，清潔性對於保障安全性來說非常重要。連續的物料搬運和環境影響要求快速且有效的清洗解決方案。通過使用Karcher駕駛式設備和大量的各種附件，可以容易地清洗大面積戶外地面，且不會中斷規定的業務流程。
使用經濟
查看如何經濟地清潔區域面積、污垢的量和清潔頻率具有決定性作用。Karcher非常樂意幫您選擇最佳的產品。
為您提供實現清潔印象的一切所需
Karcher提供完美的辦公區域清潔解決方案：從深度清潔到地面拋光，我們為每種需求和區域大小提供完美的清潔解決方案。如果您正在尋找一種易於使用、靜音且功能強大的設備，Karcher可以滿足您的所有這些要求。廣泛的附件擴展了設備的應用領域。
移動式清洗機
易於使用、堅固耐用和功能強大的地毯清洗機配合廣泛的附件可執行無數的清洗任務。
如同專業人士一般進行干式真空清洗
這種專業用途系列產品是與專業保潔業共同開發的，它具有強吸力的優點，並採用了五級過濾器系統。
清除深入織物內部的污垢
鋪地毯的廊道和辦公室需要定期進行深度清洗，Karcher立式刷型真空清洗機能夠理想地完成這項任務。
用於清洗最小的地面。
BR 30/4 C能夠溫和且有效地清洗所有小面積的硬地面，隻需前進和后退就能夠實現高效的清潔效果。