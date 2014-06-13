公共服務

美好的成功前景。 教育是面向未來的最重要原材料。教育和培訓的質量日益決定了一個國家和每個人的競爭力和總體繁榮。因此，在教育設施及其運營方面，政府和社會投入了大量的金錢。為了保護這些投資並形成一個積極的學習環境，這些設施需要使用專業的清潔技術進行持續的維護。Kärcher系統為公共教育設施的任何清潔任務提供了令人信服的解決方案：精選的設備、附件和清潔劑。創新的技術、低能耗以及耐久性讓這些產品工程強大、高效且具有成本效益。