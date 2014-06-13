公共服務
美好的成功前景。 教育是面向未來的最重要原材料。教育和培訓的質量日益決定了一個國家和每個人的競爭力和總體繁榮。因此，在教育設施及其運營方面，政府和社會投入了大量的金錢。為了保護這些投資並形成一個積極的學習環境，這些設施需要使用專業的清潔技術進行持續的維護。Kärcher系統為公共教育設施的任何清潔任務提供了令人信服的解決方案：精選的設備、附件和清潔劑。創新的技術、低能耗以及耐久性讓這些產品工程強大、高效且具有成本效益。
毫不費力地實現清潔的效果
用盡可能少的努力獲得盡可能多的成果是人類的天性。這就是要不斷地追求更高的效率。無煙煤顏色的新型Karcher專業用途設備充分展現了如今的清潔技術可以達到何等的效率。這種引人注目的設備顏色是這一代專業清潔設備的符號。一種設備即可清潔公共區域表面、走廊和房間。用於容易地移動 - 甚至在樓梯上。適用於在清洗之后需要即刻使用的表面。
快速清洗地毯
當沒有足夠的時間干燥或深度清洗地毯時：由BRC 45/45 C地毯清洗機和iCapsol RM 768清潔劑組成的Karcher系統可以溫和地深度清洗地毯，並能夠迅速使其干燥。
理想適用於清洗入口
有效地清潔道路灰塵，易於操作，快速干燥，耗水量低。帶有智能按鍵系統和易操作先進操作概念的Karcher B 60 W系列產品為操作員、設備和工作區域提供了空前的安全性和保護。為了最佳地利用能源，刷頭的接觸壓力可以被容易地設置在五種不同的模式以滿足每種應用的需求。
非常安靜
T 15/1真空吸塵器的噪音水平隻有59 dB (A)，在其同級別產品是最靜音真空吸塵器，理想適用於對噪音敏感的區域。T 15/1真空吸塵器還能夠非常高效、徹底和深度地清除污垢。
為清晰的思想提供清潔的空間
積極的學習環境對於老師和學生都非常重要。因為新的想法無法在充滿污垢和道路灰塵的環境中萌發。在舒適的環境下，學生的天賦可以開發的更好。為了確保教室、辦公室、報告廳和其它頻繁使用的房間始終能夠保持清潔，專業的保潔員會選擇全球市場領導者Karcher的清潔解決方案。從小型設備到定制化系統解決方案，Karcher能夠為您提供一站式服務，並可以為您提供專業的建議、培訓和服務。
無線。靈活。快速
由於採用了電池供電，功能強大的BV 5/1 背負式真空吸塵器可以在有限空間內無電纜且不受限制地使用。
功能強大。持久。通用
BD 50/40 RS可以在短時間內實現大面積清洗性能，並擁有一致的清洗效果。一塊充電電池足夠清洗2500平米正常污垢水平的地面。狹長型BD 50/40 RS真空吸塵器最大寬度隻有705 mm，甚至可以清潔最狹窄的走廊。
用於偶爾使用的即拿即用式設備
無電纜的EB 30/1 鋰離子電池型電動掃帚是一種用於快速臨時性清潔任務的超靜音電動掃帚。採用了鋰離子電池技術，擁有超長的電池運行時間：在地毯上的最長運行時間為60分鐘，而在硬地板上的最長運行時間為80分鐘。包括快速充電器BC 1/1.8 和用於不中斷運行的替換電池。
重心優化
BDS 43/180 C Adv單圓刷設備的水箱（選配）安裝在引擎蓋的上方，在日常使用中讓人印象深刻：因為重心靠近設備的中心，所以提高了接觸壓力並減少了引導力。通過手柄，用戶可以直接拆下帶有水位指示的水箱，並在水龍頭下向水箱中裝滿水。兩個堅固的橢圓鋁棒和符合人體工程學設計的寬手柄確保了最佳操作力、完美的平衡性和毫不費力的使用特點。
任務：衛生解決方案：高效
衛生是您可以擁有的東西，而非僅僅停留在嘴上。體育館、更衣室和游泳池等設施包含大量有不同衛生要求的關鍵區域。潮濕的區域，縫隙和大表面每種任務都需要令人印象深刻的清潔解決方案：快速的清潔過程，高清潔性能和低能耗由於採用了專業的水箱容量並能夠環保地利用水資源和清潔劑，這些設備一次裝水可使用更長的時間。
先進的泡沫系統
Karcher特別開發的泡沫系統能夠環保地清洗和消毒。簡單的泡沫裝置：生成泡沫的標准解決方案。可配合遨游的Karcher HD和HDS設備使用。創新的泡沫裝置：雙噴射管可進行泡沫噴射，並能夠切換至高壓狀態以生成非常粘附的清洗和消毒泡沫。
讓噴頭決定
BDP 51/180 C Adv和噴劑是一種清除劃痕和薄膜的節時解決方案。特別是在大面積表面上，這種完美人體工程學設計且對用戶友好的雙島型設備可以讓操作人員毫無疲倦地使用。
全速前進
時間就是金錢 - 特別是在商業清洗領域。SG 4/4採用了獨創的注水系統且非常易於使用，這讓它尤為高效。SG 4/4能夠特別快速和有效地清除水垢和污垢層。
游泳池：毫不消弱的衛生性
定期和徹底的清潔工作是實現衛生性的先決條件。通過旋轉滾筒，B 40 C/W、B 60 W和B 80 W 洗地吸干機能夠深度清洗瓷磚地板，滿足用戶所需。
一流的衛生性。
除了醫藥領域之外，食品行業的專業衛生性要求比其它任何領域都高。有效實施HACCP食品安全管理體系的大型廚房和食堂對於清潔性有更高的要求。這些高衛生性要求同樣適用於與之相鄰的房間，如實驗室、車間和培訓車間，防止細菌的傳播。Karcher系統能夠為每種需求提供可靠和高效的解決方案。許多Karcher清潔設備可安裝衛生型過濾器或食品級的行駛輪。
關鍵：地毯的清潔衛生
CV 60/2干式真空吸塵器非常通用，可適用於任何電梯的清潔工作。這種設備是快速、徹底地清潔多層建筑的完美解決方案。
食品行業的清潔專家
HD 7/10 CXF是一種不發熱的高壓清洗機，它是專為衛生和食品領域一般商業用途而專門開發的產品。這種採用食品級的一流設備能夠連續地調節壓力和水量，完美地滿足了食品行業的高衛生要求。
全能型產品，快速且高效
BRS 40/1000 C是一種通用型的洗地機，適用於基本和維護性清洗硬地面，也可用於剝脫、結晶、淋洗和拋光。它採用了對旋式滾筒，可以直線前行而不會左右搖擺，非常易於操縱。BRS 40/1000 C的高度隻有13.5 cm，是同類產品中最扁平的設備。
恆定的吸力
NT 55/2 Tact² Me I是一種專業的全能型產品，也是最受歡迎的產品。它具有極好的移動性，功能強大，結構堅固，並擁有廣泛的實用特征。傾斜底盤設計讓處置液體和粗糙污垢更容易。
在所有區域都具有很高的清潔性能
戶外區域不僅僅要給人留下一個好印象才，對基礎設施進行全年的維護能夠確保日常工作順利且安全地進行。在道路和小道、多層停車場和綠化區，功能強大且通用的Karcher掃地機可以大展拳腳：清掃，干或濕污垢。割草。掃樹葉。並可用於完成冬季服務。對於其它無數的清潔任務，Karcher高壓清洗機能夠提供其它無價的服務：從車輛護理到地板清潔和清除涂鴉。
合適應用場所
多層停車場經常對洗地吸干機有很強的需求：大面積區域、粗糙和頑固的污垢以及陡峭的斜坡。Karcher B 250 R是執行這項任務的合適設備：堅固的鋼結構可用於執行高強度任務，並且最大可傾斜15%。它配備了一個大水箱和強勁的電池，可長時間無中斷使用。
還能夠更容易嗎？
緊湊且機動性極佳的KM 75/40 W 能夠毫不費力地徹底清洗中小面積區域。使用牽引驅動替代人力，同時，強大的吸塵能力還保証了清潔度且沒有揚塵。用戶可選擇強大的汽油機驅動，或選擇靜音的電池驅動方式以便室內使用，並且還可以選配防靜電地毯清掃套件。
創新的地面清洗
FRV 30地面清洗機具有大面積清洗性能，它可以快速地清洗地面且無濺水，能夠自動吸干污水。這消除了清洗之后用清水沖洗地面的需要。
全面的性能
MIC 34 C採用了34馬力 Kubota柴油發動機，清掃寬度至少可達1400 mm，並擁有500升的容器容量，非常適用於大型清潔任務。選配的第三個側刷可以將它的清掃寬度延伸至2000 mm。對於角落和沿著路邊石清洗的任務來說，選配側刷是一種無可比擬的組合。
適用於全年使用
MIC 34 C完善了Karcher市政機具運載裝置的范圍。這種能夠快速轉換的系統可以快速地更換附件而無需工具。34馬力渦輪增壓柴油發動機提供了立刻使用的動力。