市政設備
更大地發揮設備的能力 - 全年。Kärcher市政設備的功率從26馬力到84馬力不等，能夠為每種用途提供卓越的動力。它們擁有完美的清潔效果和堅固耐用性並且應用領域幾乎不受限制。此外，通過特殊的附件還能夠最大限度地利用機具運載裝置的能力，使之成為適用於廣泛應用的最佳解決方案。這些附件是通過與享有聲譽的附件制造商合作專門開發的產品。領先的專業技術和各種應用的完美結合可以最佳地利用設備，實現最高的效率。
完美適用於所有地面
Kärcher市政掃地機在任何地方都具有非同一般的表現：適用於清掃大面積區域、難以處理的地面、道路、小道、停車場、草地以及用於冬季服務。這些堅固耐用的設備配合各種附件為各種應用提供了最佳的解決方案，擁有最佳的動力，操作性和效率。它能夠讓您的設備投資高效運營多年並達到保值的目的。
通過第三把刷子實現更好的清掃性能
通過使用第三把側刷，掃地機的清掃寬度可擴大至2000 mm。清掃公園長椅等障礙物下方的區域也變得更加簡單，同時還可以清掃路緣。
吸力掌控在您的手中
4.5米長的手動軟管（直徑100mm）可幫助吸入輕污垢，並且使用非常靈活。
獨一無二的吸塵系統
這種獨一無二的吸塵系統中包含了一根直徑150mm的直線吸塵軟管、一套水循環系統以及一個500升容量的容器。車輪外形對吸嘴進行了保護。如果發生了阻塞，用戶可以快速地拆下吸塵軟管。
一切吸入的灰塵和污垢都可以快速地排空
通過行程超過145 cm高的液壓式容器提升裝置，容器（500升）中的灰塵和污垢可以被快速徹底地直接排放至大型容器或堆肥區。
採用寬前置滾筒刷執行清掃任務
工作寬度為1600mm的前置滾筒刷不僅可以清掃沙子和塵土，而且還可用於清除高達100mm的積雪。它可以通過液壓驅動方式左右旋轉。
配備吸塵系統的雜草清掃刷
用於清除路旁的雜草並同時完成吸塵工作。配備兩種不同的硬毛刷。
雜草清掃刷
一種特別適用於清除頑固雜草的解決方案，具有始終如一的清掃性能。它可以旋轉至兩側。刷臂按照需要還可以移動至扶手上。
更實用的清掃寬度
最大的前置滾刷擁有2000mm的工作寬度，可以通過液壓驅動旋轉至兩側。它還適用於清掃厚達100mm的積雪。
液體污垢清掃專家
Karcher特別擅長清掃濕區。作為市場領導者，Karcher豐富的經驗在這個領域大展拳腳，並且與專業供應商進行緊密合作，開發了全系列用水附件：用於清洗運動場和道路等地面，採用高壓點清洗，以及為樹木和綠地澆水等。
緊湊的清洗系統
設計用於清洗運動場和小型停車場。也可用於在冬季噴洒鹽水。
中型清洗系統
通過最長可調節至2.2米的噴杆，它可用於清洗道路和更大面積的地面。
高壓清洗機和掃地機
創新的設備組合可用於清洗設備或清掃容器，也可用於角落和小型區域等點清洗任務。
大功率，大容量
用於清洗道路和大面積地面的終極解決方案。
帶有手動噴槍的灌溉系統
手動噴槍可用於單獨灌溉花圃和難以接觸區域的邊界。
帶有軟管的高壓清洗機
理想適用於點清洗，如公交站台、箱子等。配合清洗或灌溉系統使用特別有效。
帶有液壓灌溉臂的MIC 34 C
適用於城市綠化帶的理想系統。噴槍可選配不同的附件：洒水器和點噴射裝置。
掃地，割草，清除。全年使用。
Karcher市政設備不僅僅能夠專業地執行清掃任務。這些機具運載裝置可以全年使用，它是與司機緊密合作開發的產品。這是它們在不同的清掃條件下都具有超強能力和效率的重要基礎：從清掃任務到綠化帶維護和冬季服務。
帶有容器的割草設備 - 獨特的系統
可以立刻從掃地設備轉變為割草設備。隻需簡單地將清掃系統更換為割草機即可。採用真空吸嘴將割下的草吸入清掃容器。清掃容器可用作裝草容器。
帶有大容器的割草設備
更大的割草寬度，適用於在大面積區域更快地工作。
帶有中型容器的割草設備
適用於停車場等大面積區域，還帶有側面排卸裝置。
聯合旋轉割草機
旋轉割草機配備了三刀片系統、后置排卸裝置以及液壓式割草高度調節裝置。
大型甩刀式割草機
採用軸向柱塞液壓馬達提供大功率。標准配置的杯式刀片用於實現特別干淨利落的割草功能。它還適用於高草和不受控制的草地生長。
整籬剪 - 機具運載裝置上的機具運載裝置
伸出臂上可安裝不同的附件，包括整籬剪、甩刀式割草機和修枝剪等。
延長的甩刀式割草機
為了清除道路兩旁的綠色植被，延長的甩刀式割草機可延伸至兩側3.5m的位置。
緊湊型甩刀式割草機
採用軸向柱塞液壓馬達提供大功率。它還適用於高草和不受控制的草地生長。
戰勝冰雪的冷凍專家
我們所有的市政機具運載裝置都採用了四輪驅動。MIC 45和MIC 84採用了自動牽引力控制系統，在冰雪環境下具有更好的牽引力，特別適用於冬季服務。這讓設備能夠安全地發揮全部能力。協調的Karcher附件套件與設備構成了無與倫比的組合。
掃雪機 - 配合后置式撒布器
掃雪機的清掃寬度為100 cm，並配備了一個液壓式旋轉噴洒槽，能夠通過液壓方式調節擲雪距離。
筒倉填料
半懸挂式撒布器能夠從粗砂筒倉進行填料工作。這種填料方式提高了快速作業能力。
半懸挂式撒布器
這種撒布器擁有600升的容量，擁有用於大量散布任務的路徑依賴控制功能，並且撒布寬度大，還具有啟停功能。不鏽鋼容器。用於撒鹽或攤鋪砂石的雙倉系統還可以按照需求進行混合和連通。
掃雪機 - 重型
工作寬度為1600mm的掃雪機，適用於清掃嚴重積雪。掃雪能力可在0-120升/分鐘之間調節。排雪槽可在兩側旋轉。擲雪距離最大可調節至25米。
撒布系統
MIC 34 C可使用盤式撒布器或滾筒式撒布器。粗砂礫可裝載至液壓驅動的裝載台上，然后傾斜倒入滾筒撒布器。
- 盤式撒布器：用於更大面積區域
- 滾筒式撒布器：用於小路
底盤安裝式撒布器和拖挂式撒布器
各種撒布器，從簡單的拖挂式撒布器到依賴路徑的底盤安裝式撒布器，完善了冬季服務附件設備的產品范圍。
胎鏈實現了最佳的抓地力
胎鏈讓窄輪胎提供了更好的牽引力。MIC 34 C配備了Vario護板(1.35 m)、液壓式可傾斜裝載台、以及撒布寬度為1米的液壓驅動式滾筒撒布器。
雪犁
不管是清掃人行道還是清除停車場的積雪，通過Vario雪犁，駕駛員可以單獨且靈活地處理各個地方的各種程度積雪。
適用於所有任務的解決方案。
特殊的任務需要特殊的設備。通過與專業的合作伙伴合作，Karcher能夠為幾乎所有應用提供合適的附件。如果大量的標准產品無法滿足您的需求，我們還可以隨時為您特別開發定制化的產品。
托盤叉車 - MIC 84
前端裝載機上可安裝鐵鏟以代替托盤叉車（最大裝載能力為1000 kg）。每次鏟運的最大重量為1000 kg。
拖車接頭
拖車接頭讓MIC 45成為一種通用的牽引車。
雜草清掃刷
非常堅固耐用的刷子，適用於清除路旁雜草的高強度任務。
帶鐵鏟的前端裝載機
運輸鐵鏟理想適用於搬運石頭、沙子、樹皮覆蓋物等物料。它可以在10分鐘之內容易地安裝在運載車輛上或從運載車輛上拆下。每個鐵鏟的承載能力高達650 kg。