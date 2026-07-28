SGV 8/5 極簡易操作的蒸氣吸塵具有實用的化學和自動清潔功能，可確保絕對的衛生和清潔度。該機器還具有輕鬆舒適的操作。易於操作的選擇器開關和符合人體工程學的手柄，帶有用於控制蒸氣和吸塵功能的觸發器，易於學習使用。在操作過程中，可以快速，輕鬆，直接地控制所有功能。最先進的生態效率模式不僅可以節省成本。無需採取進一步措施，甚至可以在對噪聲敏感的區域中工作。配件可以直接存放在機器上，以防止弄髒雙手。