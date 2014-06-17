市政設備

更大地發揮設備的能力 - 全年。Kärcher市政設備的功率從26馬力到84馬力不等，能夠為每種用途提供卓越的動力。它們擁有完美的清潔效果和堅固耐用性並且應用領域幾乎不受限制。此外，通過特殊的附件還能夠最大限度地利用機具運載裝置的能力，使之成為適用於廣泛應用的最佳解決方案。這些附件是通過與享有聲譽的附件制造商合作專門開發的產品。領先的專業技術和各種應用的完美結合可以最佳地利用設備，實現最高的效率。