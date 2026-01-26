SG 4/4 是一款輕巧而堅固的蒸氣清潔器，具有出色的功率和經過認證的消毒*。 4 bar的蒸汽壓力實現了最佳的清潔效果。連續可調節的蒸汽量控制和VapoHydro 功能（蒸氣飽和度的連續調節）意味著該機器可以完美地適應任何清潔任務。 兩儲罐系統可以隨時加註，並確保快速加熱時間以及不間斷的運行。溫度指示器還有助於確保最佳清潔效果。該機器用途廣泛，無需使用化學藥品即可清潔。廣泛的設備包包括兩個落地噴嘴（用於研磨和衛生清潔），一個用於配件的集成儲藏室，一個集成的線鉤和一個用於節省空間的儲油口。 （*根據prEN 16615，PVC地板，機器：SG 4/4（帶板條的地板噴嘴，30 cm / sec，最大蒸汽壓力，最小VapoHydro），測試細菌：平腸腸球菌ATCC 10541）