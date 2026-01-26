蒸氣清洗機 SG 4/4
輕巧的SG 4/4蒸氣清潔機具有強大的4 bar蒸汽壓力。具有連續可調節的蒸氣量控制和VapoHydro 功能，無需使用化學藥品即可獲得完美的清潔效果。
SG 4/4 是一款輕巧而堅固的蒸氣清潔器，具有出色的功率和經過認證的消毒*。 4 bar的蒸汽壓力實現了最佳的清潔效果。連續可調節的蒸汽量控制和VapoHydro 功能（蒸氣飽和度的連續調節）意味著該機器可以完美地適應任何清潔任務。 兩儲罐系統可以隨時加註，並確保快速加熱時間以及不間斷的運行。溫度指示器還有助於確保最佳清潔效果。該機器用途廣泛，無需使用化學藥品即可清潔。廣泛的設備包包括兩個落地噴嘴（用於研磨和衛生清潔），一個用於配件的集成儲藏室，一個集成的線鉤和一個用於節省空間的儲油口。 （*根據prEN 16615，PVC地板，機器：SG 4/4（帶板條的地板噴嘴，30 cm / sec，最大蒸汽壓力，最小VapoHydro），測試細菌：平腸腸球菌ATCC 10541）
特點和好處
經過認證的高效消毒根據EN 16615進行的消毒，已取得外界實驗室驗證。 針對包膜病毒具有殺菌和殺病毒功效。 測試細菌：腸球菌，MVA，諾沃克病毒，腺病毒。
無需使用化學的消毒僅用水清潔，資源友好且無殘留。 防止了多重耐藥菌的產生，更具有的安全性。 表面友好型，清潔無需化學劑。
雙水箱系統外副水箱可以持續加水，鍋爐與水箱分離設計 由於每次只加熱整體容量的一部分，所以只需很少的時間就能持續保持蒸氣模式 兩水箱超過4公升容量，SG 4/4不需要加水就可以用來進行長時間蒸氣清潔
VapoHydro
- 有了VapoHydro，可根據清潔任務不受限地調節蒸氣程度
- 除了蒸氣壓力，飽和度可以從全蒸氣到熱水無限調節。
- 使用熱水噴射器，即使頑固的污垢也可以從一開始就有效地溶解。
配件收納處
- 整體式存儲倉能存儲多種附件
- 小型配件都可以放置在收納空間內不會遺失
- 甚至蒸氣管也可以收納於主機後端
技術說明
技術數據
|鍋爐容量 (l)
|2.4
|水槽容量(公升) (l)
|2
|蒸氣壓力 (bar)
|max. 4
|加熱輸出 (W)
|2300
|加熱時間 (min)
|9
|鍋爐溫度 (°C)
|max. 145
|電線長度 (m)
|7.5
|電壓 (V)
|220 - 240
|頻率 (Hz)
|50 - 60
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|8
|包括包裝的重量 (kg)
|11.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|475 x 320 x 275
Scope of supply
- 帶刷子的手持噴嘴: 165 mm
- 蒸汽管數量: 2 Piece(s)
- 蒸汽管長度: 505 mm
- 附有噴射槍的蒸氣管: 2 m
- 帶縫隙的地板噴嘴: 320 mm
- 帶刷毛的地板噴嘴: 310 mm
- 灌裝漏斗
- 蒸氣吸筒: 2 Piece(s)
- 手持噴嘴用毛巾套
- 地板噴嘴布（毛巾， 400x200 毫米）
- 地板噴嘴布（毛巾， 480x270 毫米）
設備
- 水箱: 可以在需要時重新填充
- 人體工程學運輸柄
- 強力噴頭
- 短型尖噴嘴
- 長型尖噴嘴
- 圓刷-黑色: 1 Piece(s)
- VapoHydro水功能
- 無級變化的蒸汽飽和控制
- 蒸氣量調節: 在設備上（無級變量）
- 蒸汽鍋爐安全鎖
- 蒸汽槍安全鎖
應用領域
- 用途廣泛，可用於衛生環境要求較高的地方。