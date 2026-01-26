蒸氣清洗機 SG 4/4

輕巧的SG 4/4蒸氣清潔機具有強大的4 bar蒸汽壓力。具有連續可調節的蒸氣量控制和VapoHydro 功能，無需使用化學藥品即可獲得完美的清潔效果。

SG 4/4 是一款輕巧而堅固的蒸氣清潔器，具有出色的功率和經過認證的消毒*。 4 bar的蒸汽壓力實現了最佳的清潔效果。連續可調節的蒸汽量控制和VapoHydro 功能（蒸氣飽和度的連續調節）意味著該機器可以完美地適應任何清潔任務。 兩儲罐系統可以隨時加註，並確保快速加熱時間以及不間斷的運行。溫度指示器還有助於確保最佳清潔效果。該機器用途廣泛，無需使用化學藥品即可清潔。廣泛的設備包包括兩個落地噴嘴（用於研磨和衛生清潔），一個用於配件的集成儲藏室，一個集成的線鉤和一個用於節省空間的儲油口。 （*根據prEN 16615，PVC地板，機器：SG 4/4（帶板條的地板噴嘴，30 cm / sec，最大蒸汽壓力，最小VapoHydro），測試細菌：平腸腸球菌ATCC 10541）

特點和好處
蒸氣清洗機 SG 4/4: 經過認證的高效消毒
經過認證的高效消毒
根據EN 16615進行的消毒，已取得外界實驗室驗證。 針對包膜病毒具有殺菌和殺病毒功效。 測試細菌：腸球菌，MVA，諾沃克病毒，腺病毒。
蒸氣清洗機 SG 4/4: 無需使用化學的消毒
無需使用化學的消毒
僅用水清潔，資源友好且無殘留。 防止了多重耐藥菌的產生，更具有的安全性。 表面友好型，清潔無需化學劑。
蒸氣清洗機 SG 4/4: 雙水箱系統
雙水箱系統
外副水箱可以持續加水，鍋爐與水箱分離設計 由於每次只加熱整體容量的一部分，所以只需很少的時間就能持續保持蒸氣模式 兩水箱超過4公升容量，SG 4/4不需要加水就可以用來進行長時間蒸氣清潔
VapoHydro
  • 有了VapoHydro，可根據清潔任務不受限地調節蒸氣程度
  • 除了蒸氣壓力，飽和度可以從全蒸氣到熱水無限調節。
  • 使用熱水噴射器，即使頑固的污垢也可以從一開始就有效地溶解。
配件收納處
  • 整體式存儲倉能存儲多種附件
  • 小型配件都可以放置在收納空間內不會遺失
  • 甚至蒸氣管也可以收納於主機後端
技術說明

技術數據

鍋爐容量 (l) 2.4
水槽容量(公升) (l) 2
蒸氣壓力 (bar) max. 4
加熱輸出 (W) 2300
加熱時間 (min) 9
鍋爐溫度 (°C) max. 145
電線長度 (m) 7.5
電壓 (V) 220 - 240
頻率 (Hz) 50 - 60
顏色 煙煤色
淨重 (不含配件) (kg) 8
包括包裝的重量 (kg) 11.2
尺寸(長x寬x高) (mm) 475 x 320 x 275

Scope of supply

  • 帶刷子的手持噴嘴: 165 mm
  • 蒸汽管數量: 2 Piece(s)
  • 蒸汽管長度: 505 mm
  • 附有噴射槍的蒸氣管: 2 m
  • 帶縫隙的地板噴嘴: 320 mm
  • 帶刷毛的地板噴嘴: 310 mm
  • 灌裝漏斗
  • 蒸氣吸筒: 2 Piece(s)
  • 手持噴嘴用毛巾套
  • 地板噴嘴布（毛巾， 400x200 毫米）
  • 地板噴嘴布（毛巾， 480x270 毫米）

設備

  • 水箱: 可以在需要時重新填充
  • 人體工程學運輸柄
  • 強力噴頭
  • 短型尖噴嘴
  • 長型尖噴嘴
  • 圓刷-黑色: 1 Piece(s)
  • VapoHydro水功能
  • 無級變化的蒸汽飽和控制
  • 蒸氣量調節: 在設備上（無級變量）
  • 蒸汽鍋爐安全鎖
  • 蒸汽槍安全鎖
應用領域
  • 用途廣泛，可用於衛生環境要求較高的地方。
附件